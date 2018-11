Eine Mutter mit ihrem Baby – die CDU-Bürgerschaftsfraktion hat jetzt einen Antrag beschlossen, mit dem sie gegen den Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen vorgehen will. (Patrick Pleul/dpa)

Nach einem Bericht über die Masche mit den Scheinvaterschaften in Bremen-Nord in unserer Zeitung fordert die CDU-Bürgerschaftsfraktion nun den Bremer Senat auf, im Rahmen einer Bundesratsinitiative mit einer neuen Gesetzgebung gegen den Missbrauch von Vaterschaftsanerkennungen zur Erschleichung von Aufenthaltstiteln vorzugehen.

Die Christdemokraten wollen nach ihrer Aussage zum einen verhindern, dass die Notlage geflüchteter Frauen ausgenutzt wird. Zum anderen müsse dafür Sorge getragen werden, dass Sozialleistungen staatlicher Träger nicht systematisch ausgenutzt werden. Wie berichtet, haben in der Vergangenheit einzelne Männer bis zu 14 Vaterschaften anerkannt und dafür bis zu 5000 Euro pro Kind kassiert.

In Behörden und Flüchtlingsunterkünften in Bremen-Nord wird mittlerweile vermutet, dass es sich um organisierte Kriminalität handeln könnte: Für Frauen aus vielen asiatischen und afrikanischen Ländern soll dies zurzeit die sicherste Methode sein, ein Bleiberecht zu erhalten. Nach Paragraf 28 des Aufenthaltsgesetzes bekommt die Mutter eine Aufenthaltserlaubnis zur Ausübung der Personensorge.

Austausch auf Fachebene

Die Betrugsmasche ist auch in anderen Bundesländern bekannt. Ein Mitarbeiter eines Malteser-Hilfsdienstes in Hannover berichtet: „Bis zum Jahre 2014 sahen wir in unserer Ambulanz einen stetig steigenden Strom von jungen, ghanaischen Schwangeren, die uns alle die gleiche Geschichte erzählten: Sie seien auf der Suche nach dem deutschen Vater. Inzwischen ist die Zahl schwangerer Ghanaerinnen – die einen erheblichen Teil unserer Ressourcen gebunden haben – deutlich gesunken. Nach dem Lesen Ihres Artikels habe ich den Eindruck, dass diese Frauen nun offenbar nach Bremen ausweichen.“

Das Thema missbräuchliche Vaterschaftsanerkennungen beschäftigt alle großen Städte seit einigen Jahren, es gibt dazu auch einen Austausch auf Fachebene. Das berichtet auf Anfrage Udo Möller, Sprecher der Landeshauptstadt Hannover. In Hannover gibt es nach seinen Worten insgesamt 14 Verfahren wegen einer mutmaßlich falschen Vaterschaftsanerkennung, zu einer Feststellung ist es hier aber bisher nicht gekommen.

Auf der Grundlage von Informationen einzelner Ausländerbehörden könnte nach vorsichtiger Schätzung des Bundesinnenministeriums (BMI) die Zahl der Missbrauchsfälle bundesweit im mittleren vierstelligen Bereich pro Jahr liegen. „Eine Beantwortung der Fragen zur regionalen Verteilung setzt Kenntnisse über den Ausgang der einzelnen konkreten Verfahren in den genannten Städten/Ländern voraus. Dem BMI sind hierzu keine Zahlen bekannt“, so Sören Schmidt vom BMI.

Mehr zum Thema Staatsanwaltschaft ermittelt Die falschen Väter von Bremen In wie vielen Fällen von Scheinvaterschaften die Staatsanwaltschaft ermittelt, ist offen. Fakt ist, ... mehr »

Der Gesetzgeber hat schon vor Jahren erkannt, dass durch Vaterschaftsanerkennungen gezielt das Aufenthaltsrecht umgangen wird und die Gesetzgebung 2017 deshalb verschärft. Liegt der Verdacht nahe, können Jugendamt, Standesamt oder Notar die Beurkundung der Vaterschaft aussetzen und die Ausländerbehörde um eine Prüfung bitten. Stellt diese Behörde einen Missbrauch fest, wird die Vaterschaft nicht beurkundet.

Vor dem Hintergrund dieser Neuregelung mache das Jugendamt in Bremen die Erfahrung, „dass die Zahl der Fälle zurückgeht, in denen dort eine Vaterschaftsanerkennung vor dem Hintergrund ungesicherter aufenthaltsrechtliche Verhältnisse beantragt wird“, sagt Bernd Schneider, Sprecher des Sozialressorts. Zurückhaltender äußert sich die Bremer Innenbehörde: „Die Urkundsbehörden und -personen sind sensibilisiert und gehen Verdachtsfällen nach“, heißt es dort.

Doch: „Die rechtlichen Möglichkeiten der Standesämter, der Jugendämter und der Notare zur Feststellung konkreter Anhaltspunkte einer missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennung, die zur Aussetzung der Verfahren führen würden, sind begrenzt.“ Denn es sei für die Anerkennung nicht erheblich, ob der Vater bereits die Vaterschaft zu anderen Kindern anerkannt hat oder die Mutter und der Vater gemeinsam in einem Haus leben.

Kind wird nicht staatenlos

Die CDU-Fraktion hat jetzt einen Antrag für die Bürgerschaft beschlossen, um dem Phänomen beizukommen. Es müsste seitens der Behörden auch im Nachhinein möglich sein, zu hinterfragen, ob es den potenziellen Eltern um das Kindeswohl oder um eigene Vorteile ging, heißt es in dem von Sandra Ahrens, Wilhelm Hinners, Thomas vom Bruch, Silvia Neumeyer und Thomas Röwekamp unterzeichneten Antrag.

Eine entsprechende Regelung gab es bereits vor zehn Jahren, die aber vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde: Die Regelungen verstießen gegen das Grundgesetz. Die CDU schlägt vor, die Hinweise des Bundesverfassungsgerichts aufzugreifen, um ein neues Gesetz auf den Weg zu bringen. Nach dem Willen der Fraktion würde sich der Senat im Rahmen einer Bundesratsinitiative dafür einsetzen, dass die zuständigen Behörden die Möglichkeit erhalten, eine missbräuchliche Vaterschaft anzufechten. Etwa, wenn der Vater bereits eine Vielzahl von Vaterschaften anerkannt hat oder es keine familiäre Bindung zu dem Kind gibt.

Mehr zum Thema Bis zu 5000 Euro pro Kind Aufenthaltsrecht: Die Masche mit den gekauften Vaterschaften Frauen sollen bis zu 5000 Euro gezahlt haben, damit ein deutscher Mann die Vaterschaft ihres Kindes ... mehr »

Bei der Neuregelung soll in Anlehnung an das Urteil des Bundesverfassungsgerichts berücksichtigt werden, dass ein Kind durch die Aufhebung einer Vaterschaftsanerkennung nicht staatenlos wird. Die CDU fordert auch, dass vor einer rechtsverbindlichen Anerkennung der Vaterschaft geprüft wird, ob zwischen dem potenziellen Vater und dem anzuerkennenden Kind tatsächlich eine sozial-familiäre Verbindung gelebt wird.

Würde es tatsächlich zu einer Neuregelung kommen, sollen die zuständigen Behörden in Bremen materiell und personell in die Lage versetzt werden, die zusätzlichen Aufgaben wahrzunehmen. Sie sollen nicht nur eng mit den Strafverfolgungsbehörden und den Finanzbehörden zusammenarbeiten, sondern unter anderen dafür sorgen, dass Väter, die ein Kind anerkannt haben, auch tatsächlich Unterhalt leisten und Vorschusszahlungen der Stadtgemeinden zurückfordern: „Dabei sollten alle zulässigen Zwangsmaßnahmen, insbesondere die Entziehung der Fahrerlaubnis, geprüft werden.“

Bremen, fordert die CDU-Fraktion, soll sich darüber hinaus beim Deutschen Städtetag dafür einsetzen, dass das Problem der missbräuchlichen Vaterschaftsanerkennungen systematisch aufgearbeitet wird, um organisierte Strukturen frühzeitig zu erkennen.