Farge. Der Denkort Bunker Valentin in Farge ist das Ziel einer offenkundig rechtsgerichteten Schmiererei geworden. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch mit schwarzer Farbe an eine Betonmauer am Deich in Bunkernähe den Schriftzug „Stoppt den Schuldkult“ geschrieben. Das bestätigten Mitarbeiter des Denkorts.

Wie Ortsamtsleiter Peter Nowack am Mittwoch berichtete, ist es nicht bei dieser einen Schmiererei geblieben: Am gerade eingeweihten Jenny-Ries-Platz sei der Namenszug an einem Schild ebenfalls mit schwarzer Farbe übermalt worden. Jenny Ries war Kauffrau in Blumenthal und ist von den Nazis im Lager Treblinka ermordet worden. Das Schild soll jetzt gereinigt und umgehängt werden.

Peter Nowack findet angesichts der Farbanschläge ernste Worte: „Es ist eine deutliche Steigerung dieser Taten zu verzeichnen. Die Leute kommen aus ihren Löchern.“ Der Ortsamtsleiter ist überzeugt, dass es im Stadtteil eine „verfestigte, rechtsorientierte“ Szene gibt. Und er sagt: „Es wird zu wenig dagegen unternommen.“ Nowack erinnert außerdem daran, dass erst in der vergangenen Woche ein Hakenkreuz an die Synagoge in Bremerhaven geschmiert worden sei. Die Tat war als abscheulich verurteilt worden.

Von Verantwortlichen für den Denkort Bunker Valentin war gestern keine Stellungnahme zu erhalten. Es hat in der Vergangenheit bereits ähnliche Vorfälle am Bunker gegeben. Im Mai 2016 hatten Unbekannte das Mahnmal „Vernichtung durch Arbeit“ vor dem Bunker geschändet. Sie hatten Kränze angezündet, die davor niedergelegt worden waren, und mit Schablonen Schriftzüge an die Skulptur gesprüht. Ob im aktuellen Fall Anzeige gegen die Urheber der Schmiererei gestellt worden ist, konnte die Polizei am Mittwoch nicht bestätigen.