Die Razzia fand nach Informationen unserer Zeitung in Meyenburg statt. (Fredrik von Erichsen)

Bei der groß angelegten Razzia am Dienstag gegen einen im Internet aktiven kriminellen Sprengstoff- und Drogenring ist auch ein Objekt in der Gemeinde Schwanewede durchsucht worden. Das hat die Staatsanwalt Göttingen gegenüber der NORDDEUTSCHEN bestätigt. Wie berichtet, haben die Polizei Göttingen und die Zentralstelle Cybercrime der Staatsanwaltsschaft Göttingen bei einer Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsaktion in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien eine öffentliche zugängliche Internet-Plattform lahmgelegt, auf der Sprengstoffe und Drogen gehandelt sowie Anleitungen zum Bombenbau ausgetauscht wurden.

Unter den 22 Verdächtigen, deren Häuser und Wohnungen durchsucht wurden, sind auch drei Forum-Nutzer aus Niedersachsen. Einer von ihnen lebt in der Gemeinde Schwanewede. „Es gibt einen Beschuldigten in Schwanewede, der vernommen wurde“, sagte der Göttinger Oberstaatsanwalt Andreas Buick am Mittwoch der NORDDEUTSCHEN. Bei der Durchsuchung des Wohnsitzes des Verdächtigen seien „mehrere Gegenstände“ beschlagnahmt worden. Näheres könne er zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.

In einer Schwaneweder Facebook-Gruppe kursierten am Dienstag Berichte über ein Großaufgebot von Polizeikräften mit Mannschaftswagen in Meyenburg. In einem Post war zudem die Rede davon, dass auf einem Feld zwischen den Straßen Schafkoben und Grafe eine Granate gesichert gesprengt worden sein soll.

Mehr zum Thema Großeinsatz gegen Cybercrime Sprengstoff-Plattform „xplosives.net“ stillgelegt Anleitungen zum Bau von Kriegswaffen und Bomben, für jeden problemlos abrufbar im Internet: Knapp ... mehr »

Der Meyenburger Ortsbürgermeister Dominik Schmengler war am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit. „Da standen am Mühlengrund mehrere Mannschaftswagen der Polizei. Ich dachte, die drehen da vielleicht wieder mal einen 'Tatort'. Was tatsächlich dahinter steckt, weiß ich aber nicht“, schilderte er der NORDDEUTSCHEN. Ortsbrandmeister Sebastian Witte berichtete : „Ich bin gegen 9 Uhr am Mühlengrund vorbeigefahren. Da standen viele Polizeiautos, das war ein richtig großes Aufgebot.“

Auf Nachfrage, ob Meyenburg Einsatzort der Razzia in der Gemeinde Schwanewede war, wollten weder die Pressestelle der Polizeidirektion Göttingen noch die Staatsanwalt Göttingen nähere Angaben machen. Zu der angeblichen Sprengung im Zuge der Durchsuchung in Schwanewede meinte Oberstaatsanwalt Andreas Buick: „Eine Sprengung kann ich nicht bestätigen.“