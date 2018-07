In Vegesack hat die Polizei am Samstagnachmittag sechs Männer gestellt, die großflächig Aufkleber mit rechtsgerichteten Parolen verteilt haben. Nach Polizeiangaben meldeten sich 16.20 Uhr mehrere Zeugen. Die Beamten rückten daraufhin aus und konnten sechs Männer im Alter zwischen 23 und 45 Jahren in der Bruno-Bügel-Straße stellen. Die Männer gaben zu bereits in den Ortsteilen Grohn und Vegesack etwa 400 Aufkleber verteilt zu haben. Auf den Aufkleber war unter anderem die Parole "Ausländer raus" zu lesen.

Laut Polizeiangaben seien die Männer der rechten Szene zuzuordnen und hatten noch zirka 400 weitere Exemplare dabei. Die Aufkleber wurden beschlagnahmt. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (haf)