Die Skatepark im Sport- und Freizeitzentrum ist laut Sozialpädagoge Klaus Raudszus ein Erfolgsmodell, das ausgebaut werden sollte. (Christian Kosak)

Lemwerder. Klaus Raudszus, Koordinator des Jugendtreffs Jule, hat die Lemwerderaner Kommunalpolitik im jüngsten Jugendausschuss über Kiffer am Jugendzentrum informiert. Positiv berichtete er dagegen von jüngeren Jugendlichen, die sich in die Planung des Jule-Angebots eingebracht haben und weiter einbringen wollen.

Einige langjährige Nutzer, die zumeist bereits volljährig sind und noch keine Ausbildung begonnen haben, brächten Betäubungsmittel mit zum Jugendzentrum, um zu kiffen und zu rauchen, teilte Raudszus mit. „Wir verweisen sie dann des Gebäudes“, sagte der Sozialpädagoge. Geplant sei, in absehbarer Zukunft einen Drogenberatungstermin anzubieten. Auch Fachleute der Jugendberufshilfe Pace, die junge Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren unterstützt, sollen Beratungs- und Vermittlungsgespräche anbieten.

Erfreulich sei hingegen der Zuspruch jüngerer Jugendlicher vom benachbarten Skatepark. Die Jungen und Mädchen wendeten sich mit konkreten Anliegen an die Sozialpädagogen. Demnach ist den Jugendlichen der anliegende Abenteuerspielplatz ein Dorn im Auge. „Die Skater berichten, dass immer wieder kleine Kinder im Weg stehen oder mit sandigen Schuhen über den Platz laufen.“ Fürs Skaten sei der Belag dann unsicher. Eine Idee, wie das Problem behoben werden könnte, hätten die Jugendlichen gleich mitgeliefert. „Sie wünschen sich eine kleine Mauer, die sowohl die Kinder als auch den Spielplatz-Flugsand von der Skateanlage fernhält“, teilte Raudszus den Kommunalpolitikern mit. Des Weiteren stehe ein Unterstand ganz oben auf der Prioritätenliste der Skater.

Die Fläche mit ihren Rampen sei eine Einrichtung, die ausgebaut werden sollte, sagte der Sozialpädagoge. Bis zu 40 Jungen und Mädchen hielten sich dort an einem Nachmittag auf. Auch die sogenannte Dirtbahn, die derzeit von Kraut überwucherte Geländestrecke für BMX-Radfahrer, sollte seiner Meinung nach reaktiviert werden. „Jüngere Jugendliche bringen sich ein, wie das gelingen könnte.“

Von dem geplanten Jugendbeirat würde er hingegen Abstand nehmen, sagte Raudszus. Nicht, weil er die Jugendlichen entmündigen möchte, sondern weil er überzeugt ist, dass ein auf Dauer angelegter Beirat der falsche Weg ist. „Das verpflichtende Durchhalten eine ganze Wahlperiode lang dürfte das größte Problem in der Praxis sein.“ Er könne sich nicht vorstellen, dass sich gleich zwölf Jugendliche bereit erklären, für zwei Jahre verbindlich als Jugendbeiräte zur Verfügung zu stehen. So aber sieht es ein Beschluss des Gemeinderates aus dem Jahr 2018 vor. Ein Kollege habe das Anforderungsprofil für gewählte Jugendvertreter folgendermaßen auf den Punkt gebracht: „Für einen guten Jugendrat brauchen wir 18-Jährige, die wie Erwachsene denken.“ Raudszus und sein Jule-Team plädieren deshalb für Themen bezogene Jugendforen. „Die Vorteile eines solchen Forums liegen darin, dass die Jugendlichen keine längeren Verpflichtungen für regelmäßige Treffen eingehen, sondern sich bei Themen, die sie besonders interessieren, flexibel einbringen können.“ Am Beispiel Skatepark und Dirtbahn sehe man, „wenn den Jugendlichen ein Thema wichtig ist, dann kommen sie.“

Den Einwurf eines Ausschussmitglieds, dass die Jugendlichen dem Wiederaufbau des zentralen Sprunggeräts im Skatepark trotz anderweitiger Versprechen ferngeblieben sind, entkräftete der Ausschussvorsitzende Miles Eckert. Der Aufbau sei ursprünglich für September geplant gewesen, habe dann aber bereits in den Sommerferien stattfinden können. Da keine Kontaktdaten der jugendlichen Nutzer vorlagen, habe er auf die Schnelle niemanden einladen können.

Raudszus berichtete von guten Erfahrungen, die in Brake und Stadland mit Jugendforen gemacht wurden. „Man wundert sich, was den Jugendlichen wichtig ist“, so der Sozialpädagoge. „In Brake haben sie sich dafür eingesetzt, dass Pfandflaschenhalter in der Innenstadt aufgestellt werden.“ Das Forum sollte seinen eigenen Etat haben, „damit Erfolgserlebnisse möglich sind, die längerfristig motivieren“, betonte Raudszus. Wenn die Jugendlichen merkten, „dass sie wirklich etwas bewegen können, steigt vielleicht auch die Bereitschaft, sich in einen Jugendbeirat wählen zu lassen.“

Nach der Corona bedingten Zwangspause im Jugendtreff laufe die Nutzung jetzt wieder an. Bis zu 20 Jugendliche kämen bereits wieder pro Nachmittag, berichtete Raudszus. Vor der Zwangspause seien es 20 bis 25 Nutzer pro Tag gewesen. Betreut werden die Jugendlichen momentan im Außenbereich. Dort stehen ihnen Tische und Bänke zur Verfügung, die die Begu bereitgestellt hat.

Für den Herbst, wenn es witterungsbedingt keine Angebote mehr im Freien geben kann, erarbeite das Team mit den Jugendlichen ein Schichtmodell. Da die Räume des Jugendtreffs recht klein seien, dürften nicht mehr als vier bis sechs Teilnehmer gleichzeitig kommen. Zudem müssten sie sich auf die beiden Räume verteilten.

Zur Sache

Pfandhalter für Brake

Im April 2019 gründete sich das Braker Jugendforum. Eingeladen waren Interessierte im Alter zwischen elf und 21 Jahren, die Lust an Mitbestimmung haben. Als erstes Projekt nahmen sich die Teilnehmer Pfandflaschenhalter für Mülleimer im Innenstadtbereich vor, die eine lokale Firma montierte.

Die Halterungen aus Metall ermöglichen es Personen, denen der Gang zum Supermarkt zu unbequem oder zu weit ist, ihre Pfandflaschen umweltschonend in der Innenstadt zu entsorgen. Gleichzeitig bereiteten sie jenen eine Freude, die finanziell darauf angewiesen sind, solche Flaschen zu sammeln und einzulösen, heißt es vom Jugendforum.

Anfangs habe der Aspekt des Umweltschutzes eine große Rolle gespielt. Als die Idee eines Pfandhalters, wie er sich in größeren Städten bereits bewährt habe, ins Spiel kam, habe sich allerdings auch ein sozialer Aspekt eröffnet. Der Pfandhalter sei eine diskretere Möglichkeit, seine Pfandflasche loszuwerden als sie in ein Gebüsch zu werfen. Bedürftige Menschen müssten Dank der Halterungen nicht mehr in Mülleimern oder Gebüschen für ihren Lebensunterhalt nach Pfand suchen.