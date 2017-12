Christian Weber (links) und Thomas Köcher schauen sich die Parole an, die Unbekannte beim Bunker Valentin hinterlassen haben. Der Bürgerschaftspräsident und der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung wollen eine öffentliche Debatte. (Christian Kosak)

Dieser Schriftzug ist anders. Deshalb soll er vorerst bleiben und nicht wie andere rechte Parolen oder Nazi-Zeichen sofort übermalt werden. Finden jedenfalls Christian Weber und Thomas Köcher. Der Bürgerschaftspräsident und der Chef der Bundeszentrale für politische Bildung wollen, dass die Wörter „Stoppt den Schuldkult“ weiterhin sichtbar bleiben. Unbekannte haben sie auf eine Mauer beim Bunker Valentin geschrieben, in dem an den Größenwahn der Hitlerzeit erinnert wird. Weber und Köcher wollen den Spruch nutzen – für eine öffentliche Debatte und um Stellung zu beziehen.

Im Grunde machen beide das schon am Donnerstagmorgen. Der Bürgerschaftspräsident und der Behördenleiter sind nach Rekum gefahren, um sich die Parole anzuschauen. Seit Anfang des Monats steht sie in schwarzen Buchstaben auf einer Mauer zwischen Bunker und Deich. Weber sagt, dass ihn der Spruch empört, weil er für eine Bewegung stehe, die gefährlich sei. Er spricht von bestimmten Politikern, die seit Längerem immer wieder öffentlich vom Schuldkult sprächen. Der Name Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender im Thüringer Landtag, fällt oft. Weber: „Das kann man nicht einfach stillschweigend hinnehmen. Darüber muss gesprochen werden.“

Thomas Köcher sieht das ähnlich. Er kann sich vorstellen, dass die Parole sogar für immer bleibt. Allerdings nicht kommentarlos. Der Chef der Bundeszentrale denkt an eine Hinweistafel, die nahe der Mauer aufgestellt wird und darauf aufmerksam macht, wofür das Wort Schuldkult eigentlich steht – und warum der Denkort Bunker Valentin gar keinen betreibt: „Wir machen Bildungsarbeit, damit andere aus der Vergangenheit lernen können.“ Und das bedeute eben auch, dass man sich mit politischen Strömungen, die in Bremen und anderen Städten der Republik gerade Konjunktur haben, auseinandersetzt.

Zum Beispiel während einer Veranstaltungsreihe, die Bremen im Januar zum Jahrestag der Befreiung von Auschwitz plant. So stellt sich das jedenfalls Christian Weber vor. Für ihn sei das genau der richtige Rahmen, um über rechte Schmierereien zu sprechen – über die beim Bunker genauso wie beim Jenny-Ries-Platz, wo Unbekannte kürzlich den Namenszug der jüdischen Kauffrau aus Blumenthal, die im Lager Treblinka ermordet wurde, mit schwarzer Farbe übermalt haben. „Die Zahl der Vorfälle“, sagt Weber, „nimmt zu.“ Schon deshalb sei es für eine öffentliche Debatte an der Zeit.

Auch darüber, ob der Schuldkult-Spruch für immer bleiben soll. Wie Köcher hätte auch Weber nichts dagegen. Wenn denn der Deichverband, dem die Mauer und das Grundstück, auf dem sie steht, keine Einwände hat. Für Wilfried Döscher kommt der Vorstoß des Bürgerschaftspräsidenten und der Bundeszentrale für politische Bildung überraschend. Eigentlich wollte der Chef des Deichverbands in dieser Woche veranlassen, dass die rechte Parole entfernt wird. Jetzt lässt er sie, bis Weber oder Köcher ihm sagen, was werden soll. „Wenn sie den Spruch stehenlassen wollen, dann machen wir das – und tun so, als kümmerten wir uns ausschließlich um den Deichschutz und hätten keine politische Meinung.“

Döscher hat aber eine. Er findet den Spruch „unsäglich“ und „dumm.“