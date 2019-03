Die Polizei sucht Zeugen, die am Mittwochabend an der Hermann-Fortmann-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (Björn Hake)

Ein mit einem Beil bewaffneter Mann hat am Dienstagabend einen Getränkemarkt an der Hermann-Fortmann-Straße in Vegesack überfallen. Der Räuber erbeutete Bargeld, zerstörte die Eingangstür und flüchtete. Nach Polizeiangaben stürmte der maskierte Unbekannte gegen 18.50 Uhr in das Geschäft. Er bedrohte den 19-jährigen Angestellten mit einem Beil und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Räuber griff in die Kasse, nahm sich die Scheine und rannte in Richtung Ausgang.

Da sich die Tür nicht schnell genug öffnete, schlug er sie mit dem Beil ein. Ein Kunde verfolgte den Täter, verlor ihn aber im Wohnquartier „Grohner Düne“ aus den Augen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die am Dienstagabend an der Hermann-Fortmann-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Der Räuber habe schwarze Kleidung und unter seiner Jacke einen hellen Kapuzenpullover getragen. Sein Gesicht tarnte er mit einem Schal. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 entgegen.