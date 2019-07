Alfred Hartz (links), Organisator der Schläger- und Spielzeugbörse, bietet Bennet Scherfchen ein Golfschläger-Set an. Der Findorffer hat erst vor zwei Monaten mit dem Golfspielen begonnen. (Christian Kosak)

Alljährlich organisiert der leidenschaftliche Golfspieler Alfred Hartz eine Schläger- und Spielzeugbörse auf dem Gelände des Bremer Golfclubs Lesmona im Werderland. Obwohl sich das Wetter dieses Jahr nicht von seiner besten Seite zeigte, war der Benefizbasar gut besucht. „Am Vormittag hatten wir bereits einen richtigen Ansturm“, freute Alfred Hartz sich. Dass der Andrang von Gästen, die nicht zum Klub gehörten, kurzzeitig abflaute, als kalter Nieselregen einsetzte, fiel jedoch gar nicht auf. Schließlich tummelten sich die Klubmitglieder selbst zwischen den Tischen voller Spielsachen, Büchern und Golfbällen, um dort das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Hauptbestandteil der Schläger- und Spielzeugbörse sind jedes Jahr gebrauchte, aber gut erhaltene Schlägersets, die von Mitgliedern des Golfklubs beigesteuert werden. Neu kosten diese Sets zwischen 600 und 2000 Euro. „Ein neuer, teurer Schläger bedeutet nicht automatisch, dass man besser spielt“, erklärte der Veranstalter. Die Schlägerbörse biete auch Golfanfängern die Möglichkeit, sich ein hochwertiges Equipment zuzulegen, ohne allzu tief in die Tasche greifen zu müssen. „Das kommt sehr gut an“, bestätigte Alfred Hartz. Neben den Schlägersets steuern Sponsoren auch Golfbälle und originalverpackte Spielsachen bei, die auf der Börse verkauft werden. Die Erlöse sind für das Benefizturnier des Golfklubs im August.

Alfred Hartz ist bereits seit 20 Jahren Mitglied im Bremer Golfclub Lesmona und wird von seinen Sportkameraden und Sportkameradinnen als die „gute Seele des Vereins“ bezeichnet. Nicht nur die Schläger- und Spielzeugbörse, auch das alljährliche Benefizturnier betreut der ehemalige Kriminalist. Dabei wird zunächst gespielt und im Anschluss findet eine Versteigerung von gesponserten Gegenständen statt, die Hartz gemeinsam mit Christian Stoll, dem Stadionsprecher von Werder Bremen, führt. Die Erlöse gehen dann unter anderem an die Organisation Trauerland in Bremen und das Hospiz Lilge-Simon-Stift in Schönebeck. Das 14. Benefizturnier des Bremer Golfclubs Lesmona findet dieses Jahr am 11. August statt.

„Die Erlöse haben sich von Jahr zu Jahr gesteigert“, erzählt Hartz. „Wir haben irgendwann einmal mit 700 Euro angefangen.“ Im vergangenen Jahr konnte der ehemalige Schönebecker dann circa 18 200 Euro verteilen, die er mit der Schlägerbörse und der Versteigerung auf dem Benefizturnier gesammelt hatte. Doch es sind nicht nur diese beiden Veranstaltungen, die Alfred Hartz nutzt, um Gutes zu tun. Auch in seiner Freizeit verkauft er gemeinsam mit seiner Frau gesponserte Spielsachen auf kleinen Märkten, um die Einnahmen zu spenden. „Sie spielt nicht einmal Golf, aber sie unterstützt mich“, zeigt sich der leidenschaftliche Sportler dankbar.

Suche nach Sponsoren

Auch die anderen Mitglieder des Bremer Golfclubs Lesmona unterstützen Alfred Hartz in dem, was er tut. „Das macht kein anderer Klub hier im Norden“, betonte der Golfer Peter Ludolphi. Er war auf der Schlägerbörse auf der Suche nach älteren, dekorativen Schlägern. „Unser Alfred macht das mit so viel Herzblut, das ist faszinierend.“ Hartz winkte bescheiden ab, bestätigte jedoch: „Wenn die eine Veranstaltung vorbei ist, beginne ich schon am nächsten Tag damit, Sponsoren für die Veranstaltung im nächsten Jahr zu finden. Ich will die Leute ansprechen und überzeugen. Das ist mir wichtig.“

Bei Bennet Scherfchen hat dies funktioniert. Er hat den Golfsport erst vor zwei Monaten für sich entdeckt und nutzte die Börse, um einen Trolley für seine Schläger zu erwerben. „Es ist nicht mehr mein erstes Set“, erzählte der Findorffer, während er die Schläger in seiner neuen Tasche verstaute. „Das soll hier für den guten Zweck verkauft werden. Ich finde diese Aktion super.“ Eine Frau kaufte Golfschuhe mit Stollen unter den Sohlen. „Wenn der Rasen nass ist, rutscht man schneller aus, als man gucken kann“, erläuterte ein Verkäufer lachend den Zweck des speziellen Schuhwerks.

Die Stimmung an den Verkaufsständen im Golfklub hätte kaum besser sein können. Heiner Starken aus Gröpelingen, der bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit Alfred Hartz in einer Gruppe golft, lobte die „nette Gemeinschaft“ im Golfclub Lesmona mit seinen rund 600 Mitgliedern. Mit viel Spaß etwas für die gute Sache tun, das möchte Alfred Hartz auch weiterhin. Auch für nächstes Jahr wird er wieder eine Schläger- und Spielzeugbörse organisieren.