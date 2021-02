Räumfahrzeug auf einer Straße in Blumenthal (CARMEN JASPERSEN)

Auf den Straßen in Bremen-Nord war der städtische Räumdienst am Sonntag wie auf dem Foto in Blumenthal wegen des Wintereinbruchs im Dauereinsatz. Dagegen brauchten Polizei und Feuerwehr kaum zu größeren Unfällen oder anderen Einsätzen wegen des anhaltenden Schneefalls mit Verwehungen ausrücken. „Bis auf ein paar kleinere Sturmschäden haben wir keine nennenswerten Einsätze, weder in Bremen-Nord noch sonst im Stadtgebiet“, hieß es am Sonntagnachmittag vonseiten der Feuerwehr Bremen. Von einer „eher sehr ruhigen Lage“ im gesamten Stadtgebiet sprach auch die Polizei. „Wir hatten bremenweit wetterbedingt ein leicht erhöhtes Einsatzaufkommen, einige Verkehrsunfälle mit Blechschaden. Vom vorhergesagten Chaos ist das aber weit entfernt“, lautete die Zwischenbilanz am Nachmittag. Die Nordwestbahn meldete zahlreiche Zugausfälle auf der Strecke der Regio-S-Linie 1 zwischen Farge und Bremen Hauptbahnhof.