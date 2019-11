Arnold Neugebohrn (rechts) sammelt weitere Unterschriften gegen den Hähnchenmaststall in Aschwarden. (Iris Messerschmidt)

Es ist kalt an diesem Samstagvormittag auf dem Schwaneweder Marktplatz. Die ersten Frostnächte fordern ihren Tribut, doch Arnold Neugebohrn und seine Mitstreiter lassen sich davon nicht beeindrucken. Der Kommunalpolitiker (Die Linke) und Mitglied der Aschwardener Bürgerinitivative (BI) gegen die Ansiedlung eines Hähnchenmastbetriebes im Schwaneweder Ortsteil Aschwarden baut ruhig den Tisch auf dem Marktplatz auf und legt die Utensilien parat. „Wir sammeln weitere Unterschriften“, erzählt Neugebohrn. Rund 400 sind schon in Aschwarden zusammengekommen, weitere Unterschriften sollen an den Landkreis gehen. „Wir werden den Landkreis auch über entsprechende Beschlüsse und den derzeitigen Stand informieren“, macht Arnold Neugebohrn deutlich.

Damit nimmt er Bezug auf die Ratssitzung Ende Oktober. Da habe es nicht nur im Punkt Klimaschutz ein zähes Ringen und längere Diskussionen gegeben. Heftig gerungen worden sei auch um den Tagesordnungspunkt „Neubau eines Hähnchenmaststalles mit drei Futtersilos und einer Sammelgrube in der Ortschaft Aschwarden.“ Die von Ortsvorsteher Christian Meyer geplante Hähnchenmastanlage mit knapp 30.000 Tieren lässt den Dorfbewohnern keine Ruhe.

Schwanewedes Bürgermeister Harald Stehnken hatte zwar zunächst erklärt, die Sache sei abgeschlossen. „Das Einvernehmen mit dem Bau der Mastanlage in Aschwarden läge dem Landkreis bereits vor“, gibt auch der Schwaneweder Rechtsanwalt und Notar Hans Schulze-Eickenbusch das Geschehen während der letzten Ratssitzung wieder. „Auf meine Nachfrage hat er dann eingeräumt, dass das gemeindliche Einvernehmen nicht zu dem neu gestellten Antrag, sondern zu einem Antrag auf einer anderen, nicht mehr bestehenden rechtlichen Grundlage erklärt wurde“, macht Schulze-Eickenbusch deutlich.

Nach einer Beratungspause sei dann mit großer Mehrheit beschlossen worden, dass die Gemeinde Schwanewede die Ansiedlung einer Hähnchenmastanlage im gesamten Gemeindegebiet ablehnt. „Auch ein weiterer Punkt des Antrages der Gruppe FDP/Die Linke wurde in der Ratssitzung mit Mehrheit angenommen“, macht Arnold Neugebohrn deutlich. Damit soll gutachterlich geprüft werden, welche Gefahren von einer solchen Anlage für die Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen in der Umgebung ausgehen.

Hans Schulze-Eickenbusch: „Der Landkreis ist also aufgefordert, keine Genehmigung für den Bau zu erteilen. Von einem Einverständnis der Gemeinde kann nicht mehr die Rede sein. Es ist als großer Erfolg zu sehen, dass wenigstens in diesem Punkt die lange Debatte über Klimaschutz doch noch Auswirkungen gezeigt hat.“

Dörte Gedat, Bündnis 90/Die Grünen, ist nach der letzten Ratssitzung davon überzeugt, dass zwar die Sozialdemokraten ständig betonen würden, einen Hähnchenmaststall in der Ortschaft Aschwarden nicht zu wollen, doch laut Dörte Gedat „ist das eine reine Absichtserklärung“. Dabei habe die Gemeinde doch Planungshoheit und damit durchaus die Möglichkeit, „unserer Verantwortung nachzukommen“, ist die Ratsfrau überzeugt. Nicht zuletzt aus diesem Grund habe sie in der Ratssitzung am 22. Oktober mündlich den Antrag gestellt, einen Bebauungsplan für eben jenen Außenbereich aufzustellen, mit dem Ziel des Aufbaus eines Fernwärmenetzes. „Innerhalb dieses Bebauungsplanes hätte die Gemeinde alles regeln können, was sie dort möchte oder eben nicht möchte“, ist Dörte Gedat überzeugt. Dieser Antrag sei allerdings abgelehnt worden.

Keine klare Position der Gemeinde

Stattdessen habe es einen weiteren Antrag von der SPD zum Thema gegeben. „Ein Prüf-Auftrag für den Bürgermeister, beziehungsweise die Verwaltung“, sagt Dörte Gedat. Der wurde dann auch von der Ratsmehrheit genehmigt. Für Dörte Gedat ist das die „stille Beerdigung“ der Schwaneweder Möglichkeiten. „Mir geht es nicht um eine Verhinderungsplanung“, macht sie nochmals ganz deutlich. Sie sehe allerdings ein wankelmütiges Spiel, statt klarer Position der Gemeinde beziehungsweise des Bürgermeisters und der SPD, was sie auch in der Ratssitzung öffentlich gesagt habe.

Eine Aussage, die Björn Herrmann, SPD-Fraktionsvorsitzender, nicht nachvollziehen kann: „Es war unser Antrag, dass Schwanewede im gesamten Gemeindegebiet die Ansiedlung eines Hähnchenmastbetriebes untersagt.“ Zum Hintergrund: Der Mastbetrieb als landwirtschaftliches Unternehmen hätte in Aschwarden angesiedelt werden können. Die neuen Voraussetzungen kennzeichnen den Betrieb allerdings als einen Gewerbebetrieb. Damit müsste die Gemeinde Schwanewede, sofern der Landkreis den Bau genehmigt, eine geeignete Gewerbefläche für die Realisierung angeben. Im Gespräch war in dieser Hinsicht das Gewerbegebiet in Brundorf, auch wenn laut Björn Herrmann derzeit dort alle Flächen vergeben sind. Herrmann: „Was wir an einer Stelle in der Gemeinde verhindern möchten, das sollte auch für eine andere Stelle in der Gemeinde gelten.“

Arnold Neugebohrn spricht von weiterer Überzeugungsarbeit, insbesondere in Bezug auf den Landkreis. „Von dort hören wir immer wieder, es müsse ja genehmigt werden, wenn die rechtlichen Voraussetzungen vorliegen.“ Den Bau solch eines Hähnchenmastbetriebes genehmigt der Landkreis Osterholz. Das heißt, das Bauordnungsamt des Landkreises Osterholz ist dafür zuständig, wobei entsprechende Stellungnahmen von der Gemeinde bis hin zu betroffenen Behörden, beispielsweise Naturschutz, eingeholt werden. „Natürlich wird die Gemeinde gehört und ich weiß, dass der zuständige Dezernent Dominik Vinbruck ganz genau und gewissenhaft prüft“, macht Björn Herrmann deutlich.

Sorge um den Erhalt von Lebensräumen und Ressourcen

Die Mitglieder der Bürgerinitiative wollen jedoch noch weitere Anreize geben, haben zum einen weitere Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt und dem Landkreis zukommen lassen. Zum anderen gibt es aktuell auch noch einen Brief an den zuständigen Dezernenten Dominik Vinbruck, der ein kurzes Stimmungsbild abgeben soll. „Die Sorge um den Erhalt von Lebensräumen und Ressourcen ist mittlerweile und zu Recht ein globales Thema geworden, das viele Menschen dazu veranlasst, sich aktiv am politischen Leben zu beteiligen. Erfreulicherweise wird auch in der Gemeinde Schwanewede rege über Maßnahmen zum Klimaschutz diskutiert. So hat sich die Gemeinde in der Gemeinderatsitzung ausdrücklich gegen diese Art von Mastställen, wie dem geplanten in Aschwarden, ausgesprochen“, heißt es dazu in dem Schreiben, das der Redaktion vorliegt.

Hinweise auf den zunehmenden Fahrradtourismus der Osterstader Marsch, der Aschwardener Mühle als beliebtes Ausflugsziel und die zahlreichen Unterschriften gegen die Ansiedlung des Hähnchenmaststalles sind ebenso aufgeführt wie die Bitte an Dominik Vinbruck, „diese Zahlen verantwortungsvoll in Ihre Entscheidung mit einzubeziehen“.

Auf Nachfrage heißt es von Landkreis-Sprecherin Jana Lindemann: „Der Landkreis nimmt die Sorgen der Bevölkerung ernst. Dazu zählen auch die der Bürgerinitiative. Daher ist der Landkreis auf den Gesprächswunsch der Bürgerinitiative eingegangen. Der Umweltdezernent Dominik Vinbruck wird sich mit zwei Vertretern der Bürgerinitiative treffen und auf die Frage der Bürgerinitiative eingehen.“ Das Treffen ist laut Neugebohrn für den 19. Dezember angesetzt.