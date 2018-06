Die Polizei warnt davor, Selbstjustiz zu üben. (Björn Hake)

Ein 50-Jähriger aus Marßel ist am Dienstag Opfer einer Lynchattacke geworden. Mehrere bislang unbekannte Täter schlugen den Mann in seiner Wohnung zusammen und verletzten ihn lebensgefährlich. Laut Polizei glaubten sie ihn in einer Fernsehsendung erkannt zu haben, in der Reporter über das Internet Kontakt zu vermeintlichen Pädophilen suchten. Im Film wollten die Täter auch die Wohnanschrift des Mannes erkannt haben. Daraufhin drangen sie gegen 13 Uhr in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Upsalastraße ein und schlugen den Bewohner zusammen.

Gegen die noch unbekannten Täter wird jetzt wegen versuchter Tötung ermittelt. Bei dem Überfall wurde das Opfer lebensgefährlich verletzt. Nach Angaben von Frank Passade, Sprecher der Staatsanwaltschaft, erlitt der Mann unter anderem eine Hirnblutung. Inzwischen ist er außer Lebensgefahr. Ob der Mann sich noch im Krankenhaus aufhält, dazu konnte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag keine Angaben machen.

Opfer ist nicht Person aus dem TV-Beitrag

Eines können die Ermittler schon jetzt sagen: "Das Opfer ist nicht identisch mit der Person, die in dem Fernsehbeitrag gezeigt wurde", so Passade. Unklar ist noch, wie viele Täter beteiligt waren. Zum jetzigen Zeitpunkt lasse sich nur eine ungefähre Zahl nennen, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Möglicherweise waren es bis zu zehn Täter." Die weiteren Ermittlungen müssten zeigen, ob alle, die in die Wohnung des Opfers eindrangen, auch auf den Mann einschlugen.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass niemand das Recht hat, die Justiz in die eigene Hand zu nehmen. "Keine Form und kein Anlass von Selbstjustiz sind tolerierbar. Es ist Aufgabe der Staatsanwaltschaft und der Polizei Straftaten zu verfolgen." Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 04 21 / 362 38 88 zu melden.

Auslöser der Lynchattacke war ein Filmbeitrag im RTL-Mittagsjournal "Punkt 12". Der Beitrag sollte laut RTL-Pressesprecher Matthias Bolhöfer aufzeigen, wie sich Pädophile eine bei Kindern und Jugendlichen beliebten Internet-Plattform zunutze machen. Der Film zeigte einen Mann, dessen Verhalten von den Reportern als verdächtig beschrieben und gefilmt wurde. Nach Angaben des RTL-Sprechers sind die Aufnahmen in Bremen entstanden. "Wir haben unsere Sorgfaltspflicht erfüllt. Die Person im Beitrag ist stark verpixelt abgebildet. Im Film gibt es keinen direkten Hinweis darauf, wo die Personen wohnen könnte", so Bolhöfer. Im Beitrag sei keine Adresse zu sehen, weder ein Straßenschild noch eine Hausnummer. "Lediglich ein Gebäudekomplex wurde gezeigt."

