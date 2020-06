In der Corona-Krise nutzen mehr Menschen das Fahrrad. Das merken Händler wie Eckhard Eyl. (Christian Kosak)

Den Tag, an dem Eckhard Eyl sein Geschäft wieder aufgemacht hat, wird er wohl nicht vergessen. „Das ging nonstop, von morgens bis abends, die Leute kauften und kauften“, erzählt der 60-jährige Inhaber des Fahrradladens Worpswede. Der Andrang sei auch am zweiten Tag nach der Wiedereröffnung enorm gewesen. Und er hält an. In der Corona-Krise nutzen mehr Menschen das Fahrrad. Das merken nicht nur die Händler, sondern auch die Werkstätten. Viele Läden arbeiten schon fast an der Belastungsgrenze. „Hier brennt die Luft“, sagt Eckhard Eyl am Telefon. In manchen Geschäften schaffen es Mitarbeiter kaum noch an den Apparat, haben unsere Anrufe ergeben.

Ähnlicher Boom wie 2009

Die Corona-Pandemie beschert der Branche einen ungeahnten Boom. Sie könnte nach einem vermiesten Saisonstart gestärkt aus der Krise hervorgehen. Der Ansturm kam nicht von ungefähr. Wochenlang hatten Radgeschäfte wegen des Shutdowns geschlossen. Das ausgerechnet in den für sie wichtigen Monaten März und April, also genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Leute mehr in die Pedale treten wollen. Zur angestauten Kauflust kam das schöne Frühlingswetter. Radfahren sei auch wohl deshalb gerade in, weil die Menschen wegen Kurzarbeit mehr Zeit hätten und ihnen zu Hause die Decke auf den Kopf falle, mutmaßt Eckhard Eyl.

Einen ähnlichen Boom wie jetzt erlebte sein Geschäft während der Finanzkrise im Jahr 2009. „Da brannte bei uns das ganze Jahr über die Hütte“, erinnert sich Eyl. Nach seiner Einschätzung ließen damals viele Menschen den Urlaub im Ausland ausfallen, verkauften den Zweitwagen und investierten in ein Rad mit dem Vorsatz, damit zu Hause mehr Kilometer zu schrubben. Sieht er aber eines dieser vor zehn Jahren bei ihm erworbenen Räder in seiner Werkstatt wieder, entdeckt er kaum Abnutzungsspuren. „Ich nenne sie Alibi-Fahrräder“, scherzt Eyl, in dessen Laden die Kunden die allgemeinen Regeln rund um Corona, Abstand halten und Maskenpflicht, einhalten müssen.

Dass das Fahrrad momentan so beliebt ist wie nie, erlebt auch Helmut Wrieden vom Lilienthaler Fahrradgeschäft Kück. „Es ist viel mehr los als sonst, der Laden ist voll“, erzählt der Händler, der mit Markierungen ein Einbahnstraßensystem entwickelt hat, damit sich die Kunden im Laden nicht begegnen. Das Fahrradgeschäft Wiegetritt in Lilienthal liegt nach dem rund vierwöchigen Corona-Lockdown bei den Verkaufszahlen wieder im grünen Bereich, die Einbußen der Schließung seien wieder eingeholt worden, berichtet Inhaber Matthias Böker.

„Viele Menschen wollen raus, viele fahren mit dem Rad zur Arbeit oder wollen einfach mehr Sport treiben“, so Böker. Sporträder würden sich neben E-Bikes aktuell sehr gut verkaufen. Böker berichtet von Lieferengpässen bei Rädern und Einzelteilen, da nicht nur in Deutschland, sondern in vielen anderen europäischen Ländern gerade das Geschäft mit dem Fahrrad boome. Trotz der guten Geschäfte verfällt er nicht in Euphorie. Er wisse nicht, wie sich der Verkauf entwickeln wird, sollte sich die finanzielle Situation vieler potenzieller Kunden wegen der Kurzarbeit durch ein Andauern der Krise verschlechtern. Momentan aber kann er sich vor Arbeit kaum retten.

Nicht nur Bökers Werkstatt ist voll und die Warteliste lang, auch Horst Viebrock erhält etliche Reparatur-Anfragen. Der 69-Jährige bringt in Westerwede Drahtesel wieder auf Vordermann. „Wir hatten immer gut zu tun, aber jetzt merke ich, dass viel mehr Leute Fahrrad fahren“, sagt Viebrock. Er habe in seinem Umfeld beobachtet, dass mehr Frauen und Männer schon früh morgens in die Pedale treten. „Viele sind ja im Homeoffice oder in Teilzeit“, sagt der Fachmann, der seine Werkstatt seit über 25 Jahren betreibt.

Ob der Radfahr-Boom ein Strohfeuer bleibt oder nicht, hängt auch von der Infrastruktur ab, sagt Martin Enderle vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in Lilienthal. Er bemängelt den schlechten Zustand vieler Radwege in Lilienthal, etwa am Jan-Reiners-Weg oder an der Wörpe, er kritisiert unzureichend abgesenkte Bordsteinkanten und holprige und gefährliche Pisten. „Die Politik müsste hier Zeichen setzen und Geld in die Hand nehmen. Denn wenn die Radwege besser werden, haben mehr Leute Spaß am Radfahren.“ Der ADFC in Osterholz-Scharmbeck hat bisher bewusst keine großen Fahrradtouren geplant.

Gruppen bis zu zehn Personen seien unter Berücksichtigung der Regeln zwar erlaubt, aber die Einhaltung des Abstands „kann man eigentlich bei einer so großen Gruppe auf einer Radtour gar nicht gewährleisten“, findet Jörg Kappmeyer, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) in der Kreisstadt. Dass auch beim Fahrradfahren die allgemeinen Hygienebeschränkungen eingehalten werden, ist laut Sarah Humbach, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz, besonders wichtig.

Zudem ist Ende April eine Novelle der Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten, wodurch sich einige Bestimmungen für Radfahrer änderten. So kam es unter anderem zu einer Bußgelderhöhung für das Radfahren auf Gehwegen von zehn bis 25 Euro auf 55 bis 100 Euro. „In Bezug auf Pedelecs ist wichtig zu wissen, dass viele Autofahrer unterschätzen, wie schnell die Fahrzeuge werden können“, betont Humbach.

Zur Sache

Nach Daten der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) verbringen die Deutschen seit Ausbruch der Corona-Krise doppelt so viel Zeit auf dem Fahrradsattel wie vorher. Die Zeit im Auto habe dagegen um etwa 20 Prozent abgenommen, und die größten Corona-Verlierer sind laut der Statistik bundesweit Busse und Bahnen. „Wir sehen derzeit einen enormen Run auf die Fahrradläden. Ohne von einem Gewinner der Krise reden zu wollen, muss man festhalten, dass das Fahrrad gerade einen besonderen Moment erlebt“, bestätigt David Eisenberger, Leiter Marketing und Kommunikation beim Zweirad-Industrie-Verband, der etwa 100 Unternehmen der Fahrradindustrie vertritt.

Neben denen, die ohnehin eine Neuanschaffung geplant hätten, gebe es auch viele Kunden, die das Rad für sich wieder entdeckten. Das zeige nicht zuletzt die gestiegene Nachfrage im Einsteigersegment ab 300 Euro. Die Fahrrad-Branche ist schon länger im Aufwind. Im vergangenen Jahr erzielte sie mit Fahrrädern und vor allem den immer beliebteren E-Bikes gut 4,2 Milliarden Euro Umsatz - 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Zudem tendierten die Verbraucher zu hochwertigeren Rädern, sagt Eisenberger. Der Durchschnittspreis lag 2019 über alle Vertriebskanäle bei 982 Euro und damit rund ein Drittel höher als 2018. Bundesweit arbeiten rund 280 000 Menschen in der Fahrradwirtschaft. (dpa)