Wegen Bauarbeiten enden die Züge Richtung Vegesack derzeit in Burg, wo gleichzeitig die Fahrstühle saniert werden. Deshalb müssen auch Fahrgäste mit Kinderwagen oder Gepäck die Treppe nutzen, um zu den Ersatzbussen zu gelangen. (Fotos: CARMEN JASPERSEN)

Bremen-Nord. Noch bis einschließlich Montagmorgen führt die DB Netz AG Oberleitungs, Weichen- und Vegetationsarbeiten im Bremer Norden durch. Das hat für Fahrgäste der Regio-S-Bahn zur Folge, dass sie zwischen Burg und Farge nicht mit dem Zug fahren können, sondern einen Schienenersatzverkehr nutzen müssen. An dem Konzept, das seit dem 3. Juni greift, gibt es Kritik.

Vom Hauptbahnhof aus geht es zunächst mit der Bahn gen Bremen-Nord. In Burg endet der Zug, die Fahrgäste müssen in den Bus umsteigen. „Anstatt auf Gleis 2 kommt die Bahn auf Gleis 3 an“, kritisiert ein Leser, der namentlich nicht in der Zeitung genannt werden will. „Und von Gleis 3 fährt der Zug auch eine gute Viertelstunde später wieder zurück zum Hauptbahnhof.“ Das sei vor allem für mobilitätseingeschränkte Fahrgäste sowie für Eltern mit Kinderwagen ein Problem, da sie einmal treppab und einmal treppauf laufen müssten, um die Ersatz-Busse zu erreichen.

Denn seit November vergangenen Jahres saniert die Deutsche Bahn in Burg die Aufzüge. Die Arbeiten sollen zwar in diesem Sommer fertiggestellt werden, doch aktuell sind die Fahrstühle noch außer Betrieb. „Das ist unorganisiert. Bevor man mit den Arbeiten auf der Strecke beginnt, hätte die Modernisierung der Aufzüge abgeschlossen sein müssen“, kritisiert der 83-Jährige. Er selbst sei schwer- und gehbehindert, könne die Stufen am Bahnhof Burg aber noch meistern.

„Obwohl die Treppe dort besonders steil ist“, sagt der Senior, der nach eigenen Angaben zwei- bis dreimal in der Woche zwischen dem Bremer Norden und der Innenstadt mit der Bahn unterwegs ist. Dabei habe er beobachtet, dass die Situation vor allem Frauen mit Kinderwagen vor Probleme stellt. „Die Rollstuhlfahrer kennen die Tücken in Burg mittlerweile und meiden den Bahnhof deshalb“, sagt er.

Ausweichen über Gröpelingen

Dabei ließe sich der mühselige Umstieg für die Fahrgäste so viel angenehmer gestalten, meint unser Leser. „Der Bahnsteig von Gleis 2 mündet direkt in die Bushaltestelle. Würden die Züge also dort ankommen und auch wieder abfahren, wäre ein barrierefreier Umstieg trotz der Bauarbeiten möglich“, sagt er.

Dem widerspricht die Nordwestbahn auf Nachfrage. „Da auf der Strecke eine Weiche fehlt, können die Züge vom Bremer Hauptbahnhof aus kommend in Burg nicht auf Gleis 2 einfahren und müssen deshalb auf Gleis 3 halten“, sagt Karin Punghorst, Sprecherin der Nordwestbahn. Mobilitätseingeschränkten Fahrgästen empfiehlt sie deshalb, während der Bauphase die Straßenbahnen und Busse der BSAG über Gröpelingen zu nutzen. „Die Fahrt dauert zwar länger, aber es ist machbar“, sagt sie.

Auch wenn auf der Strecke zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bremer Norden Züge der Nordwestbahn unterwegs sind, ist für die Infrastruktur, etwa für Gleise, Bahnhöfe und die dortigen Fahrstühle, die DB Netz AG zuständig. Auf Nachfrage unserer Zeitung, warum die Arbeiten an der Strecke und an den Aufzügen zeitgleich stattfinden, weicht die Deutsche Bahn aus. „Mit der Erneuerung der Aufzüge setzen wir alles daran, die Verfügbarkeit der Anlagen auf einem hohen Niveau zu halten und Fahrgästen mit Mobilitätseinschränkungen eine selbstbestimmte Mobilität zu ermöglichen“, schreibt eine Bahnsprecherin dazu. Dass sich die Fahrgäste über die Unannehmlichkeiten, die die Modernisierung mit sich bringt, ärgern, könne sie verstehen. „Jedoch steht Fahrgästen mit der Modernisierung eine verlässlichere Infrastruktur zur Verfügung“, heißt es weiter.

Kritik übt der betroffene 83-Jährige auch am Ersatzverkehr selbst. „Der Schienenersatzverkehr funktioniert vorne und hinten nicht“, bemängelt der Mann. Vergangene Woche Freitag habe er etwa 45 Minuten an der Haltestelle Bahnhof Schönebeck auf den Schienenersatzverkehr gewartet, der aber nicht gekommen sei. Neben ihm hätten auch andere Fahrgäste vergebens auf den Ersatzbus gewartet. Einen Linienbus der BSAG, der ebenfalls von Schönebeck nach Burg fährt, hätte er nicht nehmen wollen. „Die Busse sind immer gerappelt voll. Außerdem dachte ich, der Schienenersatzverkehr muss ja jeden Moment kommen“, sagt er. Doch dem sei nicht so gewesen. „Daraufhin bin ich wieder zurück nach Hause gegangen, habe mein Fahrrad geholt und bin damit nach Burg gefahren“, berichtet er.

Busse verspätet

Solche Unregelmäßigkeiten beim Schienenersatzverkehr sind Karin Punghorst nicht bekannt. „Lediglich am Donnerstag vergangener Woche waren die Busse verspätet unterwegs. Grund dafür war ein Wasserrohrbruch in Bremen-Nord“, sagt sie. Zudem habe es am Sonnabend einen Unfall gegeben, der ebenfalls für Verzögerungen beim Schienenersatzverkehr gesorgt habe. Ansonsten liefe der Verkehr aber reibungslos.