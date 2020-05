Schwanewede. „Geht?“, fragt Jörg Schnapke. „Ne, warte“, antwortet Jörg Przygoda, der eine kleine Drohne in der Hand hält. Ein Knopfdruck hier, ein bisschen nachjustieren da. Dann starten die Propeller des Quadrocopters doch. „Ah, jetzt“, sagt Przygoda. Kurz darauf hebt die Drohne ab. Es ist Freitag, kurz nach 6 Uhr am Morgen. Die beiden Männer stehen am Anfang einer riesigen Heumahdwiese. Der Tau liegt auf dem Gras, die Temperatur ist nahe dem Gefrierpunkt. Dafür scheint die Sonne in voller Pracht, was die Sicht erschwert, als die Drohne in den Himmel steigt.

Schnapke und Przygoda sind dabei keinesfalls alleine auf der circa neun Hektar großen Wiese. Beobachtet werden sie von einem halben Dutzend weiterer Männer und einem Jagdhund. Sie scharren mit den Hufen, der Zeitrahmen ist eng. Um 8 Uhr soll der Bauer kommen, dann wird die Heumahdwiese gemäht. Bis dahin müssen die neun Hektar abgesucht worden sein. Doch wonach wird überhaupt Ausschau gehalten? „Wir suchen vorrangig nach Rehkitzen, aber auch nach Junghasen und anderen Jungwildtieren“, sagt Jörg Przygoda.

Der Vertriebsleiter eines Getränkegroßhandels ist Jäger und gehört wie die weiteren Männer dem Revier Hegering 1 Schwanewede an. Als Hegering wird die unterste Organisation des deutschen Jagdverbandes bezeichnet. Lediglich Drohnenpilot Jörg Schnapke, der aber einen Jagdschein hat, ist Betriebsleiter des Getränkegroßhandels und damit „nur“ ein Arbeitskollege von Jörg Przygoda. Und warum stehen die Männer nun zu dieser unchristlichen Zeit auf der Wiese? Wollen sie die Wildtiere etwa schießen?

„Nein, im Gegenteil. Wir wollen sie retten“, sagt Przygoda, der im Hegering 1 Schwanewede als Naturschutzobmann fungiert. Bevor ein Landwirt seine Wiese mähen darf, um das Gras in Form von Heu oder Silage zu Tierfutter verarbeiten zu können, muss er Maßnahmen zur Wildrettung ergreifen. Dazu ist der Bauer gesetzlich verpflichtet. Jedes Jahr werden etwa 50 000 Rehkitze durch die Landwirtschaft getötet. Das ist jedoch keine Absicht, sondern den Umständen geschuldet.

Eine Ricke, das weibliche Reh, sucht sich für die Geburt einen geeigneten Setzplatz aus. Vorzugsweise im hohen Gras, denn diese Stelle ist für Fressfeinde nur schlecht zu sehen. Das Problem: Auch Landwirte auf ihren Mähdreschern sehen diese Setzplätze nicht. Weil die Rehkitze nach der Geburt, während das Muttertier äst und nur zum Säugen der Jungtiere zurückkehrt, in der Deckung verbleiben, kommt es in Deutschland jedes Jahr zu zehntausenden Unfällen. Rehkitze ergreifen bei drohender Gefahr nämlich nicht die Flucht, sondern pressen sich instinktiv auf den Boden.

Die Jäger des Hegerings Schwanewede haben sich deshalb ehrenamtlich zur Verfügung gestellt, um die Landwirte beim Absuchen der Heumahdwiese zu unterstützen. Die Jungwildrettung sei Naturschutz und habe deshalb bei den Jägern sowie den Landwirten oberste Priorität, sagt Jörg Przygoda. Sein Helferteam ist inzwischen auf der Wiese unterwegs, die Drohne ist ihnen voraus. Jörg Schnapke steuert den Quadrocopter in etwa zehn Metern Höhe über sein Handy, das an einen Controller angeschlossen ist. „Oh, da könnte was sein“, sagt er plötzlich und senkt die Drohne bis auf zwei Meter Höhe.

Menschen können Reh kontaminieren

Hat sich der Einsatz des Teams also gelohnt? Kann ein Rehkitz vor dem sicheren Tod durch den Mähdrescher bewahrt werden? Nein. „Das war nur die Kontur eines Baumstammes“, sagt Schnapke. Nach etwas mehr als einer Stunde ist die neun Hektar große Wiese überflogen. Rehkitze und andere Jungwildtiere wurden nicht gefunden. Ist das jetzt gut oder schlecht? „Wenn wir kein Jungwildtier finden, ist das am besten“, sagt Marco Stelter. Das hat für den Revierpächter, der sich als ehrenamtlicher Helfer ebenfalls an der Suche beteiligt hat, einen einfachen Grund. „Wenn wir zum Beispiel ein Rehkitz finden, dann müssen wir es wegtragen, weil es ja nicht von alleine flüchtet.“

Das sei aber gefährlich, denn das Rehkitz kann so durch den Menschen kontaminiert werden. Ist das Jungtier älter als drei Wochen, befindet es sich in der Prägungsphase mit seiner Mutter. Hat es plötzlich einen anderen Geruch, kann es passieren, dass die Ricke ihr Kitz nicht mehr annimmt. „Wenn wir ein Rehkitz tragen, müssen wir es deshalb mit Handschuhen und einem großen Büschel Gras unter dem Jungtier anfassen.“ Doch nicht nur die Menschen, sondern auch Hunde können den Geruch der Wildjungtiere verändern. „Selbst wenn sie nur am Tier schnuppern“, sagt Stelter. Jörg Przygoda hat deshalb eine Bitte an Spaziergänger: „Nehmen Sie ihren Hund an die Leine und berühren Sie bitte niemals ein Rehkitz. Die Ricke ist in der Nähe und kehrt zu ihrem Kitz zurück, sobald es wieder ruhiger ist.“

Mittlerweile ist es kurz nach halb acht, der Tau auf der Heumahdwiese ist verschwunden. Dafür hat die strahlende Sonne gesorgt, die Temperatur beträgt inzwischen gut zehn Grad. Plötzlich wird es auf dem Schotterweg laut, der Bauer fährt mit seinem Mähdrescher vor. Die Suche ist bereits abgeschlossen, kein Jungwildtier ist in Gefahr. „Wir sind den Helfern super dankbar, wir wollen die Tiere ja auch schützen“, sagt Harm Otten. Er ist zwar gelernter, aber nicht hauptberuflicher Landwirt. Stattdessen unterstützt er den Familienbetrieb Otten, der Vater Manfred und Bruder Lars gehört, in seiner Freizeit. Ein Rehkitz sei ihm zum Glück noch nie in den Mähdrescher geraten, sagt Harm Otten. Das liegt auch an den Jägern des Hegering 1 Schwanewede und Drohnenpilot Jörg Schnapke. Am Vortag hatten sie nämlich auf einer anderen Wiese ein Rehkitz entdeckt – und gerettet.