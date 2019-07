Das giftige Jakobskreuzkraut erobert sich unter anderem in Lemwerder Straßenränder als Lebensraum. (Barbara Wenke)

Bremen-Nord. „Ich bin verzweifelt“, sagt Ullrich Vey. „Das Jakobskreuzkraut breitet sich immer mehr aus.“ Deshalb trägt der Blumenthaler Bio-Landwirt derzeit ständig einen Ampferstecher und einen Müllsack mit sich herum. Vey sieht die gelb blühende Pflanze zwar auch als farbenfrohen Lichtblick an – viel mehr sieht er in ihr aber eine tödliche Gefahr für seine Tiere.

Fast täglich sticht der Landwirt derzeit Sprösslinge der zweijährigen Staude aus. Seine Rinder sollen mit der Pflanze nicht in Berührung kommen. Solange das Jakobskreuzkraut am Stängel steht, ist es für den Landwirt unproblematisch. Die Tiere erkennen die Bitterstoffe und meiden die Pflanzen. Doch nach dem Mähen verlieren die Pflanzen ihre Bitterstoffe. Die Giftstoffe bleiben allerdings erhalten. Im Heu und in der Silage würden die Tiere das giftige Kraut nicht mehr erkennen.

Jakobskreuzkraut enthält sogenannte Pyrrolizidin-Alkaloide. Gelangen diese in den menschlichen oder tierischen Körper, reichern sie sich in der Leber an. Mit jeder Aufnahme mehr. Der Körper ist nicht in der Lage, das Gift wieder abzubauen. Deshalb warnen mittlerweile Ministerien, Kommunen und Interessensvertretungen landauf, landab vor den Auswirkungen der leuchtend gelb blühenden Pflanze – die Gemeinde Schwanewede ebenso wie das schleswig-holsteinische Umwelt- und Landwirtschaftsministerium oder der Landvolkverband Wesermarsch.

„Jakobskreuzkraut kommt in der Wesermarsch mittlerweile flächendeckend an Straßen- und Wegesrändern, Gräben und auf wenig bewirtschafteten Flächen vor“, stellt Kreislandvolk-Geschäftsführer Manfred Ostendorf fest. In Lemwerder bewuchert die Staude unter anderem Grabenböschungen und lugt auf dem Ritzenbütteler Sand zwischen anderen gelb blühenden Pflanzen hervor. Auch das Landschaftsschutzgebiet Warflether Sand hat sie sich mittlerweile erobert. Jakobskreuzkraut gedeiht in erster Linie an Standorten, wo wenig wächst. „Wir beobachten aber mit Sorge, dass sich die Pflanze auch immer weiter in die Fläche frisst“, klagt Ostendorf.

Er vermutet, dass Samen der giftigen Staude in Saatgutmischungen enthalten sind. „Zu der Vermutung sind wir gelangt, weil Jakobskreuzkraut an vielen neuen Fahrradwegen wächst.“ Wie Ostendorf geht auch Ullrich Vey davon aus, dass Bodenbewegungen die Ausbreitung von Jakobskreuzkraut begünstigen. „Nachdem die B 74 erneuert wurde, haben wir die Pflanzen auf unserer Naturschutzfläche Eispohl entdeckt.“

Das Jakobskreuzkraut ist nicht leicht zu identifizieren. Es braucht einen geschulten Blick, um die Staude von anderen gelb blühenden Pflanzen zu unterscheiden. Ein genauer Blick auf die Blätter kann helfen. Diese erinnern in ihrer unregelmäßigen, stumpf gezahnten Form an Grünkohlblätter. „Von Weitem sieht es schön aus“, räumt Manfred Ostendorf ein. „Viele Leute meinen, es handele sich um Rapsfelder, wenn sie eine Wiese mit Jakobskreuzkraut sehen.“

Ullrich Vey beobachtet mittlerweile, "dass manche Leute Jakobskreuzkraut sogar als Zierpflanzen in ihren Gärten haben." Selbst ihm ist die Staude schon im eigenen Garten gewachsen. "Da müssen Pflanzen, die ich vom Auto zur Abfalltonne getragen habe, gestreut haben." Durch Herausreißen der einzelnen Stängel samt Wurzel versucht er nun, das Jakobskreuzkraut wieder zu beseitigen. "Wenn man Wurzelstücke zurücklässt, wächst dei Pflanze erneut", weiß Vey allerdings um die Schwierigkeit seines Vorhabens. Er ruft Gartenbesitzer auf, sich an der Eindämmung der Giftpflanze zu beteiligen. „Wenn wir wollen, dass kein Spritzmittel ausgebracht wird, muss der Bürger mithelfen."

Manfred Ostendorf warnt davor, Jakobskreuzkraut als Blühpflanze für Bienen stehen zu lassen. Bei einem zu geringen anderweitigen Blütenangebot könne es passieren, dass Bienen Nektar aus dem von Juni bis August blühenden Jakobskreuzkraut saugen und den Sommerhonig belasten. Die europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit stuft den Verzehr von entsprechendem Honig bei einem durchschnittlichen Konsum jedoch als gesundheitlich wenig bedenklich ein. Eine Gefährdung könne allerdings dann auftreten, wenn Blüten oder Blätter des Jakobskreuzkrauts direkt, beispielsweise als frischer Salat, mit der Nahrung aufgenommen werden. Auch über die Haut könne der menschliche Organismus die Giftstoffe aufnehmen, weshalb Ostendorf dazu rät, bei der Bekämpfung der Pflanze Handschuhe zu tragen.

Andreas Tesch von der Aktionsgemeinschaft Bremer Schweiz schätzt Jakobskreuzkraut hingegen als „in keiner Weise giftig für Menschen“ ein. Auch für Pferde und Rinder sieht der Landschaftsplaner die Gefahr nicht so dramatisch an. „Jakobskreuzkraut kann zum Tod führen, wenn Tiere es über einen längeren Zeitraum hinweg kiloweise fressen.“

Trotzdem spricht sich auch Tesch für eine Bekämpfung der giftigen Staude aus. Nutzer landwirtschaftlicher Flächen mahnt er, ihre Weiden bewusst zu pflegen. Überbelegte Pferdekoppeln, auf denen die Tiere die Grasnarbe durch Verbiss und Vertritt stark geschädigt haben, seien ein Nährboden für das Jakobskreuzkraut. Auf herkömmlich gepflegten Viehweiden hat die Pflanze jedoch kaum Entwicklungschancen. „Extensive Landwirtschaft heißt nicht, nichts zu tun“, betont Tesch. Im Wirtschaftsgrünland kann die Ansiedlung von Jakobskreuzkraut am wirkungsvollsten durch eine regelmäßige Pflege der Narbe – durch Tierhaltung, Nachmähen, Walzen und Nachsäen – verhindert werden. Offene Bodenstellen sollten vermieden werden, sie gelten als Einflugschneise für Jakobskreuzkrautsamen.

Bio-Landwirt Ullrich Vey betont, dass er nur die starke Vermehrung der Pflanze einschränken will. „Es geht nicht darum, das Jakobskreuzkraut auszurotten. Es ist kein Neophyt und gehört zu unserer heimischen Flora.“ Mit Muskelkraft, davon ist Vey überzeugt, kann er der Pflanze bald aber nicht mehr Herr werden. Dafür verbreitet sie sich zu schnell. Doch der Landwirt hat neue Hoffnung geschöpft. In Schleswig-Holstein hat Landwirt Andreas Frahm damit begonnen, einen Fressfeind der Giftpflanze zu züchten – den Blutbär, eine Schmetterlingsart.

„Ich hatte die Nase voll davon, dass das Jakobskreuzkraut so wuchert“, erinnert sich Frahm an die Anfänge seiner Schmetterlingszucht. „Vor sieben Jahren habe ich mir dann einen Fressfeind gesucht und angefangen, ihn zu züchten.“ Allein durch Mähen sei die Pflanze nämlich nicht zu bekämpfen. „Die blüht nachher flach auf dem Boden.“ Die Blutbär-Raupen rücken dagegen den Blättern, Blüten und Stängeln zu Leibe. „Die fressen nichts anderes“, hat Frahm beobachtet. Nach vier Jahre hätten sich erste Erfolge eingestellt, so der Blutbär-Züchter. „Da war die erste Fläche frei.“

Ulrich Vey hat sich jetzt erstmals eine Sendung Blutbär-Raupen bestellt, in kleinen Mengen sind sie auch schon vorhanden. Schwarz-gelb schlängeln sie sich an der Pflanze. Hat sich der Blutbär erst niedergelassen, sei es wichtig, richtig mit der Pflanze umzugehen, betont Andreas Frahm. „Die Raupe ohne das entsprechende Wissen nützt genauso wenig wie das Wissen ohne die Raupe.“

Zur Sache

Der Blutbär-Züchter

Nebenerwerbslandwirt Andreas Frahm aus dem schleswig-holsteinischen Stubben war es leid, dass sich auf seinen Weiden ausbreitende Jakobskreuzkraut durch Herausreißen zu bekämpfen. „Rupfen brachte nichts mehr. Da hab ich mir einen Fressfeind gesucht“, sagt der 41-Jährige. Fündig wurde er bei der Schmetterlingsart „Blutbär“. Mittlerweile hat sich Frahm zum wohl weltweit einzigen Blutbär-Züchter entwickelt.

„Der Blutbär frisst nichts anderes als Jakobskreuzkraut“, weiß der Landwirt. Das Interesse an seiner Zucht ist laut Frahm riesig groß. „Ich habe dieses Jahr mehr als 2000 Anfragen erhalten, sogar aus der Schweiz, aus Holland und aus Irland.“ Frahm gibt seine Raupen an Landwirte und Straßenmeistereien ab. Umsonst. Einzige Voraussetzung: Die Interessenten müssen zu ihm nach Stubben kommen und sich die Wirkweise der Raupe erklären lassen. Als Gegenleistung nimmt Frahm Spenden für gemeinnützige Einrichtungen entgegen.

Ein Problem sei, dass viele Menschen das von Juni bis August blühende Jakobskreuzkraut nicht als Giftpflanze erkennen und es deshalb nicht gezielt bekämpfen. „Vom Rasenmähen geht es nicht kaputt“, betont Frahm. Er setzt seine Blutbär-Raupen auf Versuchsflächen des Landesstraßenamtes Schleswig-Holstein ein. Für den Erfolg brauche es aber vier Jahre.