Romantik pur im Garten der Wasserburg: Schuberts Liederzyklus "Die schöne Müllerin" verzückt die Gäste. (Christian Kosak)

Meyenburg. „Denn wisst es nur, dass heut' in meinem Lied der Lenz mit allen seinen Blumen blüht. Im Freien geht die freie Handlung vor, in reiner Luft, weit von der Städte Tor, durch Wald und Feld, in Gründen“. So heißt es im Prolog zu Franz Schuberts „Die schöne Müllerin“. Nicht oft fügt sich ein musikalisch dargebotenes Werk so perfekt in den Rahmen des Auftrittsorts wie beim diesjährigen Konzert des Gartenkulturmusikfestivals in Meyenburg. Für die Darbietung von Schuberts Liederzyklus hätte man sich kaum eine passendere Kulisse als das Rittergut wünschen können.

Als Gutsherrin Nina von Wersebe zur Einführung die Örtlichkeiten der 20 Lieder beschreibt mit rauschenden Bächlein, Gehöften und sich wiegenden Bäumen, kann sie auf die Kulisse das Anwesens deuten. Ganz so, als hätte Schubert für die Vertonung von Wilhelm Müllers gleichnamiger Gedichtsammlung von 1821 das Rittergut als Schauplatz im Hinterkopf gehabt. Unter dem Motto „Weltklasse unter freiem Himmel“ gastierten der Baritonsänger Friedo Henken und die russische Pianistin Anastasia Sokolova auf der Bühne in der Parkanlage der 1306 errichteten Burg.

Im Rahmen des Konzerts kämen Musik- und Dorfkultur, architektonische und wirtschaftliche Kultur zusammen, betonte Bernhard von Wersebe. „Wir sind hier schließlich ein landwirtschaftlicher Betrieb, wie es viele in Meyenburg gibt“, betonte der Hausherr, der in Berlin als Wirtschaftsprüfer in einer Kanzlei arbeitet und mit seiner Familie zwischen der Hauptstadt und Meyenburg pendelt. Einige Besucher hatten, passend zur Geschichte um den vagabundierenden jungen Müllergesellen und seine unerwiderte Liebe, vorab die Meyenburger Wassermühle inspiziert.

Bei der Auswahl der Interpreten arbeitet die Familie von Wersebe eng mit der Gemeinde zusammen. Auch in diesem Jahr wurden Stipendiaten der in Hannover ansässigen Stiftung Yehudi Menuhin-Live Music Now verpflichtet. Die nach dem 1999 verstorbenen Violinvirtuosen benannten Vereine der Stiftung organisieren unter anderem eintrittsfreie Konzerte in Seniorenheimen, Krankenhäusern und Hospizen.

Nach Grußworten von Bürgermeister Harald Stehnken und dem Kulturbeauftragten Jörg Heine erinnerte Bernhard von Wersebe bei der Einführung an die kurze Lebenszeit des mit 31 Jahren verstorbenen Franz Schubert und seine dennoch beeindruckende Hinterlassenschaft von über 600 Liedern. In beengten Verhältnissen lebend und bereits von der Syphilis gezeichnet, hatte der Romantiker die „Schöne Müllerin“ geschrieben. Schubert hatte nicht alle Teile der gleichnamigen Gedichtsammlung vertont. Das Publikum könne da selbst noch künstlerisch tätig werden, meinte Nina von Wersebe mit einem Augenzwinkern.

Die 22-jährige Anastastia Sokolova, die aus einer Musikerfamilie in St. Petersburg stammt, begann den Abend noch vor der geplanten Klaviersonate Nr. 30 von Beethoven mit ihrem Lieblingstitel „Les Barricades mystérieuses“ von François Couperin. „Mit diesem Titel würde ich am liebsten alle meine Konzerte beginnen“, bekannte die Pianistin, die bereits als Kind durch ihren Vater mit alter Barockmusik aufwuchs.

Im Anschluss ließen sich die rund 300 Zuhörer vom eindrucksvollen Bariton des Oratoriensängers Friedo Henken, einem gebürtigen Verdener, verzaubern. Beginnend mit den Zeilen des bekannten Volkslieds „Das Wandern ist des Müllers Lust“, beschwor der 30-Jährige in den Texten der 20 Lieder romantische Naturbilder herauf, die perfekt zur Atmosphäre des Herrenhauses mit seinem schilfumkränzten Bach und dem Park mit seinen Linden und Eichen passten. „Der Tau in meinen Äugelein, das sollen meine Tränen sein“.

Zu Zeilen wie diesen geriet Sinje Stegmann ins Schwärmen. „Als Meyenburgerin ist man mit dem Rittergut verbunden. Ich hab mich eben bei meiner Freundin angelehnt und war manchmal richtig den Tränen nahe“, gesteht sie. Zumal das Schicksal des besungenen Gesellen zu Herzen geht: Als die schöne Müllerstochter ihn verschmäht und den schneidigen Jäger vorzieht, ertränkt sich der liebeskranke Vagabund im Bach. „Wann kann man schon mal Klassik in solch einer Atmosphäre genießen?“, findet Iris Effe. Die gebürtige Meyenburgerin wohnt inzwischen im benachbarten Uthlede und ist zum zwölften Mal beim Klassikevent dabei. „Einmal war eine Harfenistin hier, da durfte meine Tochter Amelie hinter den Kulissen sogar kurz die Harfe spielen“, erzählt sie.

