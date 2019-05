Klaus Fitzner, Gudrun Chopin, Karla und Winfried Schwarz (von links) haben bereits erste Unterschriften gesammelt. (Gabriela Keller)

Schwanewede. In der St.-Johannes-Gemeinde streiten sie um die Zukunft des Kirchengrundstücks und des Gemeindehauses an der Ostlandstraße. Vor dem Hintergrund schwindender Mitgliederzahlen muss sich die Kirchengemeinde räumlich verkleinern, so sieht es die Auflage der Landeskirche vor. Der Schwaneweder Kirchenvorstand will das 6000 Quadratmeter große Gelände samt Gebäude zu verkaufen. Stattdessen soll auf einem kleineren gemeindeeigenen Grundstück an der Ecke Ostlandstraße/Danziger Straße ein kleineres Gemeindehaus neu gebaut werden. Entsprechende Überlegungen waren, wie berichtet, am 28. März in einer Gemeindeversammlung vorgestellt worden. Einige Gemeindemitglieder wollen diese Pläne verhindern. Sie haben jetzt die Initiative „Heiliger Hügel“ ins Leben gerufen.

Heiliger Hügel ist der Spitzname des Kirchenareals, das auf einer Anhöhe an der Ostlandstraße liegt. Seit 1948 ist das Gelände mit dem Gemeindezentrum Eigentum der St.-Johannes-Kirchengemeinde – und soll es nach dem Willen der Initiative auch bleiben. Dahinter stehen vier engagierte Gemeindemitglieder. Winfried Schwarz, seit mehr als 35 Jahren Kirchenmusiker in der Gemeinde. Seine Frau Karla, die über 25 Jahre Kindergottesdienste und Flötengruppen betreut hat. Gudrun Chopin, Mitbegründerin der ökumenischen Initiative für Flüchtlinge in der Kirchengemeinde. Und Klaus Fitzner. Der Pastor im Ruhestand ist bei der Lebensmittel-Tafel und dem Hilfe-Netzwerk der Kirchengemeinde aktiv, leitet den Seniorenkreis und eine Demenzgruppe.

„Der Heilige Hügel ist der zentrale Ort der evangelischen Kirche in Schwanewede mit einer geschichtlichen Tradition“, sagt Winfried Schwarz. Ende 1945 errichteten die amerikanischen Besatzer in Schwanewede hier eine Holzkirche für ihre Militärgottesdienste. Ab 1948 nutzte die St.-Johannes-Gemeinde einen Teil als Gemeindesaal, im anderen richtete sie den ersten Kindergarten des Ortes und ein Kinderheim ein. 1960 wich die ehemalige Holzkirche dem Neubau des Christophorus-Gemeindehauses.

Der Initiative geht es bei ihrem Widerstand aber um mehr als nur das Festhalten an der Tradition. „Auf dem Heiligen Hügel spielt sich ganz viel Gemeindeleben ab. Unser Gemeindehaus lebt“, sagt Gudrun Chopin. Damit, so befürchtet die Initiative, werde es auf einem kleineren Gelände in einem kleineren Gemeindezentrum vorbei sein. 6000 Quadratmeter misst der Heilige Hügel, 1450 Quadratmeter der vom Kirchenvorstand ins Auge gefasste neue Standort auf dem Gelände des ehemaligen Militärpfarrhauses an der Ecke Ostlandstraße/Danziger Straße. Das dort geplante neue Gemeindehaus soll mit 390 Quadratmetern halb so groß ausfallen wie das jetzige mit 786 Quadratmetern.

Brief an die Landeskirche

Ihre Bedenken und Argumente hat die Initiative auch in einem Brief zu Papier gebracht: Adressaten sind Kirchenvorstand, Kirchenkreis, Kirchenkreisamt und Landeskirche. „Das geplante neue Gemeindehaus wird dem Leben dieser Gemeinde nicht gerecht“, heißt es darin. Superintendentin Jutta Rühlemann hatte in der Gemeindeversammlung im März argumentiert, nicht alles müsse sich im Gemeindehaus abspielen. Für die Seniorenarbeit könne auch ein Raum in einer Alteneinrichtung angemietet werden, Chöre könnten in der Kirche proben, regte sie an. Dazu meint die Initiative: „Sicher werden wir bei jeder Lösung enger zusammenrücken müssen, doch so weit darf es nicht kommen, dass Gruppen schon jetzt ausgegliedert werden.“

Die Initiative befürchtet auch: Am neuen kleineren Standort sei neben Gemeindehaus und Parkplätzen kein Platz mehr für eine Freifläche. Die aber sei für die Kinder- und Jugendarbeit und auch das Gemeindeleben wichtig. So würden unter anderem die Pfadfinder auf dem Heiligen Hügel ihre Jurten auf der Wiese vor dem Gemeindehaus aufschlagen, die Gemeinde hier Feste unter freiem Himmel feiern.

Unverzichtbar ist nach Ansicht der Verkaufsgegner der Gemeindesaal. „Den wollen wir auf jeden Fall behalten.“ Der Saal sei erst vor einigen Jahren „für viel Geld“ saniert worden. Die Initiative spricht von einem „Juwel“ für die Gemeindearbeit, aber auch die Ortschaft Schwanewede. Zwei Weihnachtsgottesdienste am Heiligen Abend mit jeweils 300 bis 400 Besuchern würden hier gefeiert, am Ostermontag der Familien-Gottesdienst mit anschließender Ostereier-Suche für die Kinder auf dem Freigelände. „Das kann man nicht auf dem Friedhof an der Kirche machen“, sagt Karla Schwarz.

Zwei Gemeindechöre proben ein Mal in der Woche im Saal, Konzerte werden hier aufgeführt. Die ökumenische Initiative feiert im Saal das Fest der Kulturen, die Eltern-Theatergruppe aus dem Kirchenkindergarten probt vor Ort. „Im Saal findet fast täglich etwas statt“, sagt Gudrun Chopin. Verstärkt werde der Raum auch von externen Gruppen für Veranstaltungen genutzt. „Es gibt in Schwanewede keine vergleichbare Veranstaltungsstätte“, erklärt Winfried Schwarz.

„Wir möchten, dass der Heilige Hügel als Zentrum für die Kirche und für die Kultur in Schwanewede erhalten bleibt“, so Schwarz. Eine Forderung der Initiative: Ein von einer Arbeitsgruppe um den früheren Pastor Christian Klotzek ausgearbeiteter Sanierungsvorschlag für das Gemeindehaus soll in einer öffentlichen Versammlung vorgestellt werden. Erläutert werden soll dabei auch, warum die Landeskirche einen kleineren Neubau an anderer Stelle mitfinanzieren würde, nicht aber eine Sanierung oder einen Umbau des bestehenden Gemeindehauses.

Bei einer Sanierung des Altbaus muss nach Ansicht der Initiative über eine räumliche Neugliederung im Nebentrakt nachgedacht werden. Braucht das Gemeindehaus das große Foyer oder den langen Flur? Diese Fragen müssten geprüft werden. Auch über Möglichkeiten, das Gemeindehaus wirtschaftlicher zu unterhalten, sei nachzudenken. „Gegebenenfalls müssen wir auch einen Teilabriss ins Auge fassen, um die Auflagen der Landeskirche zu erfüllen“, meint Klaus Fitzner. Wie viel Platz die Gemeinde in ihrem Haus braucht, darf nach Ansicht der Initiative indes nicht nur an der Zahl der Gemeindemitglieder festgemacht werden. Die Aktivitäten der Gemeinde müssten mitberücksichtigt werden. „Jede Kirchengemeinde hat ihr eigenes Gemeindeleben. Man kann nicht anhand von Mitgliederzahlen alle über einen Kamm scheren“, meint Fitzner.

Die Initiative fordert, dass die Gemeindemitglieder stärker an den Planungen über die Zukunft des Heiligen Hügels und des Gemeindehauses beteiligt werden. „Eine solche nicht rückholbare Entscheidung darf nicht vom Kirchenvorstand allein entschieden werden, die Gemeinde muss einbezogen werden“, sagt Winfried Schwarz. Die Initiative sammelt Unterschriften gegen den Verkauf des Heiligen Hügels und des Gemeindehauses. Zu Wochenbeginn hatten laut Schwarz 99 Bürger unterzeichnet. Die Aktion dauert an.