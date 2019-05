Werner und Gesine feiern an diesem Montag ihre Gnadenhochzeit. Aus diesem Anlass gibt es einen eigenen Gottesdienst. (Christian Kosak)

Schwanewede. „Die Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe, ist die schönste Erinnerung in meinem Leben“, sagt Werner Kuck. Das war vor mehr als 70 Jahren in Rade, als er aus dem Kriegseinsatz in Italien zurückkehrte. Gesine Kuck wohnte damals auf einem Bauernhof.

Seit diesen Montag, 13. Mai, sind Werner und Gesine Kuck genau 70 Jahre miteinander verheiratet. Sie ist 92 Jahre alt, und er 97, beide wohnen seit 1964 in Schwanewede. „Als wir hier einzogen, haben wir überlegt, ob wir überhaupt in dieses kleine Dorf gehen sollten“, sagt Gesine Kuck, „denn es gab noch keine richtigen Straßen und ringsum fast nur Kasernen.“

Auf der Suche nach Arbeit entschied sich Werner Kuck kurz nach dem Krieg, zur Polizei zu gehen und machte drei Monate lang eine Schulung in Hannover. „Die Scheiben des Hauses waren noch kaputt, und das Essen war schlecht“, erinnert sich Werner Kuck, dann ging es zum Dienstantritt nach Osterholz-Scharmbeck.

„Polizisten waren damals noch mit dem Fahrrad unterwegs, und zwar auf unbefestigten Straßen, meist auf Schotterpisten“, erinnert er sich. "Nur der Revierführer hatte den Luxus eines eigenen Autos.“ So musste Werner Kuck für Dienstbesprechungen den weiten Weg von Rade nach Bremervörde mit dem Rad zurücklegen, und auch bei Unfällen war er immer mit dem Fahrrad zur Stelle. Ein besonders schlimmes Erlebnis war für ihn, als einmal ein Mann von einem Güterzug erfasst worden war.

Ehrenmitglied in der DLRG

Am Freitag, 13. Mai 1949, haben Gesine und Werner Kuck geheiratet. Sie wohnten zwei Jahre in Bremervörde, danach in Bockel und schließlich in Schwanewede, wo Werner Kuck bei der Polizei zum Dienststellenleiter aufstieg. „Für uns wurde ein Haus mit Wohnung und Büro neu gebaut“, sagt er.

Als Werner Kuck 1982 im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand verabschiedet wurde, hatte er endlich Zeit, sich verstärkt der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zu widmen, in der er heute Ehrenmitglied ist: Er gründete die Gruppe in Schwanewede, wurde Geschäftsführer und betreute bald insgesamt 21 Ortsgruppen.

Die Schwaneweder Gruppe ist mittlerweile seit mehr als 50 Jahren in den Bereichen Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, Wasserrettungsdienst und seit fünf Jahren auch im Katastrophenschutz tätig. „Und weil das Hallenbad in Schwanewede damals noch keinen eigenen Schwimmmeister hatte, führte ich dort die Aufsicht“, erzählt Werner Kuck.

Besonders viel los war damals noch in Sandstedt an der Weser, wo der lange Sandstrand Badende und Bootsfahrer anlockte. „Damals gab es noch weit mehr Schiffsverkehr als heute, und das Baden war nicht ungefährlich“, erinnert sich Werner Kuck. "Wenn ein großes Schiff vorbeikam, entstand ein starker Sog, und wenn es vorbei geschippert war, schlugen hohe Wellen an den Strand.“

Gesine Kuck war sieben Jahre lang in Rade in einem Geschäftshaushalt tätig. „Dort gab es einen Lebensmittelladen, in dem ich gearbeitet habe, es gab aber auch jede Menge im Garten zu tun“, sagt Gesine Kuck. "Und weil es noch kein fließend Wasser gab, musste ich die Eimer mühsam die Treppen hochtragen.“ Danach war sie zehn Jahre lang in einem Schuhgeschäft in Vegesack als Verkäuferin angestellt.

Von den drei Söhnen, die altersmäßig zwei Jahre auseinander liegen, schlug Karl-Heinz Kuck den gleichen Berufsweg wie sein Vater ein und wurde Polizist in Osterholz-Scharmbeck. Der zweite Sohn wurde Schiffsbauer auf der Lürssen-Werft in Vegesack, der dritte ging zum Bundesgrenzschutz und wurde Hubschrauberpilot. Da er in Bayern zum Einsatz kam, nutzten Werner und Gesine Kuck den Besuch bei ihm, um in den nahen Bergen Urlaub zu machen oder auch, um idyllische Städte wie Rothenburg ob der Tauber zu besichtigen.

Viele Freunde, Bekannte und auch Kollegen von Werner und Gesine Kuck sind inzwischen gestorben. „Und viele sind bettlägerig oder nicht mehr mobil genug, um an der Feier teilzunehmen“, sagt Sohn Karl-Heinz Kuck. Seine Eltern dagegen sind trotz ihres hohen Alters noch erstaunlich rüstig. Mit 97 Jahren setzt sich Werner Kuck noch ans Steuer seines Autos und freut sich ebenso wie seine Ehefrau auf den Urlaub in Bensersiel in diesem Jahr. „Im letzten Jahr hat es mit der Unterkunft dort nicht geklappt. Aber diesmal werden wir endlich die Aussicht auf den Hafen und die Schiffe genießen“, sagt Gesine Kuck.

Zur Gnadenhochzeit gibt es einen eigenen Gottesdienst und eine anschließende Feier in der Waldgaststätte „Brunnenhof“ in Leuchtenburg. Kinder, Enkel und Urenkel werden unter den rund 30 Gästen sein.