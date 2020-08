Comedian Öczan Cosar will das Osterholzer Publikum am 11. September bei "Frischluft-Kultur OHZ" zum Lachen bringen. (Philipp Rathmer)

Öczan Cosar: Cosar Nostra ist eigentlich eine Reise durch mein Leben. Themen, die mich bewegen. Geschichten aus meiner Kindheit. Es geht aber auch um die Liebe, Hypochondrie und Disco-Besuche.

Das ist schon meine Berufung. Ich habe ja so viele Sachen gemacht, weil ich immer auf der Suche war nach etwas, was mich interessiert. Ich war immer sehr neugierig. Wie funktioniert es dort, wie ist es, wenn man da arbeitet? Daher habe ich ungefähr zehn Berufe ausgeübt in meinem Leben. Als Comedian fühle ich mich mega gut. Ich liebe es einfach, Menschen zum Lachen zu bringen.

Tanz und Musik haben mich schon immer begleitet. Tanz war schon immer eine Lebenseinstellung, war Lifestyle. So etwas kann man nicht ablegen, das begleitet einen das ganze Leben. Sobald man Musik hört, will man sich bewegen. Das gehört zu mir wie meine Arme und Beine.

Ich war ein Kind der 1990er-Jahre, bin groß geworden mit Freitag Nacht News, RTL Samstag Nacht und dem Quatsch Comedy Club. Das habe ich immer verfolgt, weil ich es ja selber liebe zu lachen. Die ganze Comedy-Landschaft hat mich geprägt. Und natürlich Monty Python, an erste Stelle, „Ritter der Kokosnuss“ und das „Leben des Brian“. Die prägnantesten Momente meines Lebens.

Die „Ritter der Kokosnuss“ habe ich zum erstenmal gesehen, als ich zwölf war. Das war für mich eine ganz neue Welt. Ich habe mich tot gelacht. Weil es so absurd war, so skurril. Und weil es so eine Kraft hatte, die ganzen Wendepunkte. Ich glaube, an der Stelle hat sich mein Humor entwickelt.

Das sind alles Sachen, die ich durchlebt habe. Wenn mir etwas auffällt, mache ich mir eine Sprachnotiz. Menschen beim Überholen oder so. Das bleibt manchmal zwei oder drei Jahre in meinem Handyspeicher. Aber bei passender Gelegenheit kommt es auf die Bühne. Erst dort entsteht das Ganze.

In meinen Shows geht es auch um Erziehung. Wie mein deutscher Nachbar, der Maximilian, und wie ich erzogen wurden. Das ist ein sehr spannender Teil der Geschichte, und da möchte ich nicht zu viel verraten. Das ist eine der lustigsten Stellen der Show.

Das Schlimmste für mich war, zu beobachten, wie traurig die Menschen waren. Wie Menschen ihre Berufe verloren und einfach einen harten Kampf bestreiten mussten. Auf der anderen Seite war es auch ermutigend, wie wir Menschen in der Lage waren, nach ein oder zwei Monaten damit umzugehen. Wir sind an einem Punkt der Evolution angekommen, wo wir uns als mega anpassungsfähig erweisen und versuchen, das Beste aus der schlimmen Situation zu machen. Und für mich persönlich war das einfach eine Zeit des Rückzugs. Wie für viele andere Leute auch. Ich habe geguckt, wie ich anderweitig arbeiten kann, wie ich die Leute zum Lachen bringen, wie ich sie unterhalten kann. Ich habe die Zeit halt mit Podcasts und Auftritten in TV-Produktionen überbrückt. Das tue ich immer noch.

Eigentlich gar nicht. Das ist ein Thema wie der Berliner Flughafen, das by the way besprochen wird. Ich finde die Geschichte ja auch lächerlich in ihrer Schwerfälligkeit, mit der sie sich hinzieht. Aber es wurde nun einmal eine Entscheidung getroffen. Und wer Progression will, muss wahrscheinlich mit dem Entstehungsprozess leben. Und das sind halt ein Haufen Baustellen, die man eigentlich nicht haben wollte.

Ja, mit Nazis und anderen Gruppen. Zum Glück ist es immer glimpflich ausgegangen. Aber natürlich habe ich dazu eine Meinung: Es ist immer skurril, wenn man Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Aussehen mit Kriminalität in Verbindung bringt. Das hatten wir doch schon in der deutschen Geschichte, dass die Genetik Menschen ins Gefängnis gebracht hat. Das ist doch Schwachsinn. Wir sollten uns aber nicht auf diese schlimmen Momente konzentrieren, sondern die positiven Dinge, die wir in Deutschland haben, hervorheben.

Rassismus ist als Thema immer präsent. Nicht nur in meinem letzten Programm, „Old School“, sondern schon in meiner ersten Show. Dinge, die mich beschäftigen, sind immer auch auf der Bühne ein Thema. Nicht um den Leuten wie ein Populist etwas zuzurufen, für das ich Applaus bekomme, sondern weil es wirklich von Herzen kommt, weil ich ja wirklich diese Erfahrungen gemacht habe. Wenn ich etwas sage, dann kommt es von Herzen und nicht, weil ich etwas damit bezwecke.

