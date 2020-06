Wenn das Wetter gut ist, läuft das Melkhus von Karin Schumacher am Weserradweg. Derzeit gibt es 57 dieser Milchhäuser. (Christian Kosak)

Berne/Wesermarsch. Mit dem Rad oder wandernd die Gegend erkunden – das sind in der Corona-Krise mit ihren Auflagen und Einschränkungen angesagte Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Gaststätten und Restaurants dürfen seit geraumer Zeit unter Auflagen öffnen, um Radfahrer und Wanderer zu verköstigen. Der Andrang ist dabei besonders an den Wochenenden groß. In Niedersachsen stellen rund 60 kleine Melkhüs an den Rad- und Wanderwegen eine abwechslungsreiche Alternative dar.

An den Raststationen kann bei einem Glas Milch aufgetankt werden. Mit dem neuen Flyer der Landesvereinigung für Milchwirtschaft Niedersachsen (LVN) sehen Touristen auf einen Blick, wo die kleinen Milchhäuser Gäste zur Stärkung einladen, teilt der Landvolk-Pressedienst jetzt mit.

Seit 2001 gibt es die Raststationen. Je nach Region variiert die Bezeichnung der aktuell 57 Stationen von „Milchhäuschen“ über „Mölkhus“ hin zu „Melkhüs“ oder „Melkhus“. In den kleinen oftmals grün-weißen Milchbars mit rotem Dach bieten die Landfrauen weitaus mehr als nur Milchspezialitäten an. Manche sind auf Kaffee und selbst gebackenen Kuchen spezialisiert, andere bieten selbst gemachtes Eis, Käsesnacks oder weitere regionale Produkte an. Dazu gibt es für Kinder und Erwachsene gratis Informationen von den Landwirten, zum Beispiel darüber, woher die Milch kommt, wie auf dem Hof gearbeitet wird oder was es in der Region noch alles zu entdecken gibt. Es lohne sich also, vorab zu schauen, ob es an der geplanten Radroute ein Melkhus gibt, betont die Landesvereinigung für Milchwirtschaft Niedersachsen. Im Zuge der Corona-Krise rät die LVN dazu, sich vor dem Start in die Tour zu informieren, ob die gewünschten Melkhüs ihren Betrieb bereits wieder aufgenommen haben.

Eine, die bereits wieder Gäste bewirtet, ist im Berner Ortsteil Ohrt die Landfrau Karin Schumacher. Die Anbieterin ist begeistert: „Die Leute haben alle viel mehr Geduld und bringen uns eine positive Wertschätzung entgegen.“ Karin Schumacher hat die Tische auf Abstand gerückt und alle Hygienemaßnahmen umgesetzt. In ihr kleines Häuschen treten die Gäste nur einzeln ein. Eine Gesichtsmaske ist Pflicht und am Eingang spendet ein Engel aus Holz Desinfektionsspray. Und auch die Sammlung der Gästedaten läuft harmonisch ab. „Die Gäste schreiben ihre Daten auf kleine Zettel und stecken diese in eine Box. So halten wir die Datenschutzregeln ein“, betont Karin Schumacher.

Da Schumachers Melkhus direkt am beliebten Weserradweg liegt, hat die Betreiberin gut zu tun. Ein Unterschied zu anderen Jahren macht sich bei ihr nicht bemerkbar. Sowohl am langen Himmelfahrtswochenende als auch über Pfingsten sei ihre kleine Gastwirtschaft gut besucht gewesen. Allerdings sei ein Vergleich zu anderen Jahren auch schwierig, da der Zuspruch ihres Melkhus’ extrem wetterabhängig sei, sagt Karin Schumacher.

Die gute Stimmung unter den Radlern lässt sich laut Schumacher an einem weiteren, ihr neuen Detail erkennen: an Post. Karin Schumacher bekommt von vielen Gästen im Nachhinein Post. „Die Leute bedanken sich, dass wir wieder geöffnet haben“, stellt die Bernerin erfreut fest. Entlang der beliebtesten Radrouten gibt es in der Wesermarsch neun Melkhüs. Weitere Informationen und den Flyer zu den Melkhüs gibt es unter www.milchland.de/gesichter/melkhus/.