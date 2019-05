Mit zunhemendem Wachstum des neubaugebietes Lesum-Park, steigt auch die Unfallgefahr durch rücksichtslose Verkehrsteilnehmer. (Christian Kosak)

Das Tempo-30-Schild ist ebenso wenig zu übersehen wie der Rollstuhlfahrer, der sich anschickt, die Straße zu überqueren. Dennoch nimmt der Autofahrer den Fuß nicht vom Gaspedal und rast unvermindert mit überhöhter Geschwindigkeit weiter. Das Neubaugebiet Lesum-Park wächst – und mit ihm die Unfallgefahr, wie der Verkehrsausschuss des Beirats Burglesum während seiner jüngsten Sitzung festgestellt und ein „Gegensteuern“ gefordert hat.

Auf dem rund 7,5 Hektar großen Areal der einstigen Wilhelm-Kaisen-Kaserne ist in den vergangenen Jahren ein komplett neues Wohngebiet entstanden. Einschließlich Ärztehaus, Senioreneinrichtung und Verbrauchermarkt. Und je mehr Wohneinheiten entstanden sind, desto stärker wurde der Verkehr, der über die Peenemünder Straße und die Charlotte-Wolff-Allee ins Neubaugebiet fließt. In einer Presseinformation der CDU-Beiratsfraktion heißt es: Leider müsse festgestellt werden, dass die überaus gute Entwicklung des Gesamtgeländes zu Herausforderungen im öffentlichen Verkehrsraum geführt habe.

Ihnen effektiv zu begegnen, sei Aufgabe des Senators für Umwelt, Bau und Verkehr, sind sich die Verkehrspolitiker des Burglesumer Kommunalparlaments einig. Sie stimmten jetzt einem modifizierten CDU-Antrag zu, in dem Geschwindigkeitskontrollen seitens der Polizei verlangt werden. Zudem sollen eine beiratseigene Geschwindigkeitsmesstafel abwechselnd bei der Senioreneinrichtung „Mein Zuhause“ und in Höhe des Gesundheitszentrums aufgestellt werden.

Zebrastreifen vor Edeka

Mehr Sicherheit insbesondere für Fußgänger und Rollstuhlfahrer versprechen sich die Burglesumer Verkehrspolitiker darüber hinaus von der Einrichtung eines Zebrastreifens auf Höhe des Edeka-Marktes. Die erforderlichen behördlichen Schritte seien schnellstens vorzunehmen, lautete der Appell an den Vertreter des Amtes für Straßen und Verkehr, Bernd Wurche. Er will nach eigenen Worten ferner prüfen lassen, ob ein Dauerparken in den Abstellbuchten entlang der Charlotte-Wolff-Allee und der Peenemünder Straße mithilfe einer Befristung der Parkzeiten unterbunden werden kann.

Überhaupt bereitet der sogenannte ruhende Verkehr im Neubaugebiet den Kommunalpolitikern Kopfzerbrechen. Was im Umkehrschluss nur bedeuten könne, dass den Verkehrsbelastungen bei der Konzeption des Lesum-Parks zu wenig Beachtung geschenkt worden sei, kritisieren Bewohner und Besucher. Für eine Entspannung beim ruhenden Verkehr könnten aus Sicht der Kommunalpolitik die Beibehaltung der Einbahnstraßen-Regelung in der Pastor-Diehl-Straße sorgen.

Wenn dort nach Beendigung der Wohnungsbauarbeiten die Firmenfahrzeuge verschwunden seien, gebe es zusätzlichen Parkraum. Dafür soll schließlich auch ein höher gelegtes Parkdeck auf dem Parkplatz gegenüber dem Ärztehaus sorgen.

Um den Schutz der schwächsten Verkehrsteilnehmer geht es an zwei Brennpunkten an der Bremerhavener Heerstraße, die den Beirat seit Langem beschäftigen. So ist vor gut zwei Jahren in Höhe des ehemaligen Postgebäudes eine Verkehrsinsel geschaffen worden. Doch sie, so die Burglesumer Verkehrspolitiker, müsse jetzt endlich um einen Zebrastreifen ergänzt werden.

Darüber hinaus möchten sie die Tempo-30-Zone in der Heerstraße verlängern. Und zwar in Richtung Verteilerkreis Bremen-Nord eventuell bis zum neuen Edeka-Markt. Zumal die motorisierten Kunden den dortigen Parkplatz nur erreichen können, wenn sie den Fuß- und Radweg überqueren. Jörg Braun vom Polizeirevier Lesum sprach von einer unübersichtlichen Situation. Die nun im Zuge der Fahrbahnerneuerung und -markierung zwischen Klostermühlenweg und Burgdammer Postweg entschärft werden müsse, beschloss der Verkehrsausschuss.

Ein Dauerbrenner ist für das Burglesum Kommunalparlament seit vielen Jahren der Burger Bahnhof. Bahnnutzer beklagen vor allem Dreck und Gestank. „Es sieht dort immer schlimm aus“, monierte Niels Heide (SPD) während der Ausschusssitzung. Zwar verweisen die Bahn-Verantwortlichen auf regelmäßige Reinigungen. Abhilfe aber brächten sie nicht, unterstrich auch Agnes Müller-Lang (FDP). Immerhin soll nun nach Mitteilung der Deutschen Bahn von Oktober bis Februar 2020 der Einbau neuer Fahrstühle im Bahnhof erfolgen.

Der Beirat erhofft sich allerdings auch eine bauliche Erweiterung des Parkhauses am Burger Bahnhof. Niels Heide, der eine entsprechende Forderung des Kommunalparlaments aufgriff: „Das Burger Parkhaus ist höher belastet als andere Park-and-ride-Plätze in Bremen-Nord und sollte deshalb erweitert werden.“ Die zuständige Brepark GmbH habe sich mit der Thematik noch nicht befasst, wie es im Verkehrsausschuss hieß.