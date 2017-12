Ein junger Mann spielt an einem Spielautomaten. (dpa)

Im Sommer hieß es, dass sieben von 27 Spielhallen im Bremer Norden schließen müssen. Doch geschlossen wurde bisher nicht eine von ihnen. Die Wirtschaftsbehörde hat das jetzt begründet. Erstens gebe es keinen Sofortvollzug, zweitens seien die sogenannten Negativbescheide noch gar nicht verschickt. Wann das geschehen soll, ist unklar. Im Ressort spricht man von Wochen. Fest steht nach der Statistik der Behörde dafür etwas anderes: Nicht alle Betreiber wollen ihre Konzession verlängern lassen.

Tim Cordßen hat es überprüft. Nach Rechnung des Sprechers von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) liegen nur noch für 21 statt für 27 Spielhallen im Norden Bremens formale Anträge vor. Cordßen nennt sie Folgeanträge. Denn es gibt auch Neuanträge: Drei sind es bisher. Macht unterm Strich schon mal drei Spielhallen weniger im Bremer Norden als bisher. Wenn es denn bei der Zahl der Neuzugänge bleibt. Und wenn denn alle von ihnen eine Erlaubnis für den Spielbetrieb bekommen.

Nach Cordßens Worten sind bisher 14 Anträge für Nordbremer Spielhallen positiv beschieden worden. Bei den übrigen werde die Erlaubnis entweder noch geprüft oder sei der Bescheid noch nicht den Betreibern zugestellt worden. Wie bei den sieben Automatenhallen, die Cordßen zu den problematischen zählt. Aus zwei Gründen: Mal halten sie den Mindestabstand von 250 Metern nicht ein, der zwischen Spielstätten liegen muss. Mal können die Betreiber aus Sicht der Behörde keinen zuverlässigen Spielbetrieb nachweisen.

Und in beiden Fällen wird damit gegen neue Paragrafen des Glücksspielstaatsvertrags verstoßen, die im Sommer in Kraft getreten sind. Seither sind die problematischen Spielhallen zugleich nur noch geduldete Spielhallen – „bis die Prüfung endgültig beendet und der Bescheid raus ist“, sagt Cordßen. Und in denen würden die Betreiber dann aufgefordert, ihre Spielstätten innerhalb einer bestimmten Frist zu schließen, wenn sie nicht vorher in puncto Zuverlässigkeit nachbessern konnten beziehungsweise ihren Standort verlagern.

Neun Verfahren beim Verwaltungsgericht

Oder wenn sie nicht klagen. Auch wenn Cordßen momentan von keinem Nordbremer Betreiber weiß, der das vorhat, gibt es welche, die einen Prozess angestrengt haben. Beim Verwaltungsgericht waren im September neun Verfahren anhängig, in denen Bremer Spielhallenbesitzer gegen einen negativen Bescheid vorgegangen sind. Bisher haben 34 Spielstätten in der Stadt keine Erlaubnis bekommen. Nach Angaben der Wirtschaftsbehörde gibt es bremenweit derzeit 116 Automatenhallen.

Dass mit der Reform des Glücksspielstaatsvertrags ihre Zahl tatsächlich verringert wird, wie die Behörden annehmen, ist für manche Politiker noch gar nicht sicher. Auch für Peter Nowack nicht. Der Blumenthaler Ortsamtschef rechnet nämlich damit, dass manche Betreiber aus ihrer Spielhalle ein Wettbüro machen – und damit den Vertrag umgehen, weil er für Wettbüros nicht gilt. Er spricht von einem Trick, um einer Schließung zuvorzukommen.

Die Innenbehörde weiß, dass das möglich ist – und auch gemacht wird. Nach den Zahlen von Rose Gerdts-Schiffler, Sprecherin von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), sind bisher fünf Spielhallen in Bremen zu Wettbüros umgewandelt worden. Allerdings nicht etwa in den vergangenen Wochen und Monaten, nachdem die Reform des Glücksspielvertrags in Kraft getreten ist. Sondern in einem Zeitraum von drei Jahren, sagt die Sprecherin des Senators.

Ihr zufolge darf ein Betreiber keine Geldspielautomaten haben, wenn er Sportwetten anbieten will. Und es kann ab nächstem Jahr, wenn die zweite Novelle des Glücksspielstaatsvertrags kommen sollte, auch bei Wettbüros eine Betriebserlaubnis verweigert werden. Nach Zählung der Sprecherin des Innensenators gibt es im Bremer Norden momentan drei Wettbüros, im gesamten Stadtgebiet 27 plus 15 Wettcafés und -Teestuben.

Dass die Innenbehörde für Wettbüros und das Wirtschaftsressort für Spielhallen zuständig ist, hat laut Rose Gerdts-Schiffler einen simplen Grund: „Spielhallen und Geldspielgeräte werden dem Gewerberecht zugeordnet, für das die Wirtschaftsbehörde zuständig ist.“ Wettbüros hingegen unterliegen dem Bremischen Glücksspielgesetz, über dessen Einhaltung das Ordnungsamt wacht. Und das wiederum gehört zur Innenbehörde.