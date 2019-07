Die Polizei bittet Zeugen, die den Täter auf der Flucht gesehen haben, um Hinweise. (Björn Hake)

Ein bewaffneter Täter hat am Montagmittag einen Supermarkt in Lesum überfallen. Er flüchtete mit seiner Beute in das Wohngebiet Auf dem Halm. Wie die Polizei mitteilt, betrat der mit einem dunklen Tuch maskierte Mann den Verkaufsraum des Marktes an der Straße Am Heidbergstift um 12.15 Uhr. Er ging in den Kassenbereich, bedrohte eine Verkäuferin mit einem langen Küchenmesser und forderte sie auf, die Kasse zu öffnen. Dann griff er sich Bargeld und flüchtete über die Hockenstraße in Richtung Hinterm Halm beziehungsweise Auf dem Halm. Dort verlor sich seine Spur.

Der Täter soll 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,85 Meter groß und schlank sein. Laut Zeugen hat er eine Halbglatze und einen blonden Haarkranz. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einem dunkelblauen Kapuzen-Sweatshirt, das vorne mit einem auffällig großen Emblem bedruckt ist. Die Polizei bittet Zeugen, die den Räuber auf der Flucht – vielleicht sogar unmaskiert – gesehen haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 04 21 / 3 62 38 88 zu melden.