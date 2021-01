Lemwerder/Berne. Ein eigenes Pony oder Pferd – dieser Wunsch steht jedes Jahr aufs Neue auf dem Weihnachtswunschzettel vieler Kinder und Jugendlicher – insbesondere vieler Mädchen. Bei einigen von ihnen erfüllt sich dieser Wunsch sogar. In der Wesermarsch haben 798 Halter 3670 Pferde und Ponys angemeldet, teilt Norbert Heising, der Leiter des Veterinäramts Jade-Weser, auf Nachfrage mit.

„Mit 227.008 bei der Tierseuchenkasse gemeldeten Pferden in 43.851 Ställen bietet Niedersachsen traditionell vielen Vierbeinern eine Heimat“, berichtet der Landvolk-Pressedienst in seiner letzten Dezember-Ausgabe. Deutschlandweit seien sogar 1,25 Millionen Pferde in Privatbesitz, zitiert der Landvolkpressedienst das Marktforschungsunternehmen Ipsos, das im Auftrag der Deutschen Reiterlichen Vereinigung den Pferdesport in Deutschland unter die Lupe genommen hat.

Längst nicht jeder Pferdebesitzer kann sein Tier in einem eigenen Stall unterbringen und versorgen. Viele von ihnen nutzen daher die Dienste von Pensionsställen. „Die Unterbringung der Pferde erfolgt knapp zur Hälfte in einem Pensionsbetrieb, der oft einen landwirtschaftlichen Hintergrund aufweist und auf dem teilweise auch Reitvereine ansässig sind“, hat das Marktforschungsunternehmen herausgefunden.

Ann-Kathrin und Helge Schmidt beherbergen in Berne sogenannte Einstaller. Acht Besitzer haben mit elf Pferden und Ponys in ihrer Reithalle im Ortsteil Bettingbühren ein Zuhause gefunden. Die Reiter stammen alle aus dem Ort. Auf dem benachbarten Heise-Hof betreuen sie zusätzlich zehn Jungpferde, die ihre Besitzer aus der ganzen Bundesrepublik zur Aufzucht auf den saftigen Marschweiden in den Norden gebracht haben. Die Jungtiere sind in Gruppen in großzügigen Laufboxen untergebracht.

Die Reitpferde ihrer Kunden haben Einzelboxen im Stalltrakt der Reithalle bezogen. Einzelboxen sind aber nicht zu verstehen wie Einzelzimmer in Hotels, die hermetisch von den Nachbarn abgetrennt sind. Die Boxnachbarn können sich sehen und durch Gitterstäbe hindurch beschnuppern. Das ist laut Veterinär Heise gewünscht: „Das Pferd ist ein Herdentier. Es muss mindestens in Ruf- und Sichtnähe eines anderen Pferdes stehen. Eine Ziege ist kein adäquater Partner.“

Auf dem Betrieb der Schmidts stehen die Pferde nicht nur nah zusammen, sie können ihren Bewegungsdrang auch täglich gemeinsam auf dem Paddock – sowie im Sommer auf der Weide – ausleben. „Die Pferde stehen alle in Gruppen draußen. Da legen unsere Besitzer Wert drauf“, berichtet Ann-Kathrin Schmidt, die die Bettingbührener Reithalle samt Stall und Weiden im Oktober 2019 übernommen hat.

Zu ihrem Service gehört, dass sie alle Pferde füttert und morgens ins Freie bringt. Das abendliche Hereinholen organisieren die Besitzer selbst. Außer einem Solarium und einer Indoor-Dusche bietet Ann-Kathrin Schmidt ihren Kunden kein Schickimicki. „Unsere Pferdebesitzer sind nicht übermäßig anspruchsvoll“, sagt die Bernerin, „aber sie sind genau das Klientel, das wir haben wollen.“

Die optimale Unterbringung sehen aktive, organisierte Reiter laut Marktforschungsunternehmen Ipsos in der Einzelbox mit Außenfenster (23 Prozent) oder kleinem Auslauf (21 Prozent), während Nicht-Organisierte die Gruppenhaltung im Offenstall (27 Prozent) oder auf der Weide mit festem Unterstand (16 Prozent) bevorzugen.

Die größte Pferdehaltung in der Wesermarsch hat laut Veterinäramt Jade-Weser der Zuchthof Sosath aus Lemwerder angemeldet. Allerdings stehen bei ihm nur eigene und Verkaufspferde sowie vorübergehend Stuten von Züchtern unter. Eine Pferdepension betreiben die Lemwerderaner nicht.

Besitzer aus der südlichsten Wesermarschgemeinde orientieren sich deshalb unter anderem in Richtung Deichhausen. „30 Prozent unserer Kundschaft kommt aus Lemwerder“, sagt Axel Hartjen, der gemeinsam mit seinem Vater vor knapp zehn Jahren nur 200 Meter von Lemwerders Gemeindegrenze entfernt mit seiner Pensionspferdehaltung begonnen hat. Zuvor hatten die Deichhauser Landwirte Bullen gemästet.

Den frei tragenden ehemaligen Bullenstall hat Hartjen zu einer kleinen Reithalle umfunktioniert. „Unseren Kunden ist es zwar wichtig, eine Halle zu haben. Aber eine noch größere Rolle spielt die Haltung. Sie wollen, dass ihre Pferde jeden Tag raus kommen“, weiß der Pensionsstallbesitzer.