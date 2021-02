Lüssum. Eine Schlägerei zwischen zwei Großfamilien in Lüssum hat am Freitagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Nach Angaben der Polizei waren insgesamt mehr als 50 Personen beteiligt. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung am Freitagmittag zwischen Mitgliedern beider Familien. Nach Polizeiangaben gerieten zunächst gegen 11.50 Uhr in der Straße Lüssumer Heide fünf Männer der zwei Familien in Streit. Die Kontrahenten beleidigten sich gegenseitig. Es kam zu einer Schlägerei, in deren Folge ein 45-Jähriger von einem Auto angefahren wurde und sich den Arm brach. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alarmierte Einsatzkräfte der Polizei waren schnell vor Ort, sicherten den Bereich ab und nahmen den Fahrer des Autos vorläufig in Gewahrsam. Gegen ihn ergeht einer Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Außerdem führten die Beamten Gefährderansprachen durch.

Gegen 16 Uhr trafen zwei größere Gruppen beider Familien erneut in der Straße Lüssumer Heide aufeinander. Wieder kam es zu einer Schlägerei, dabei wurde auch Pfefferspray eingesetzt. Polizeikräfte, die aufgrund der Auseinandersetzung am Vormittag noch in der Nähe waren, griffen umgehend ein. Zusätzlich wurden weitere Einsatzkräfte alarmiert. Die Beamten trennten die Streithähne und beruhigten die Situation, auch unter Einsatz von Zwangsmitteln.

Nach Polizeiangaben wurden bei der Schlägerei am Nachmittag neun Personen leicht verletzt, eine medizinische Versorgung lehnten alle ab. Die Einsatzkräfte sicherten den Bereich ab, nahmen Personalien auf und erstellten Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Es gab weitere Gefährderansprachen. In der Folge beruhigte sich die Situation. Zur Absicherung blieben Polizeikräfte in der Nacht und auch noch am Sonnabend im Stadtteil

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen der Schlägereien, dauern an. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei unter 04 21 / 362 - 38 88 entgegen.