Das Freibad Blumenthal – hier das Nichtschwimmerbecken – wurde vor wenigen Tagen erst wieder nach dem Winter geöffnet. In der Vorsaison bis zum 24. Juni können sich aber Besucher hier erst ab mittags aufhalten. Das Frühschwimmen fällt erst einmal aus. (Volker Beinhorn)

Blumenthal. Die Bremer Bäder GmbH hat Rainer Bensch als Kunden verloren. Das sagt er. Der Vorsitzende des CDU-Kreisverbandes Bremen-Nord geht künftig in Neuenkirchen schwimmen. Nicht nur er, sondern auch andere Kunden verstehen nicht, warum es im Blumenthaler Freibad zur neuen Saison kein Frühschwimmen gibt. Das Bad wird erst mittags geöffnet. Das kalte Wasser in den Becken wird von der Bremer Bäder GmbH als Grund angegeben – darum gab es auch jetzt erst den Saisonstart.

Am Montag hat das Freibad in Blumenthal den Winter beendet. Zum Saisonstart kommt schon gleich Kritik, denn das Frühschwimmen wird nicht mehr angeboten. Die Informationen auf der Internetseite der Bremer Bäder waren aber laut Bensch so verwirrend, dass er telefonisch nachfragte und erfuhr, dass es das Frühschwimmen erst bei gutem Wetter gebe. Er empfindet das als Unding. Auch auf seiner Facebook-Seite reagieren Bürger befremdet und stimmen seiner Kritik zu. „Und in Neuenkirchen ist das Bad sogar beheizt“, heißt es. Bensch fordert von den Bremer Bädern „eine sofortige bürgerfreundliche Änderung der Öffnungszeiten und Eintrittspreise“.

Die Preise empören Bensch. Vier Euro kostet es, morgens früh seine Runden zu drehen, wenn es in Blumenthal wieder möglich ist. „Für 4,60 Euro bekommt man aber das Tagesticket“, sagt Bensch, der diesen Preis überhaupt nicht nachvollziehen kann. „Damit werden die Menschen vergrault.“ Seine Kritik setzt beim Marketing der Bremer Bäder an und gelangt über die Preise und Angebote bis zum Thema Eröffnung erst nach den heißen Tagen am vergangenen Wochenende. Das sei eine desaströse Politik. „Die wollen das Bad nicht“, schimpft er. Seine Theorie: Irgendwann stehe wieder eine Sanierung an und dann schließe man das Bad aufgrund geringer Besucherzahlen. Ihn macht diese Vorstellung richtig wütend. Bensch gehört zu den Blumenthalern, die in den 1990er-Jahren für den Erhalt des Bades auf die Straße gingen und es auch schafften, dass es nun seit 50 Jahren besteht. Bremen wollte das öffentliche Bad schließen. Nach dem massiven Widerstand aus Blumenthal gründeten Bürger ein Kuratorium, das mit finanzieller Unterstützung des Senats das Bad ab 1994 privat führte. Dieses Modell scheiterte nach Jahren, und ab 2007 kümmerte sich ein Förderverein um das Freibad, das seit 2010 von der Bremer Bäder GmbH betrieben wird. Die Mitglieder des Fördervereins kümmern sich aber immer noch um das Freibad und übernehmen viele Aufgaben.

Bensch sagt: „Das Freibad Blumenthal muss attraktiv und konkurrenzfähig sein. Dazu gehört vor allem ein faires Angebot für Frühschwimmer, die zugleich die verlässlichsten Werbebotschafter für das Bad sind. Wer Anfang Juni bei sommerlichen Temperaturen solch einen Fehlstart hinlegt wie die Bremer Bäder-Gesellschaft, der muss seine unattraktiven Preise und Öffnungszeiten schnell korrigieren, um nicht weitere Kunden zu verlieren.“ Bensch nennt als positives Beispiel in der Region das Freibad in Neuenkirchen.

Nachfragen ergeben: Das beheizbare Bad in Neuenkirchen ist seit dem 15. Mai geöffnet. Frühschwimmen wird angeboten, Erwachsene zahlen 2,40 Euro Eintritt und Kinder 1,20 Euro. Es gibt 12er-Karten für 24 Euro und die Saisonkarte, die 50 Euro kostet – und über die Besuchszahlen allein am vergangenen Wochenende herrscht Frohsinn. „Die Bude war voll“, freut sich Badleiter Olaf Kück, der sein Unverständnis formuliert, warum die Nachbarn in Bremen nicht früher geöffnet hatten. „Schön für uns“, kommentiert er. Das Bad in Neuenkirchen hat davon profitiert.

Auch das Frühschwimmen wird nach Auskunft des Badleiters immer sehr gut angenommen. Er zählt morgens 51 Schwimmer und Schwimmerinnen. In Neuenkirchen ist das Bad in der Woche von 7 bis 9 Uhr sowie 14 bis 19.30, sonnabends von 8 bis 19.30 Uhr und sonntags von 9 bis 19.30 Uhr geöffnet.

Das begründet Kück mit der begrenzten Saisonzeit und den Kunden, die Saisonkarten besitzen, also einen Anspruch darauf haben, schwimmen zu können. Wenn aber niemand mehr ab 18 Uhr bei schlechtem Wetter da ist, wird schon die Tür abgeschlossen. „Bis 18 Uhr ist verlässlich geöffnet“, sagt Kück. Im Allwetterbad Osterholz-Scharmbeck ist grundsätzlich in der Woche immer von 6.30 bis 21 Uhr und wochenends von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Für Laura Schmitt, Pressesprecherin der Bremer Bäder, lässt sich das nicht mit der Situation in Bremen vergleichen. „In Niedersachsen wird es anders geregelt. Dort wird anders subventioniert.“ In Bremen gebe es Ermäßigungen, zum Beispiel den Bremer Pass und die Bäderkarten mit ihren verschiedenen Kategorien von 10 bis 21 Prozent.

Die Öffnungszeiten und das fehlende Frühschwimmerangebot erklärt sie schlicht damit, dass das Wasser einfach noch zu kalt ist. „Wir brauchen eine längere Schönwetterphase. Sonst ist es zu erfrischend.“ Aufgrund eines längeren Vorlaufs sind nach ihren Erklärungen die Bäder nicht schon am heißen Wochenende an den Saisonstart gegangen. Auch wegen des geringen Zuspruchs morgens gibt es laut Laura Schmitt zurzeit kein Frühschwimmen in Blumenthal. Man habe in Bremen-Nord zwei Bäder, die nahe beieinander lägen. Im Vegesacker Hallenbad kommen Frühschwimmer auf ihre Kosten. Das Freibad ist bekanntlich geschlossen. Mit Beginn der Hauptsaison ab 24. Juni soll auch das Blumenthaler Freibad montags bis freitags von 6.30 bis 19 Uhr, sonnabends von 12 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 19 Uhr geöffnet haben.

Zu den Preisen meint die Sprecherin, dass vor Jahren beschlossen worden sei, die Preise jährlich um 2,5 Prozent zu erhöhen, um nicht nach Jahren ohne Preiserhöhung plötzlich einen Riesenschlag machen zu müssen. „Die Basiskosten werden nicht weniger“, erläutert sie, also unter anderem Energie und Personal. Für Kinder und Jugendliche sei aber in diesem Jahr eine Erhöhung ausgesetzt worden. Laut Statistik der Bremer Bäder wurden 2016 knapp 20 000 Gäste im Blumenthaler Freibad gezählt, 2017 waren es wegen des kühlen Sommers knapp 12 000 Besuche und im heißen Sommer 2018 mehr als 36 000 Besuche.

Auch zum Thema beheizbare Freibäder stützt sich die Pressesprecherin auf alte Beschlüsse, das Wasser in Freibädern nicht zu heizen. Für alle Bremer Bäder gebe es dieselben Bedingungen – aus finanziellen Gründen, aber auch „aufgrund ökologischer Aspekte“. Das sei von der Politik entschieden worden. Die städtische Gesellschaft muss nach ihren Ausführungen „mit den Beschlüssen arbeiten“.

Kombi-Ticket in der Sommersaison

Ab sofort gibt es wieder das Kombi-Ticket für die Bremer Freibäder inklusive Anreise mit Bussen und Bahnen. Am gebuchten Gültigkeitstag können die VBN-Verkehrsmittel innerhalb Bremens (Preisstufe I) für Hin- und Rückfahrt sowie zum Eintritt in das Stadionbad, Freibad Blumenthal, Freibad im Schloßparkbad und den Außenbereich des Westbades genutzt werden. Die Aktion gilt laut Bremer Bäder GmbH bis mindestens 31. August. Für Jugendliche bis 14 Jahren kostet das Ticket 4,30 Euro, für Erwachsene ab 15 Jahren 7,50 Euro. Die Freibad-Tickets können sowohl in den Bussen und Bahnen sowie an allen Automaten der BSAG gekauft werden. Weitere Informationen gibt es im Internet: www.bremer-baeder.de.