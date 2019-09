Der Seemannschor Vegesack unterhielt die Besucher im Hafenwald mit maritimen Weisen. Am Nachmittag trat die Band Stone Washed auf. (Foto: Torsten Spinti)

Vegesack. „Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus“ schallt es durch den Hafenwald. Auf der Bühne wiegen sich die Sänger vom Seemannschor Vegesack in ihren schmucken Uniformen zum Freddy-Quinn-Klassiker im Takt; auf den voll besetzten Holzbänken vor ihnen schunkeln die Zuhörer mit. Weiter hinten haben es sich Ruth und Horst Schirmacher auf zwei Stühlen bequem gemacht und lauschen auf dem Loggermarkt den maritimen Klängen. „Der Chor singt so schön“, schwärmt Ruth Schirmacher. „Und die Birgitt versteht es, sich bei 20 Sängern durchzusetzen. Die ist ein Typ, auf den die Männer fliegen“, stellt die 79-Jährige fest. Gemeint ist Chorleiterin Birgitt Kropp.

Die Schirmachers sind extra aus Achim nach Vegesack gekommen. „Den Loggermarkt besuchen wir seit Jahrzehnten, mindestens ein Mal, oft aber zwei Mal im Jahr“, erzählt Horst Schirmacher. Pünktlich zur Eröffnung um 11 Uhr haben der 84-Jährige und seine Frau im Hafenwald vor der Bühne Platz genommen. „Der Seemannschor ist immer unsere erste Anlaufstelle.“ Später wollen sie noch nach Schnäppchen Ausschau halten.

Davon, dass der Großmarkt Bremen den Loggermarkt aus Kostengründen auf einen Flohmarkt reduzieren wollte, hat das Ehepaar gehört. Im vergangenen Frühjahr gab es erstmals nur einen Flohmarkt. Es kam zu Protesten. Dass die Veranstaltung jetzt doch in ihrer ursprünglichen Form fortgesetzt wird, findet Horst Schirmacher gut. Am Finanziellen dürfe es nicht scheitern, meint er: „Der Großmarkt sollte mehr Geld für den Loggermarkt zur Verfügung stellen.“

Während der Seemannschor das nächste Lied anstimmt, starten Fokko und Martha Focken aus Schwanewede zu einer Tour durch den Hafenwald. „Wir kommen jedes Jahr im Frühjahr und Herbst zum Loggermarkt, hören erstmal Musik und klappern dann die Stände ab“, sagt der 76-Jährige. Den ersten Einkauf hat das Ehepaar gerade am Gewürzstand getätigt. „Wir haben ein Gewürz und Zimtstangen gekauft“, verrät Fokko Focken. Die Fortsetzung des Loggermarktes begrüßt er. „Das sollte weitergehen, die Veranstaltung zieht doch allerhand Besucher an.“ Den Schwaneweder, der einst als Schiffbauer arbeitete, interessiert nach eigenen Worten besonders maritimes Zubehör. Schiffsglocken und Taue habe er schon mal auf dem Loggermarkt erstanden. Auch an diesem Sonntag will er nach solchen Schätzen Ausschau halten.

Das entsprechende Angebot ist allerdings gleich null. Zwischen Ständen mit Deocreme, Körperbutter, Heizkörperbürsten und Putzmitteln beschränkt sich das Maritime beim Loggermarkt auf Fischbrötchen und Shanties. Nicht besser sieht es auf dem Flohmarkt aus. Zwischen Fähranleger und Schlepper Regina herrscht dichtes Gedränge. Besuchermassen schieben sich vorbei an Ständen mit gebrauchten Schuhen und Kleidung, Büchern, Geschirr, Stofftieren, Taschen, Tupperware, Schallplatten und Alt-Handys. Nach Maritimem muss man wie nach der Stecknadel im Heuhaufen suchen. Ein Holzmodell der Hansekogge am Stand von Thomas Tröger aus Aumund gehört zu den ganz wenigen Ausnahmen.

Tresa Schumacher aus Walle sucht etwas anderes. „Ich bin zum ersten Mal auf dem Loggermarkt und hoffe auf dem Flohmarkt Geschirr für meine Cousine in Indien zu finden, die gerade ihr Haus einrichtet.“ Am Stand von Ariane Sperling wird die 40-Jährige fündig. Für fünf Euro erwirbt sie zwei Porzellanschalen. Sperling bestückt seit zwei Jahren einen Flohmarkt-Stand auf dem Loggermarkt. Dass jetzt im Hafenwald wieder Betrieb ist, findet die Schwanewederin gut. „Wenn am Hafenwald was los ist, kommen auch mehr Leute auf den Flohmarkt. Der Loggermarkt gehört zu Vegesack wie das Hafenfest“, meint die 43-Jährige.

„Es wäre schade gewesen, wenn der Loggermarkt aufgegeben worden wäre“, meint auch Susanne Kothrade. Die Mischung von Flohmarkt und Buden am Hafenwald sei das Besondere, findet die 52-Jährige aus Huchting. Am Stand der Kuchenmeisterin stärkt sie sich mit Ehemann Claus (55) für den anstehenden Bummel über die Meile. „Wir wollen ein bisschen auf dem Flohmarkt stöbern.“

Das haben Mira Giese und Jens Wiese aus Ganderkesee schon hinter sich. „Wir haben einen Schneeanzug für unseren Kleinen gekauft“, erzählt Mira Giese. Sohn Tjarven, sieben Monate, schlummert im Kinderwagen, den das Paar vor sich herschiebt. „Seit halb acht sind wir hier, jetzt wollen wir eine Kleinigkeit essen.“ Im Hafenwald haben sie da die Auswahl zwischen Pommes, Fischbrötchen, Kuchen, Hotdogs und türkischer Pizza.

Mira Giese, gebürtige Vegesackerin, kennt den Loggermarkt seit ihrer Kindheit. „Vergangenes Frühjahr waren wir hier und total enttäuscht, weil es den Markt im Hafenwald nicht gab“, erzählt die 42-Jährige. Vegesack ohne seinen Loggermarkt – für Giese nicht vorstellbar. Was ihr an diesem Sonntag vor Ort auffällt: „Es gibt nicht mehr so viele Buden im Hafenwald, am Utkiek haben wir gar keine gesehen.“ Tatsächlich klaffte zwischen Hafenwald und Fähranleger, wo in der Vergangenheit Händler ihre Stände aufgebaut hatten, diesmal eine große Lücke.