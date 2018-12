Symbolbild (Patrick Seeger/dpa)

Ein Räuber hat bei einem Überfall auf einen Tierfachhandel an der Weserstrandstraße in Blumenthal die Bareinnahmen des Geschäfts gestohlen. Wie die Polizei berichtet, betrat er am Samstagabend gegen 18.45 Uhr den Laden und bedrohte eine 26-jährige Angestellte mit einer Pistole. Nachdem diese ihm die Einnahmen aushändigte, flüchtete der Täter.

Der Mann wird als 1,65 Meter groß mit einer kräftigen bis molligen Statur beschrieben. Er trug ein Tuch als Maskierung über Nase und Mund und ist augenscheinlich Brillenträger. Dazu sprach er akzentfreies Deutsch. Zur Tatzeit trug er eine beigefarbene Kapuzenjacke. Hinweise nimmt die Polizei unter 0421 / 362 3888 entgegen.