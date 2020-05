In der Region sind etliche Wohnwagen verschwunden. Dazu gab es zahlreiche versuchte Diebstähle. Angeklagt sind nun vier Männer im Alter von 24 bis 42 Jahren. Der Prozess am Landgericht Oldenburg beginnt am 26. Mai. (Tobias Hase/DPA)

Bremen/Schwanewede/Wesermarsch. Eine Diebesbande hat nach Auffassung der Staatsanwaltschaft im großen Stil teure Wohnwagen unter anderem in Bremen, Schwanewede und der Wesermarsch gestohlen und an einen Clan in Belgien verkauft. Für 5000 Euro das Stück. Einer der mutmaßlichen Täter hat nach Informationen unserer Zeitung in Schwanewede gewohnt. Jetzt müssen sich die vier Angeklagten vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Dort beginnt am 26. Mai ein Mammut-Prozess: Bis Ende September sind 18 Sitzungstermine anberaumt.

Wie berichtet, verschwanden in den vergangenen Monaten etliche Wohnwagen in der Region. Dazu gab es zahlreiche versuchte Diebstähle. So konnte beispielsweise ein Nordbremer Frührentner gerade noch verhindern, dass sein Tabbert-Caravan gestohlen wird. Der 61-Jährige war von Geräuschen geweckt worden und verjagte den oder die Täter. Die Polizei schloss schon damals nicht aus, dass organisierte Banden hinter den Beutezügen stecken könnten.

Das nun in Oldenburg anstehende Großverfahren gegen Wohnwagen-Diebe wird laut Richter Torben Tölle zu den aufwendigeren Verfahren in 2020 gehören: „Verfahren gegen Diebesbanden sind sehr aufwendig, weil jeder einzelne Diebstahl nachgewiesen werden muss“, erläutert der Pressesprecher des Landgerichts. Auch gelte es zu klären, ob es sich tatsächlich um Bandenkriminalität handelt. Die Anklageschrift für das Großverfahren stammt Torben Tölle zufolge übrigens von der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Hintergrund: Der Osnabrücker Staatsanwaltschaft ist die „Zentralstelle zur Bekämpfung organisierter und bandenmäßiger Wohnungseinbruchskriminalität und anderer besonderer Betrugs- und Diebstahlstaten“ angegliedert.

Angeklagt sind im Wohnwagen-Prozess vier albanischstämmige Männer im Alter von 24 bis 42 Jahren. Alle Angeklagten haben Asylanträge gestellt, die zum Teil wiederholt abgelehnt worden sind. Vor allem der 33-jährige H. und der 36-jährige R., letzterer war wohnhaft in Schwanewede, sollen führende Köpfe der Bande gewesen sein. „Sie sollen für die Planung zuständig gewesen sein“, berichtet Tölle. Außerdem hätten sie den Kontakt zu den Hehlern gehalten, laut Tölle einer in Belgien ansässigen ethnischen Großfamilie. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass sich hier Angehörige einer ethnischen Minderheit eigens dafür zusammengeschlossen haben, um hochwertige Wohnwagen zu entwenden.

Die Angeklagten seien gleich in mehreren Städten aktiv gewesen. 14 Straftaten werden beim Landgericht Oldenburg verhandelt. Diese ereigneten sich nach den Worten des Pressesprechers in der Zeit vom 23. Mai 2018 bis zum 6. November 2019. Nicht in allen Fällen wurden Campingwagen gestohlen: In Stuhr-Groß Mackenstedt sollen die Angeklagten versucht haben, einen Multivan zu klauen, den sie offenbar als Zugfahrzeug für einen gestohlenen Wohnanhänger verwenden wollten. „Doch sie wurden gestört. Eine Nachbarin rief die Polizei“, berichtet Torben Tölle. Das Fahrzeug ließen die Täter zurück. Dafür stahlen sie nach Ansicht der Ermittler später einen Multivan im Wert von 1500 Euro aus einer kleinen Werkstatt in Schwanewede. Daran sollen sie die gestohlenen Kennzeichen eines VW Passats geschraubt haben. Und nicht nur Fahrzeuge verschwanden: In Celle soll H. auch die Seitenscheibe eines Ford Transits eingeschlagen haben, um einen Werkzeugkoffer zu entwenden.

Nach Darstellung des Richters kundschafteten die Bandenmitglieder zunächst aus, wo teure Wohnanhänger zu finden seien. Dabei sei es darum gegangen, die Wünsche der belgischen Großfamilie zu berücksichtigen. Der Richter: „Da wurde dann gefragt: Was braucht ihr?“ Die gestohlenen Wohnwagen waren auf Firmen- und Privatgrundstücken abgestellt gewesen. „In allen Fällen wurden die Schlösser aufgebrochen“, so Torben Tölle. Noch am Tag des jeweiligen Diebstahls habe die Bande die Wohnwagen an mitgebrachte Zugfahrzeuge gehängt, mit falschen Kennzeichen versehen und nach Belgien überführt. Gelotst worden seien die Transporte zumeist von dem 33-jährigen H. in einem Begleitfahrzeug.

Für jeden gestohlenen Wohnwagen sollen die Angeklagten laut Staatsanwaltschaft 5000 Euro von der Familie in Belgien bekommen haben. Torben Tölle: „Der Erlös soll unter den Mitgliedern aufgeteilt worden sein.“ Die Hehler hätten die Wohnanhänger dann in Belgien und Frankreich weiterveräußert. Dabei handelte es sich nach den Worten Tölles vor allem um hochwertige Wohnanhänger, deren Einkaufspreise bei mehr als 24 000 Euro lagen.

Bestohlen wurde nach seinen Worten unter anderem ein Wohnwagenhandel in Isernhagen. Aber auch Privatleute gehörten zu den Opfern der Bande. Entwendet wurden Wohnwagen in Celle, Norderstedt, Winsen (Aller), Oldenburg, Brake sowie Bremen. Hier knackten die mutmaßlichen Täter die Schlösser von Wohnwagen an der Arster Heerstraße, an der Straße Feuerkuhle und am Deichgrafenweg.

In Löhnhorst soll der 33-jährige H. zusammen mit dem 42-jährigen O. am 4. April 2019 gegen 2 Uhr nachts von einem Grundstück am Vorlöhnhorster Weg einen Fendt-Anhänger im Wert von 24 000 Euro gestohlen und ebenfalls nach Belgien gebracht haben. Das Fahrzeug, Typ 445, war nach damaligen Polizeiangaben erst zwei Monate zuvor neu zugelassen worden. Wie die Beamten damals berichteten, hatten die Täter den Anhänger über eine Rasenfläche auf die Straße geschoben und ihn dann hinter ein mitgebrachtes Zugfahrzeug gespannt. Der Wohnwagen war mit einem Kupplungsschloss gesichert und mit einer grauen Plane abgedeckt.

Ob die Besitzer der gestohlenen Wohnanhänger nun darauf hoffen dürfen, ihr Eigentum zurückbekommen, weiß Torben Tölle nicht: „Aus der Anklageschrift geht nicht hervor, ob die Wohnwagen sichergestellt wurden.“

Bei der Bemessung der Strafen wird nach den Worten des Sprechers eine Rolle spielen, ob es sich um einen Schweren Bandendiebstahl nach Paragraf 244a StGB handelt. Diese können mit Freiheitsstrafen von einem Jahr bis zu zehn Jahren geahndet werden. Gewerbsmäßige Diebstähle hingegen könnten auch mildere Freiheitsstrafen zur Folge haben. Je nach Haftstrafe drohe den Angeklagten, die sich laut Tölle in Untersuchungshaft befinden, nun auch die Abschiebung.