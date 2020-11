Eine 64-Jährige aus Blumenthal musste sich jetzt vor dem Amtsgericht verantworten. Das Urteil: Sie muss 300 Euro zahlen und bekommt eine Sperrfrist für den Führerschein. (Christian Kosak)

Blumenthal. Ihre Mandantin möchte erst einmal nichts sagen, erklärte die Verteidigerin zu Beginn eines Prozesses gegen eine heute 64-jährige Blumenthalerin. Angeklagt war sie wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Laut Anklage soll die 64-Jährige Mitte Juni im vergangenen Jahr in der Segelmacherstraße zuerst in eine Hecke und dann rückwärts in ein geparktes Auto gefahren sein. Der Schaden betrug gut 2000 Euro.

„Ich saß auf dem Balkon und hörte, wie ein Motor immer wieder aufheulte“, sagte der zum Prozess geladene 54-jährige Zeuge aus. Das Auto habe in der Hecke gestanden. „Drei Räder waren auf dem Bürgersteig, eines auf der Fahrbahn.“ Dann sei es beim Rückwärtssetzen zum Zusammenstoß mit dem abgestellten Auto gekommen. Dem Zeugen zufolge hat sich das Fahrzeug nach dem Aufprall mit relativ hoher Geschwindigkeit auf der Reepschlägerstraße aus dem Staub gemacht. Das Autokennzeichen des Unfallfahrzeugs habe in der Hecke gelegen, so der 54-Jährige.

Ein weiterer aus Langwedel kommender 41-jähriger Zeuge, der am Tag des Vorfalls draußen in der Nähe gearbeitet hatte, ergänzte diese Aussagen. „Wir waren auf einem Gerüst. Da kam das Fahrzeug. Die Stoßstange hing herunter. Es war ohne Kennzeichen.“ Das Auto sei in die Reepschlägerstraße abgebogen und in Schlangenlinien in Richtung Stadtmitte gefahren, war die Beobachtung des 41-Jährigen. Nach seinen Worten sah auch er, wie ebenfalls der 54-Jährige zuvor ausgesagt hatte, zwei Hunde im Fahrzeug.

Die Fahrerin sei „die Dame gewesen, die bei uns vorher mit den Hunden vorbeikam“. Der Zeuge sagte weiter: „Die ist ziemlich zügig gefahren. Gut, dass nichts passiert ist. Das waren mehr als 50 Kilometer in der Stunde.“ Dass die Fahrerin alkoholisiert gewesen sei, davon ging der dritte Zeuge aus, der Kollege des Langwedelers, ein 41-jähriger Monteur aus Bremen. Auf die Frage von Strafrichterin Lange, woran er das gemerkt habe, sagte der Monteur: „Sie konnte nicht geradeaus gehen, hat getaumelt und getorkelt.“ Er habe sie öfter mit dem Wagen gesehen, und wenn sie mit den beiden Hunden an ihnen vorbeigegangen sei, sagte der Bremer weiter aus. Dieser Zeuge bezeichnete die Geschwindigkeit als „normal“. „Mein Kollege hat die Polizei gerufen. Das war zum Glück nur Blechschaden. Da hätte mehr passieren können.“ Mit diesen Worten schloss er seine Aussage.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft sah nach den Zeugenaussagen den Tatvorwurf als bestätigt an. Zugutehielt sie der Angeklagten, dass es noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister gibt. „Sie muss den Vorgang bemerkt haben. Deshalb liegt hier ein Vorsatz vor.“ Eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu zehn Euro, 300 Euro, und eine Sperrfrist für den Führerschein von neun Monaten beantragte die Anklagevertreterin.

Für die Verteidigerin hat sich der Tatvorwurf nicht bestätigt. Es stehe zwar fest, dass in die Hecke gefahren und ein Auto beschädigt worden sei, „aber sie hat den Unfall nicht bemerkt“. Die Zeugenaussagen seien „wenig ergiebig“ gewesen. Laut der Anwältin war der Tatbestand des unerlaubten Entfernens vom Unfallort nicht erfüllt. Deshalb plädierte sie für einen Freispruch.

In ihrem letzten Wort vor der Urteilsverkündung sagte die Angeklagte mit leiser Stimme: „Ich kann nur sagen, ich habe es nicht bemerkt.“ Richterin Lange schloss sich dem Antrag der Vertreterin der Staatsanwaltschaft an. Es gab die Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu zehn Euro und eine Sperrfrist für den Führerschein von neun Monaten. Dann muss der Führerschein neu beantragt werden. Nach Auffassung der Richterin muss die 64-Jährige den Unfall bemerkt haben. Ihn nicht bemerkt haben zu wollen, sei eine „Schutzbehauptung“, so die Vorsitzende.