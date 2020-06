Die Tami-Oelfken-Grundschule in Lüssum: Erst sollte sie dreizügig werden, jetzt soll sie zweizügig bleiben. (Stefanie Preuin)

Blumenthal. Eigentlich wollten die Blumenthaler Fraktionen am Montag sagen, wie sie die neue Fassung des sogenannten Schulstandortplans der Behörde finden und was sie gegebenenfalls geändert haben wollen. Doch die Parteien haben ihre Stellungnahme vertagt – nicht, weil sie keine abgeben wollten, sondern weil sie sich nicht wie geplant zuvor mit den Schulleitern abstimmen konnten: Das Ressort hatte es versäumt, die Rektoren und Konrektoren überhaupt über ihren Standortplan für Blumenthal zu informieren. Zur Beiratssitzung waren sie trotzdem gekommen, vor allem als Kritiker.

Warum die Schulleiter nicht informiert worden waren, darüber konnte Udo Stoessel nur spekulieren. Der Mann aus der Bildungsbehörde sagte, dass er das Versäumnis genauso bedauert wie die Beiratsmitglieder. Stoessel war zur Sitzung gekommen, um von den Fraktionen zu erfahren, wie sie zum Vorhaben des Ressorts stehen. Die Behörde braucht ihre Stellungnahme. In den nächsten Wochen soll die Bildungsdeputation über den Entwurf für alle Stadtteile abstimmen, damit er umgesetzt werden kann. Das Beteiligungsverfahren für die Beiräte läuft Mitte des Monats aus. Es ist schon einmal verlängert worden.

Die Behörde muss zügig reagieren. Alle zwei Jahre passt sie den Standortplan an die Schülerzahlen an. Momentan steigen sie. Zwar nicht mehr so stark wie in den Vorjahren, aber immer noch erheblich. Der neue Standortplan sieht deshalb vier neue Oberschulen vor, zwei davon im Norden der Stadt – nur nicht in Blumenthal. Auch dort werden für die nächsten Jahre mehr Schüler prognostiziert, wenngleich das Plus kleiner ist als bei der vorangegangenen Schätzung. Bis 2028 werden nicht mehr 1407 Grundschüler erwartet, sondern 1379 – und nicht mehr 1897 Mädchen und Jungen im Sekundarbereich II, sondern 1707.

Nach dem Plan der Behörde soll die Tami-Oelfken-Grundschule nun nicht mehr dreizügig werden, sondern zweizügig bleiben – und sich die Grundschule in Rönnebeck mit der Oberschule an der Egge ein Förderangebot für Kinder und Jugendliche mit Wahrnehmungs- und Entwicklungsstörungen teilen. Die Oberschule in den Sandwehen soll dagegen mehr Klassenzüge bekommen: sechs statt vier. So sieht es schon der Schulstandortplan von vor zwei Jahren vor. Nur umgesetzt wurde der oft diskutierte Ausbau noch nicht. Laut Behördenmitarbeiter Stoessel soll sich das aber jetzt ändern.

Was Fraktionen und Schulleiter gerne verhindern würden. Statt für größere Schulen sind sie für kleinere. Sie argumentieren, dass sich dadurch die Jugendlichen besser integrieren und Probleme, die sie beschäftigen, schneller lösen lassen. Ihrer Meinung nach sollte die Behörde nicht die Zahl der Züge, sondern die der Oberschulen erhöhen. Und die der Grundschulen gleich mit. Nach den Zahlen von Schulleitern fällt das Plus an Grundschülern von Ortsteil zu Ortsteil unterschiedlich aus. Ihnen zufolge ist es in Lüssum am größten. Darum plädieren sie für einen weiteren Neubau.

Stellung zum Standortplan wollen die Parteien nun Anfang nächster Woche nehmen. Bis dahin soll es auch den Schulleitern vorliegen. Mit ihnen wollen die Fraktionen quasi bei einer zweiten Juni-Sitzung zusammenkommen – diesmal ohne Publikum. Weil laut Ortsamt die Zeit zu knapp ist, bis Montag eine Veranstaltung zu planen, bei der die Corona-Auflagen für Zuhörer erfüllt werden, soll sie ausnahmsweise nicht öffentlich sein.