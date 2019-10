Sven Voelpel nennt viele Faktoren, mit denen Menschen den Alterungsprozess beeinflussen können. (Patrick Runte)

Herr Voelpel, „Entscheide selbst, wie alt du bist“ lautet der Titel Ihres Buchbestsellers. Wie alt sind Sie, wie alt fühlen Sie sich und wie alt wollen Sie werden?

Sven Voelpel: Ich bin 46, ich fühle mich emotional wie 17 und hoffe, die Weisheit von 100 Jahren zu spüren. Seit meiner frühen Kindheit bin ich an allem interessiert, lebe passioniert mit außerordentlicher Intensität und bin dankbar und glücklich, somit sehr viel erfahren zu dürfen. Mit Begeisterung praktizierte ich bereits als Kind alles, was man sich vorstellen kann, von so gut wie allen Sportarten, über Musik und Dichten bis hin zum Experimentieren im eigenen Chemielabor im Keller. So hatte ich mit 15 Jahren als Schlagzeuger mit voller Begeisterung schon einmal drei Auftritte an einem Tag in drei Bands mit drei verschiedenen Musikstilen. Bevor ich vor gut 15 Jahren als Professor an das interdisziplinäre Jacobs Center on Lifelong Learning an die Jacobs University kam, hatte ich gleichzeitig verschiedene Professuren in vier verschiedenen Kontinenten. Jede Sekunde geht vorbei wie im Flug, denn ich bin fasziniert vom Wissen. Wissen wirkt Wunder. Mein Ziel ist es, das Wissen zu teilen, damit möglichst viele Menschen möglichst lange leben und ihr Leben glücklich und gesund genießen. Dem Leben dabei nicht nur mehr Stunden zu geben, sondern den Stunden möglichst mehr Leben. Es geht darum, Leben authentisch zu Leben, im idealen Fall mit vollem Bewusstsein, also stets möglichst bewusst zu sein. Mein Ziel ist es nicht, durch das Wissen 120 Jahre alt zu werden, sondern glücklich ich selbst zu sein. Im Vergleich zur Unendlichkeit ist es egal, ob ich 120 oder 40 Jahre lebe. Mir haben schon viele gesagt, dass bei mir die Kerze an zwei Enden brennt. Aber ich versuche, mein Leben zu verlangsamen.

Man kann das Altern verlangsamen durch entsprechende Ernährung, Bewegung, Schlaf, Entspannung, soziale Kontakte und Atmung.

Bei Angst atmen wir mit extrem flacher und schneller Brustatmung, um den Körper auf „Flucht“ zu programmieren. Besteht dieser Zustand länger, sind die Folgen Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Immunschwäche und Konzentrationsmangel. Durch die natürliche tiefe Bauchatmung werden wir entspannter und gesünder.

Jein, man braucht natürlich Bewegung, aber tatsächlich verschleißen Hochleistungssportler durch einseitige Belastung am schnellsten, dann gleich darauf die Nichtstuer. Am längsten leben Menschen, die sich entspannt im goldenen Mittelmaß bewegen. Dies kann bei den meisten von uns noch mehr sein.

Die Oberfläche unseres Darms beträgt rund 400 Quadratmeter und ist somit fast so groß wie ein Basketballfeld. Das Immunsystem sitzt zu 80 Prozent im Darm. Ein bis zwei Kilogramm wiegen allein die Darmbakterien. Durch ungesunde, einseitige und Ernährung mit wenig Bakterien wird die Vielfalt der Bakterien im Darm reduziert. Zu viele Nahrungsmittel sind abgekocht, gespritzt, verarbeitet und begast. Kinder sollten weniger steril aufwachsen, de facto mehr „Dreck“ essen, indem sich eine Vielzahl von Bakterien befinden. Damit bilden sich eine bessere Darmflora und ein starkes Immunsystem.

Möglichst viel natürliche, unveränderte Lebensmittel wie Gemüse und Obst, Nüsse, also viele pflanzliche und lebendige Lebensmittel. Dabei auch Kräuter und Gewürze, also Zimt statt Zucker. Je geringer der Glukosegehalt im Blut, desto gesünder und länger leben wir.

Milchprodukte und Rindfleisch sollen laut Krebsspezialisten und Nobelpreisträger Harald zur Hausen vom Deutschen Krebsforschungszentrums Entzündungen hervorrufen. In vielen Sportleistungszentren gibt es keine Milchprodukte mehr.

Ich liebe gesunde, frische, möglichst natürliche, unveränderte Nahrungsmittel. Am liebsten esse ich lebensverlängernde Kräuter und Gewürze am besten direkt aus dem Garten oder der Natur. Ich trinke auch viel leckere Tees und starte jeden Tag als Erstes mit einer ausgepressten Bio-Zitrone. Je weniger Kalorien wir zu uns nehmen, desto länger leben wir, aber die Qualität des Essens muss stimmen. Früher habe ich zehn bis 15 Mal am Tag gegessen, vom Aufstehen bis kurz vor dem Schlafengehen. Als ich von den wissenschaftlichen Studien hörte, dass die Reduzierung des Zeitfensters, wann man täglich Kalorien zu sich nimmt, das Leben verlängert und die Gesundheit und Leistungsfähigkeit erhöht, probierte ich sofort Intervallfasten aus. Die ersten drei Tage hatte ich Hunger, aber dann hat der Körper für seinen Energiebedarf das Fett abgebaut. Heute bin ich nicht mehr abhängig vom Essen. Ich habe nie Hunger und kann immer so wenig oder viel Essen, wie ich möchte. Das ist wunderbar!

Kriegt der Körper keine Kalorien, schaltet er auf die ketonische Verbrennung, also vom Körper eigene produzierte Zucker, die viel gesünder sind. Die Zellen werden besser geschützt und das Reparatursystem gestärkt. Die Autophargie, also Selbstverdauung, setzt ein. Das reicht von Proteinen bis zu ganzen Zellorganellen. Die körpereigenen Eiweißstrukturen werden verdaut und in der Zellteilung gesündere Zellen repliziert. Deshalb haben wir auch keinen Hunger, wenn wir krank sind. Der Körper repariert sich. Der Mensch benötigt sehr viel weniger Kalorien, als wir bisher dachten. Laut Untersuchungen von Galinja Svetlikova sollten dies nur 400 bis 500 Kalorien täglich sein.

Ja. Japan ist besonders bekannt für die hohe Lebenserwartung seiner Bürger. Hier essen die Menschen wenig Zucker, weniger Fett, viel Gemüse, Fisch und Algen. Mehr als 60 000 Menschen sind hier 100 Jahre oder älter. Und keiner von ihnen hat Übergewicht. Bekannt ist auch, dass sie neugierig sind, noch etwas Neues zu erleben. Kane Tanaka, die älteste Frau der Welt, ist 116 Jahre alt und besiegt ihre Betreuer noch immer im Brettspiel „Othello“.

Es gibt die Theorie, dass sich die Zellen des Menschen während seines Lebens 52-mal teilen. Idealerweise bleibt eine Zelle dabei immer gleich. Durch Umwelteinflüsse kann sie aber geschädigt werden. Und so entsteht das Altern. Der Silicon-Valley-Forscher Ray Kurzweil geht aber davon aus, dass der Mensch nach 2045 unsterblich sein wird. Er selbst soll deshalb täglich etliche Pillen, Vitamine, und Mineralien schlucken, um noch davon profitieren zu können.

Es wird, wenn die schädlichen Umwelteinflüsse nicht überhandnehmen, zu einer signifikanten Verlängerung des durchschnittlichen Lebensalters kommen. Davon bin ich überzeugt. Schon seit dem 18. Jahrhundert ist das Lebensalter linear angestiegen. Aber wir werden nicht gesünder. Deshalb treten auch Erkrankungen wie Demenz und andere Gebrechen vermehrt zutage. Das ist das Problem.

Nicht unbedingt. Wegen der Produktivitätssteigerung durch den technischen Fortschritt wird es möglich, die Menschen früher in Rente zu schicken. Vielleicht sogar schon mit 50. Jeder sollte das selbst entscheiden können. Ein Fliesenleger kann natürlich nicht so lange arbeiten wie ein Professor. Notwendig ist natürlich eine entsprechende Umverteilung. In Schweden funktioniert das auch.

Freunde und Zeit kann sich jeder leisten, auch die Armen. Zeit ist unser höchstes Gut. Unterschätzt werden meist die sozialen Kontakte. Wie wichtig sie sind, zeigt sich auch in den sogenannten Blauen Zonen, in denen überdurchschnittlich viele Menschen über 100 Jahre alt werden.

Ja. Mit circa 20 Jahren gibt es einen Höhepunkt. Die Leute sind voller Überschwang. Danach kippt es. Der Ernst des Lebens geht los. Karriere und Partnerschaft werden wichtiger. Mitte 40 gibt es wegen der Verantwortung für Kinder, Beruf und Partnerschaft einen Overkill und einen Tiefpunkt beim Sex. Viele wundern sich, dass 60-Jährige mehr Sex haben. Aber die Älteren sind gelassener, und das Glück wächst. Je weniger Lebenszeit ich noch habe, desto genussvoller werde ich. Gelassenheit ist das Stichwort.

Zur Person

Sven Voelpel (46)

ist Professor für Betriebswirtschaft an der Jacobs University Bremen. Seit Jahren widmet er sich auch der Demografie- und Altersforschung. 2016 erschien sein Bestseller „Entscheide selbst, wie alt du bist“. Insgesamt hat er sechs Bücher und mehr als 200 Veröffentlichungen in den führenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert. Er ist zudem häufig Gast in Talkshows.

Zur Sache

Tag der älteren Generation

Am Dienstag, 1. Oktober, von 12.30 bis 16 Uhr findet auf dem Bremer Marktplatz der internationale Tag der älteren Generation statt. Er wurde durch die Uno im Jahr 1990 ins Leben gerufen, um auf die Situation und die Bedürfnisse älterer Menschen aufmerksam zu machen. Umrahmt wird das Event mit Musik, Vorträgen, Kabarett und Kindertheater.