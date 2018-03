An einigen Nordbremer Grundschulen können Kinder Plattdeutsch lernen, ab der fünften Klasse aber fehlen Niederdeutsch-Angebote. (Carmen Jaspersen)

Eine zarte Pflanze muss man pflegen. An der Grundschule Schönebeck wissen das die Pädagogen. Einst haben sie das zarte Pflänzchen "Plattdeutsch" ausgesät, nun ernten sie dafür die Anerkennung. Die Grundschule Schönebeck ist die erste offizielle Profilschule Niederdeutsch im Land Bremen. Es ist nicht die einzige Grundschule im Bremer Norden, an der Kinder Platt schnacken. Gemeinsam haben diese Schulen eine Sorge: Was geschieht mit den Plattdeutsch-Kenntnissen der Kinder, wenn sie nach der vierten Klasse die Grundschule verlassen?

Für Christianne Nölting, seit 1. März Geschäftsführerin des neuen Länderzentrums für Niederdeutsch, ist es keine Frage. „Ich sehe das ganz einfach: Platt bis zum Abitur“, sagt die auf der Insel Fehmarn geborene und mit der niederdeutschen Sprache aufgewachsene Journalistin und Moderatorin am Rande der Zertifikat-Verleihung in Schönebeck.

Nölting hat die Internet-Lernplattform „Plattolio“ aufgebaut, für die sie 2014 mit dem Heinrich-Schmidt-Barrien-Preis geehrt wurde. Das von den Ländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein gegründete Länderzentrum will den Gebrauch der niederdeutschen Sprache als identitätsstiftendes Kulturgut stärken. Gerade für Schüler könnten Plattdeutsch-Kenntnisse ein Sprungbrett sein für das Erlernen anderer Fremdsprachen. Deshalb ist die Geschäftsführerin dafür, dass es mit Plattdeutsch ab Klasse Fünf weitergeht. „Wir wollen schauen, dass wir das im Bereich Lehrerfortbildung anbieten“, so Nölting. „Wir brauchen Lehrer und die müssen dafür ausgebildet werden.“

Solange aber noch für andere Fächer Personal fehlt, muss Plattdeutsch sich hinten anstellen. „Wir müssen erstmal den Grundbedarf decken“, sagt Kirsten Addicks-Fitschen, Leiterin der Oberschule Lerchenstraße. Ähnlich sieht es Christa Brokate-Golinski. Sie leitet die Grundschule Burgdamm, an der ebenfalls Plattdeutsch unterrichtet wird. Sie würde sich freuen, wenn für die Burgdammer Schüler nach der Grundschule weiter Platt auf dem Stundenplan stehen würde. Oder es zumindest ein Zusatzangebot gäbe. Andererseits gebe es viele Kinder, „die erstmal überhaupt die deutsche Sprache lernen müssen“.

Reinhard Goltz vom Institut für Niederdeutsche Sprache in Bremen ist die Sorge um die kontinuierliche Pflege des Niederdeutschen bekannt. „Das fängt schon in manchen Kindergärten an“, weiß der Institutsleiter. „Die Kindergärten beklagen, dass ihre geleistete Vorarbeit in der Grundschule nicht fortgesetzt wird.“ Die letzte repräsentative Umfrage sei zwei Jahre alt und belege, dass Plattdeutsch sich in den vergangenen zehn Jahren stabil gehalten habe.

„Es geht nicht mehr bergab. In den letzten zehn Jahren hat es erhebliche Anstrengungen gegeben, Plattdeutsch in die Kindergärten und Grundschulen zu bringen", so Goltz. Aus gutem Grund: „Die unter 20-Jährigen lernen Plattdeutsch heute nicht mehr in den Familien.“ Das könne man auch nicht erwarten, meint Goltz. Er sieht den Staat in der Pflicht. Der Institutsleiter ist zuversichtlich, dass Bremer Schüler auch nach Klasse Vier am Plattdeutschen dranbleiben können. „Es gibt Bestrebungen, das weiterzuführen.“

Mehr oder weniger verhaltene Zuversicht ist aus den Schulen zu hören. „Es ist angedacht, dass der Plattdeutsch-Unterricht weitergeht, vermutlich als Arbeitsgemeinschaft“, weiß Schönebecks Schulleiterin Britta Riethmöller. Damit wäre die Vorarbeit der Lehrerinnen Myriam Kolbe und Helke Bünning nicht ganz „för de Katt“. Kirsten Addicks-Fitschen von der Oberschule Lerchenstraße bestätigt, dass eine Kollegin an einer Plattdeutsch-Fortbildung teilgenommen hat. „Wir haben Interesse an einer Plattdeutsch-AG und einer Kooperation mit den Grundschulen. Aber die AG anzukündigen, wäre verfrüht.“

Ähnlich bedeckt halten sich das Gymnasium Vegesack und die Bildungsbehörde. „Wir haben weitere Schulen im Blick, an denen schon Niederdeutsch unterrichtet wird. Wir können aber noch nichts Konkretes sagen“, heißt es auf Anfrage aus dem Bildungsressort. Zum Wesen des Plattdeutschen mag das nicht passen. „Platt ist geradeaus, schnörkellos, direkt, offen, rau, aber mit besonderem Charme“, warb Schulleiterin Riethmöller bei der Preisverleihung für das Niederdeutsch. „Wer Platt spricht, muss klare Aussagen treffen.“