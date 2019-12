Der Sandabbau in Harmenhausen und Schäden an ihren Häusern haben für Anwohner der Lechterstraße einen Zusammenhang. (Christian Kosak)

Die Anwohner der Lechterstraße fürchten – wie berichtet – um die Standsicherheit ihrer Häuser. Die Sandabbauanlage vor ihrer Haustür sei der Grund für Setzrisse in den Gebäuden, so die Befürchtung. Seit rund zwei Jahrzehnten fördert der Berner Kanalbau- und Pflasterbetrieb Wussow Klei und Sand im Nassabbauverfahren an die Erdoberfläche. Die derzeit geplante Erweiterung macht den Anwohner zusätzlich Sorgen. So sehr, dass sich jüngst sogar ein TV-Sender der Problematik annahm. Für Bernes Bürgermeister Hartmut Schierenstedt, „wird es deshalb Zeit, alle Parteien an einen Tisch zu bringen, damit endlich einmal ein persönlicher Austausch stattfinden kann“.

Gesagt, getan. In dieser Woche war es soweit, gut zwei Stunden trafen sich unter anderem Unternehmer Achim Wussow mit Anwohnern der Lechterstraße sowie Bürgermeister Schierenstedt im Berner Rathaus. „Wir wollten Ursachenforschung betreiben, warum es da Probleme gibt. So hat die Gemeinde den Anstoß gegeben, frei nach dem Motto: Sprecht doch mal miteinander“, erläutert Bürgermeister Schierenstedt auf Nachfrage die Hintergründe.

Gut zwei Stunden lang habe das Unternehmen sein Vorhaben vorgestellt, ein Fachgutachter seine Aussagen zum Sandabbau und möglichen Zusammenhängen mit den Setzrissen an den Häusern erläutert, seien Fragen gestellt und Fragen beantwortet worden. „Es war durchweg harmonisch, soll heißen, es gab keinen Tumult, wenn auch nicht alle Aussagen für jeden im Raum positiv waren“, gibt Schierenstedt den Ablauf wieder.

„Es ist ein bisschen frustrierend“, gesteht Anwohnerin Uta Tolck nach dem Termin. Letztendlich habe der Runde Tisch nichts für die besorgten Anwohner gebracht. „Es kam dabei heraus, dass sich für uns nichts ändert. Wir sind in der Beweispflicht, dass die Schäden an unseren Häusern mit dem Sandabbau zu tun haben. Und das kann schnell in den fünfstelligen Bereich gehen“, sagt Uta Tolck. Sie fühle sich hilflos. Wie es weitergehen soll? „Wir wissen es noch nicht“, sagt sie. Die Anwohner träfen sich allerdings weiterhin, um gemeinsam über das mögliche weitere Vorgehen zu diskutieren.

Für Achim Wussow, im Unternehmen verantwortlich für den Bodenabbau in Harmenhausen, war die „rund zweistündige Veranstaltung vernünftig und gesittet“. Wenn er sich auch immer noch darüber wundert, dass das Unternehmen zuvor nicht von den Anwohnern angesprochen worden sei. „Wir haben die Anlage schon einmal erweitert. Damals haben die Anwohner keine Probleme geäußert.“

Erst vor Kurzem habe das Unternehmen von den Befürchtungen in der Nachbarschaft erfahren, und dies auch erst durch eine Ausschusssitzung der Gemeinde. „Wir hatten vor dem runden Tisch im Rathaus auch nicht die Gelegenheit, den Anwohnern das Anliegen persönlich vorzustellen“, berichtet Wussow. Der eigens mitgebrachte Bodengutachter habe nun genau erläutert, was durch den Sandabbau passieren könne, und was nicht. Laut Wussow, „hatten wir ein vernünftiges Gesprächsklima“.

Darüber hinaus habe laut Wussow der Bodengutachter den besorgten Anwohnern zusätzlich angeboten, sich die betroffenen Häuser noch einmal anzusehen. Und am Ende versicherte Achim Wussow nochmals: „Wenn irgendwo ein Schaden durch den Sandabbau entstehen würde, sind wir über eine Betriebshaftpflicht versichert.“ Achim Wussow schlägt den Anwohnern vor: „Wenn es in dieser oder anderer Hinsicht noch irgendwelche Fragen gibt, wäre es wünschenswert, sich direkt mit uns in Verbindung zu setzen“.

Das Verfahren für die Erweiterung des Sandabbaus mit öffentlicher Auslegung in der Gemeinde, Einsicht für die Bürger und möglicher Abgabe der Bedenken läuft noch bis zum 18. Dezember. Die Gemeinde Berne war – wie nach Baurecht üblich – auch schon beteiligt, hat eine Stellungnahme zur Erweiterung der Sandabbaufläche gegeben. „Die war von unserer Seite aus positiv, da die Prüfung der baurechtlichen Vorgaben dies ergab“, macht Hartmut Schierenstedt nochmals deutlich. Die eigentliche Genehmigung übernimmt damit nach dem 18. Dezember der Landkreis Wesermarsch.

Für Jan-Gerd Kröger, Bausachverständiger und bis Juni Präses der Bremer Handwerkskammer, haben der Sandabbau und die Setzungen in den von ihm begutachteten Häusern „keinen kausalen Zusammenhang“. Im Rahmen des Fernsehdrehs sei er vom NDR als Bausachverständiger für eine Begutachtung vor Ort angefordert worden. Die Häuser, die er sich angeschaut habe, „waren alle zwischen 200 und 400 Jahre alt“. Da habe es alte Gründungssituationen gegeben, wo sicher kein Beton im Fundament gewesen sei. So sei es verständlich, wenn der Fußboden absacke. Ebenso, wenn ein ehemaliger Keller 25 Jahre lang nicht genutzt, auch nicht gelüftet werde. Ein zusätzliches Fundament kam später hinzu. „Da gab es dann Verblenderrisse aus Zwang.“

Risse, quer zur Struktur, alte Ständerwerke mit verrotteten Schwellen und verfaultem Holz, eben altersbedingte Schwächen der begutachteten Häuser, „passen nicht zu Setzrissen, die irgendwie auf Folgen des Sandabbaus schließen lassen könnten“, so Kröger, der zu jedem der begutachteten Häuser Detailschäden zu erklären hatte. Die Ursachen wertet er nicht als Versackungen des Erdbodens in Richtung Sandgrube.