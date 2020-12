Der scheidende Bürgermeister Harald Stehnken sieht Schulen und Kindergärten in der Gemeinde Schwanewede gut aufgestellt, bei der künftigen Entwicklung der Lützow-Kaserne wäre er gerne schneller vorangekommen. (Christian Kosak)

Frage: Herr Stehnken, fällt Ihnen nach über 19 Jahren der Abschied vom Amt schwer?

Harald Stehnken: Nein, das fällt mir gar nicht schwer. Ich habe mich seit Anfang des Jahres darauf vorbereitet. 54 Jahre meines Lebens habe ich gearbeitet, jetzt ist es genug. Als Bürgermeister ist man immer in Zwängen gefangen, deshalb bin ich froh, dass die Last des Amtes jetzt vorbei ist, und ich meine Zeit frei gestalten kann.

Schwanewede hat sich super entwickelt. Früher wollte keiner hierher, heute ziehen so viele her, dass wir kaum noch Bauplätze haben. Der Bereich der Kindergärten und Schulen hat sich sehr positiv entwickelt, fast alle Schulen sind Ganztagsschulen. Ich höre immer wieder, dass unsere Kindergärten und Schulen sehr gut ausgestattet sind. Zwar fehlen auch bei uns Kita-Plätze, aber nicht so viele wie andernorts. Wir sind ständig am Bauen, in Beckedorf und demnächst in Schwanewede. Auch sonst hat sich die Infrastruktur gut entwickelt. Viele Nordbremer kaufen hier ein, wir haben Ärzte fast aller Fachrichtungen. Nur einen Augenarzt zu gewinnen, das habe ich nicht geschafft, daran kann meine Nachfolgerin jetzt arbeiten. Ich habe den Eindruck, dass sich die Menschen sehr wohlfühlen in Schwanewede. Das bestätigen mir auch die Bürger aus dem Neubaugebiet am Brink, das sich schnell entwickelt hat. Dass wir es hinbekommen haben, die BSAG-Buslinie bis zum Koppelsberg fortzuführen, war ein Erfolg. Was bleibt, ist die Entwicklung der Lützow-Kaserne. Hier liegen der Gemeinde noch nicht alle notwendigen Unterlagen für eine Entscheidung vor. Beim Kauf und bei der Entwicklung des Geländes sollte die Gemeinde nicht alle Risiken alleine tragen, auch Investoren müssen Risiken übernehmen.

An erster Stelle auf den Zustand unserer Schulen und Kindergärten, aber auch auf die Verlängerung der Buslinie bis zum Koppelsberg und die Verdichtung der Bebauung im Ortskern. Sehr stolz bin ich darauf, dass wir die Ansiedlung der Märkte am Ritterkamp hinbekommen haben, trotz erheblichen Widerstands aus Ratskreisen. Für die Entwicklung des Ortskerns war das wichtig. Ein Anliegen war mir auch, dass das Betreute Wohnen am Bernhard-Meyer-Weg wie jüngst vom Rat beschlossen, weiter in Gemeindehand bleibt. Ich könnte noch viele weitere Dinge nennen.

Dass ich mich bei den Märkten am Ritterkamp zusammen mit der SPD-Fraktion durchgesetzt habe und dass wir die Frage der Rathaus-Erweiterung nun mit dem Ankauf der ehemaligen Kreissparkasse am Damm gelöst haben. Dafür habe ich mich sehr engagiert. Wir haben damit die Raumprobleme für unsere wachsende Gemeindeverwaltung gut gelöst. Die beste Lösung wäre aus meiner Sicht ein Anbau gewesen, aber der wurde ja seinerzeit verworfen. Jetzt haben wir die zweitbeste Lösung, das ist auch gut.

Ich hätte mich im Umgang mit dem Rat mehr zurücknehmen müssen. Einige Ratsmitglieder sind mit mir nicht immer sehr gut umgegangen, ich mit denen aber vielleicht auch nicht. Als Bürgermeister ist es nicht wichtig, Jura studiert zu haben, wichtig wäre ein Psychologie-Studium. Ich habe gelernt, dass man viel Fingerspitzengefühl braucht, auch im Umgang mit der Bevölkerung. Das hatte ich am Anfang nicht genügend.

Ja, schon. Das hing aber auch damit zusammen, dass bestimmte Fraktionen lange gebraucht haben, sich damit abzufinden, dass mit mir ein SPD-Mann Bürgermeister geworden ist. Das ist manchen sehr schwergefallen.

Über meinen Job im Rathaus habe ich öfter nachgedacht. Aber hinzuwerfen – nein.

Da fällt mir im Moment keine ein. Über 90 Prozent der politischen Fragen sind einstimmig entschieden worden. Ich habe Besprechungen mit den Fraktionsvorsitzenden eingeführt, das war gut. Durch die Informationen, die die Fraktionen dabei von der Verwaltung bekamen, konnte sehr viel im Vorfeld geklärt werden.

Die Sanierung des ehemaligen Kreissparkassen-Gebäudes hätte ich gerne noch vorangetrieben, da ist noch einiges zu tun. Bei der Lützow-Kaserne wäre ich gerne schon weitergekommen. Das war mit der Bima (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) und wegen der starren Fördervorschriften nicht möglich. Wir warten immer noch auf Gutachten.

Die haben enorm zugenommen. Die Ansprüche der Bevölkerung sind gestiegen. Im Bau- und Planungsbereich gibt es immer mehr Vorschriften. Die Juristerei hat stark zugenommen, alles muss bis zum Letzten rechtssicher sein. Auch Umweltauflagen müssen immer mehr beachtet werden. Für die Gemeinde bedeutet das, dass sie mehr Personal einstellen muss.

Bei der Entwicklung des Kasernengeländes. Das zu managen mit den Fördervorschriften, den unterschiedlichen Interessenlagen eventueller Investoren und mit den Lasten auf dem Gelände, das ist die größte Herausforderung für Schwanewede in den kommenden Jahren.

Ich rate ihr, sich so zu verhalten, wie ich es auch versucht habe: offen und ehrlich mit den Menschen umzugehen. Das kann zwar zu Konflikten führen, macht manche Dinge auch schwieriger, aber auf lange Sicht ist Ehrlichkeit ganz wichtig. Außerdem muss sie in der Lage sein, zum richtigen Zeitpunkt eine Entscheidung zu treffen.

Ich werde die Tage so verbringen, wie ich Lust habe. In meinem Büro zu Hause habe ich mir eine große Weltkarte an die Wand gehängt. Ich plane viele Dinge für die Zeit nach der Corona-Pandemie: Radtouren mit meiner Frau und Reisen. Einer meiner Söhne arbeitet in Honduras, er will mir das Land und auch Guatemala zeigen. Ich werde auch viel lesen, zu Hause wartet schon ein Stapel Bücher.

Zur Person

Harald Stehnken (70)

ist seit 1. November 2001 Bürgermeister der Gemeinde Schwanewede. Zum 1. Januar 2021 geht er in den Ruhestand.