Gegner der geplanten Hähnchenfarmen in Aschwarden und Rade demonstrieren auf dem Marktplatz in Schwanewede. (Gabriela Keller)

Schwanewede. „Massentierhaltung ist die Hölle.“ „Verantworte, was du isst.“ – „Hähnenmast Pfui Teufel.“ Mit Plakaten und Transparenten protestieren sie auf dem Marktplatz in Schwanewede gegen die geplanten Hähnchen-Mastbetriebe in Aschwarden und Rade und gegen Massentierhaltung allgemein. Gefolgt sind sie einem Aufruf der Bürgerinitiative Aschwarden und der Gruppe Fridays for Future Osterholz.

Auch Antonia Flach ist gekommen, um zu demonstrieren. Die 19-Jährige reckt ein Plakat in die Höhe. „Wir haben Profit statt Ethik satt“, ist da zu lesen. „Wir müssen uns überlegen, wie wir unsere Ernährung künftig gestalten wollen. Zehntausende Tiere auf kleiner Fläche zu halten, ist keine Option“, meint die junge Frau, die zurzeit ein freiwilliges ökologisches Jahr absolviert.

Antje Erhard kommt aus Aschwarden. Dem Dorf, in dem Ortsvorsteher Christian Meyer einen Maststall für rund 30 000 Hähnchen plant. Mitglied der Bürgerinitiative sei sie nicht, sagt die 71-Jährige. Aber Massentierhaltung lehne sie ab. „Biobauern werden in Deutschland von der Politik kaum unterstützt, das bringt mich auf die Palme“, sagt Antje Erhard. Sie sorgt sich wegen des geplanten Maststalls vor ihrer Haustür auch um die Umwelt. „Da wird Methan ausgestoßen, Nitrate und Gülle gelangen ins Erdreich.“ Das sei nicht gut für die Luft- und Bodenqualität. „Den Gewerbetreibenden in Brundorf wollte man die Ansiedlung des Maststalls nicht zumuten. Aber wir in Aschwarden sollen damit leben. Das ist ein Unding“, meint sie. Der Landkreis stuft die geplante Anlage als Gewerbebetrieb ein, deshalb war kurzzeitig eine Ansiedlung im Gewerbegebiet Brundorf im Gespräch. Der Schwaneweder Gemeinderat hatte sich im Oktober gegen eine Ansiedlung der Hähnchenfarm in Aschwarden oder sonstwo in Schwanewede ausgesprochen. Die Gemeinde hat allerdings ihr Einvernehmen zu dem Projekt erteilt, weil juristisch aus ihrer Sicht nichts dagegen spricht.

Claudia Intemann und Bettina Fingas vom Tierschutzverein Osterholz geht es nicht ums Recht. Sie sorgen sich um das Tierwohl. „Mastbetrieb und Tierschutz sind nicht vereinbar. Massentierhaltung wird den artspezifischen Bedürfnissen der Tiere nicht gerecht“, meint Intemann. „Hühner wollen scharen, lieben Sonnenbäder und sie mögen keine großen Gruppen.“ Hanna Pöhlmann ist von der Gruppe Fridays for Future Osterholz. „In einem solchen Maststall leben 25 Hühnchen auf einem Quadratmeter. Dort hat ein Tier weniger Platz als auf einem DIN-A5-Blatt“, meint die 17-jährige Schülerin. Auch die Umwelt leide unter der Massentierhaltung. „Die Exkremente der Tiere setzen das umweltschädliche Gas Ammoniak frei, das im Grundwasser zu Nitrat reagieren kann.“

Derartige Belastungen fürchtet auch die Bürgerinitiative Aschwarden. Ihre Bedenken hat sie dem Kreis vorgetragen. „Der Landkreis als Genehmigungsbehörde entscheidet aber streng nach Rechtslage“, meint Initiative-Sprecher Arnold Neugebohrn. Die Demonstranten wollen an diesem Tag noch zum Rathaus Schwanewede marschieren, um dort ein Manifest zu übergeben. Darin fordern sie die Gemeinde auf, ihr Einvernehmen zum Maststall in Aschwarden zurückzunehmen und keine weitere Zerstörung der Osterstader Marsch zuzulassen.