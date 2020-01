Über den Stand der Sanierung, einen Rückblick und die kommenden Schritte soll es eine umfassende Bürgerinformation geben. (Christian Kosak)

Lemwerder. Die Sanierung der Eschhofsieldung kommt voran. Zwar nicht so zügig, wie Holger Schläger sich das wünschen würde. Der Hausmeister der gemeindeeigenen Wohnungen in der Eschhof GmbH bedauert, dass die Gewerke durch Personalwechsel nicht immer so arbeiten, wie terminlich eingeplant. „Wenn ein Gewerk ausfällt, sind alle nachfolgenden betroffen. Dann verschiebt sich der ganze Zeitplan“, erklärte er jetzt dem Anliegerbeirat.

Der Beirat tagte im neuen Jahr erstmals in den neu eingerichteten Räumen des Eschhoftreffs. Dieser ist Anfang Januar von der Eschhofstraße 17 in die erheblich größere Immobilie Eschhofstraße 9 umgezogen. Das Haus beherbergte einstmals das Gemeindeamt Lemwerder, heute würde man sagen das Rathaus. Hier hat Quartiersmanagerin Susanne Woltjen mehr Platz, nicht nur für die Treffen des Anliegerbeirats, auch für den zweimal im Monat angebotenen Mittagstisch und die Bastelrunden.

Die Gemeinde Lemwerder wird demnächst, wie beschlossen, die Thammo- und Bolkostraße wegen ihrer geringen Fahrbahnbreiten zu Einbahnstraßen umwidmen. In die eine kann dann nur noch von der Schulstraße aus eingebogen werden, in die andere nur in entgegengesetzter Richtung. Bürgermeisterin Regina Neuke, die jeder Sitzung des Anliegerbeirats beiwohnt, avisierte Montag, 2. März, als offiziellen Starttermin für die Einbahnstraßenregelung. Offiziell eröffnen will Quartiersmanagerin Susanne Woltjen auch den neuen Eschhoftreff. Dafür wurde Freitag, 21. Februar, um 11 Uhr als Termin angesetzt. Eine Woche später, am Freitag, 28. Februar, um 18 Uhr will sich dort der Anliegerbeirat wieder für Beratungen treffen.

In Planung ist eine umfassende Bürgerinformation in Form einer Veranstaltung. Es sollen Fotos und Geschichten aus der Siedlung gesammelt und ausgestellt werden. Von Interesse sei, so die Bürgermeisterin, die Entstehung besonderer Häuser, wie unter anderem des Gemeindeamtes. Bei der Bürgerinformation geht es aber nicht nur um die Vergangenheit. Dargestellt werden sollen zudem die vorgesehene Straßenplanung und die Parkflächen in der Siedlung, außerdem die Neubaupläne für die nördliche Eschhofstraße und für den Kreuzungsbereich vor dem jetzt leer stehenden DRK-Gebäude.

An der Information sollen die Fachleute von der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) teilnehmen. Derzeit stehen zwei Termine zur Auswahl: Sonnabend, 14. oder 28. März, jeweils ab 10 Uhr. Veranstaltungsort wird wie bei der ersten Bürgerinformation vor einem Jahr wieder die Eschhofschule sein. Der endgültige Tag wird zeitnah öffentlich bekannt gemacht.

Angeregt vom Eschhoftreff startet die Eschhofsiedlung mit einer Kohltour in das neue Jahr. Wer Lust auf einen Spaziergang und das Traditionsgericht hat, trifft sich am Sonntag, 9. Februar, 11.30 Uhr im Eschhoftreff, Eschhofstraße 9. Von dort aus geht es zu Fuß zur Begu, wo in Rauchs Wirtshaus ein Menü mit Hochzeitssuppe, Grünkohl und roter Grütze als Nachtisch serviert wird. Wem der Fußweg bis zur Edenbütteler Straße zu weit ist, der kann direkt zur Begu kommen. Auf Anfrage können auch Fahrdienste in Anspruch genommen werden. Weitere Informationen dazu bei Susanne Woltjen unter der Telefonnummer 01 62 - 29 64 710 anmelden.