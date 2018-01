13-Jährige von Auto erfasst

Schülerin bei Unfall schwer verletzt

Julia Ladebeck

Eine Schülerin ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Lüssum-Bockhorn lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Sie war hinter einem Bus auf die Straße getreten und wurde von einem Auto erfasst.