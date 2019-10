Noch am Dienstagmorgen steht das Wasser hoch vor den Türen. Heike Binne greift zum Fotoapparat. (Christian Kosak)

Lüssum. Ausnahmezustand an der Lüssumer Heide: Mieter liefen barfuß oder in Gummistiefeln von ihren Häusern auf die Straße. Nachdem am Sonntag laut Wetterkontor mehr als 25 Liter Regenwasser pro Quadratmeter auf Bremen niedergingen, standen bereits am Mittag Hauseingänge und Keller von mehr als 30 Mietparteien unter Wasser. Noch am Dienstag waren die Wassermassen nicht beseitigt.

Für die 224 Wohnungen steht bekanntlich gerade ein Besitzerwechsel an – ab Januar übernimmt die Gewoba die Regie über Vonovia-Blöcke in dem Quartier mit vielen Hartz-IV-Beziehern und Menschen mit Migrationshintergrund. Derzeit aber müssen sich Mieter mit ihren Problemen noch an eine Hotline des Wohnungskonzerns mit Sitz in Bochum wenden.

Viele Mieter kamen offenbar nicht durch. Sie wandten sich am Montag an Quartiersmanagerin Heike Binne im Haus der Zukunft, da auch das Hausmeisterbüro der Vonovia nur an zwei Tagen in der Woche besetzt ist. „Eine Syrerin mit vier Kindern war sehr verzweifelt. Sie hat viele Sachen im Keller gelagert und erfahren, dass die eigene Hausratversicherung nicht zahlt“, berichtete Heike Binne auf Anfrage unserer Zeitung. Die Frau habe selbst versucht, das Wasser aufzuwischen, doch sie sei nicht gegen die Wassermassen angekommen. Noch am Dienstagmittag stand das Wasser in den Eingängen der Häuser 10 bis 16 rund fünf Zentimeter hoch. „Ich verstehe nicht, warum es für solche Notfälle am Wochenende keine Notrufnummer des Eigentümers gibt“, sagte Heike Binne.

Noch am späten Dienstagvormittag herrschte Chaos in den Eingängen. Eine Mieterin wollte verreisen und wusste nicht, wie sie die Koffer trocken zur Straße bekommen sollte. In den Zugängen zu den Treppenhäusern hatten sich Stauseen gebildet. Ein wenig ratlos schaute auch eine Mieterin zu, wie ihre Tochter in Gummistiefeln durch das Wasser am Eingang watete. Sie selbst war barfuß unterwegs. „Ich laufe hier nur noch barfuß, es steht ja alles unter Wasser“, sagte sie. Deshalb habe sie ihr Kind am Morgen auch nicht zur Schule geschickt. „Ich wusste nicht, wie ich sie raus bekommen soll."

Die Feuerwehr war in den vergangenen Tagen mehrfach im Quartier. Mieter hatten sie gerufen. Laut Feuerwehr stand das Wasser in mehreren Treppenhäusern am Sonntagmittag 20 Zentimeter hoch. „Das Regenwasser konnte nicht abfließen, da Abflussrohre zur Zisterne verstopft waren“, erläuterte Michael Richartz, Sprecher der Feuerwehr Bremen. Betroffen waren demnach mehrere Häuser. Bei dem Einsatz am Sonntagmittag stand das Wasser nach seinen Worten in drei Hauseingängen so hoch, dass die Gefahr des unkontrollierten Eintritts in den Kellereingang bestand; in einem weiteren Hauseingang war zu dem Zeitpunkt bereits Wasser in einen Keller eingetreten. In der Nacht zu Montag rückte die Feuerwehr erneut mit der elektrischen Tauchpumpe an.

Auch wenn viele Mieter offenbar nicht über die Hotline bei der Hauseigentümerin durchgekommen waren, war im Auftrag der Vonovia am Dienstagvormittag auch eine Rohrreinigungsfirma damit beschäftigt, die Situation zu entschärfen. Herr werden konnte der Mann in der orangefarbenen Jacke, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen wollte, den Wassermassen aber offensichtlich nicht: „Die Hebeanlage ist defekt und der Spezialist dafür sitzt in Süddeutschland.“ Er sei im Übrigen schon am Montag vor Ort gewesen: „Ich konnte aber nichts ausrichten.“

Familien sind besorgt

Vor einigen Hauseingängen schwammen bereits Haushaltsgegenstände und Unrat, ein Plastik-Sonnenschirmständer, ein Bild, Latten und Zeitungspapier. Mit Sorge sah eine Familie mit mehreren Kleinkindern über das Balkongeländer in den strömenden Regen hinaus. Im Keller lagere viel Spielzeug der Kinder, darunter zwei kostspielige Elektrofahrzeuge, berichtete die Mutter. „Wenn das Wasser noch länger steht, ist das sicher auch nicht gut für die Kinderwagen“, überlegte sie. „Die rosten doch.“

Bettina Benner, Sprecherin der Vonovia, hat am Dienstag schriftlich zur Situation Stellung bezogen. Die Vonovia sei direkt nach den Meldungen tätig geworden. Ihrer Schilderung nach habe es erste Meldungen aus den Häusern 10 und 16 am Montag gegeben. Nach der Feuerwehr sei auch ein Notdienst-Monteur im Einsatz gewesen. Danach sei das Wasser zunächst wieder abgelaufen. Eine weitere externe Fachfirma sei am Dienstagmorgen hinzugerufen worden, da Keller nach erneuten Regenfällen wieder vollgelaufen waren.

„Wir gehen davon aus, dass die Abflüsse und Rohre das Volumen einfach nicht verarbeiten konnten“, schreibt Bettina Benner. Einen Defekt an der Pumpe der Hebeanlage könne sie nicht bestätigten. Am frühen Dienstagnachmittag sind ihrer Aussage nach die Keller weitgehend leergepumpt gewesen. Sämtliche Rohre und Kanäle würden nun freigefräst und auf Schäden geprüft.

Es sei zudem ein Objektbetreuer vor Ort und schaue, welche Mieter Hilfe benötigten. „Seine Mobilnummer hängt auch in jedem Hausflur aus.“ Die Konzernsprecherin widerspricht auch Darstellungen, dass die Vonovia nicht erreichbar sei – und erwähnt die Kundenservice-Standorte in Dresden und Duisburg. „Erreichbar ist unser Kundenservice von Montag bis Freitag im Zeitrahmen 7 Uhr bis 20 Uhr sowie am Samstag von 8 Uhr bis 16 Uhr. Allen Anrufern wird ein kostenfreier Rückrufservice angeboten, so dass niemand in der Warteschleife warten muss, sondern vom nächsten freien Mitarbeiter angerufen wird.“ Für Notfälle sei die Vonovia an sieben Tagen die Woche 24 Stunden erreichbar.