Landrat Bernd Lütjen (rechts) überreicht dem scheidenden Bürgermeister Harald Stehnken ein Abschiedsgeschenk. (Christian Kosak)

Schwanewede. Kurz nach 18 Uhr. In der Sitzung des Gemeinderates im Dorfgemeinschaftshaus Meyenburg stehen Mitteilungen an. Bürgermeister Harald Stehnken ergreift das Wort und kündigt den Termin für die nächste Ratssitzung im Januar an. „Dann mit meiner Nachfolgerin oder meinem Nachfolger.“ Es ist Stehnkens letzter Auftritt als Bürgermeister im Gemeinderat.

Seit der Gründung der Einheitsgemeinde vor 46 Jahren hat er dem Kommunalparlament angehört, davon seit 2001 auch in seiner Funktion als Verwaltungschef. Am Donnerstagabend ist Stehnken, der offiziell zum Jahresende aus seinem Amt als hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde scheidet, im Dorfgemeinschaftshaus Meyenburg vom Rat verabschiedet worden.

Zum besonderen Anlass sind der Osterholzer Landrat Bernd Lütjen und der frühere Oberkreisdirektor Hans-Dieter von Friedrichs gekommen, ebenso Vertreter von Vereinen, Feuerwehr, Seniorenbeirat und Gewerbeverein. In vielen Reden wird der Mann des Abends gewürdigt, seine Verdienste für die Gemeinde aber auch der Mensch Harald Stehnken.

Bernd Lütjen greift den Slogan von Schwanewede auf: „In deinen fast 20 Jahren als Bürgermeister ist aus der Gemeinde ein schönes Stückchen Erde geworden.“ Zusammen mit dem Rat habe Stehnken viel für Schwanewede bewegt, sagt der Landrat. Die Neujahrsempfänge der Gemeinde seien besonders gewesen. „Du hast alle eingeladen und viele sind gekommen.“

An seine erste Begegnung mit Stehnken, der etliche Jahre auch Kreistagsabgeordneter war, erinnert sich Hans-Dieter von Friedrichs. „Da war ein junger Springer, der sich das Prinzip Schröder auf seine Fahnen geschrieben hatte: gegen die Oberen opponieren, um auf sich aufmerksam zu machen.“ Als Bürgermeister habe er Schwanewede zu einer Marke gemacht und ein offenes Ohr für die Bürger gehabt. Durchsetzungsstark sei Stehnken „manchmal auch extrem gegen den Strom geschwommen“.

Der Gemeinderat habe mit Stehnken viele Projekt umsetzen können, betont der Ratsvorsitzende Otto Bothmann. Schulen und Kindergärten, auch die Erschließung neuer Baugebiete seien dem Bürgermeister wichtig gewesen, ebenso die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr, erinnert Ratsherr Hermann Fehn (SPD), Parteifreund und langjähriger politischer Weggefährte Stehnkens.

Die Verdienste des scheidenden Bürgermeisters für die Entwicklung der Gemeinde hebt der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Herrmann hervor. „Die Gemeinde zu modernisieren, zu einem liebenswerten Ort und zu einer Marke gemacht zu haben, das ist ganz wesentlich dein Verdienst.“ Er stellt fest: „Niemand hat die Gemeinde so verkörpert wie du, der sogar das Schwanewede-Lied als Handy-Klingelton hat.“ Ein Sozialdemokrat sei Stehnken auch als Bürgermeister immer gewesen. „Aber du hat es geschafft, immer wieder Brücken zu bauen.“

Das Bemühen Stehnkens um Konsens attestieren ihm selbst die politischen Gegner. „Wir haben viel gestritten, bei vielen Dingen sind wir uns einig geworden, aber bei ganz vielen sind wir uns einig geworden“, stellt der CDU-Fraktionsvorsitzende Karl-Gerd Brand fest. Udo Prinz von der Wählergemeinschaft erinnert in dem Zusammenhang an die Auseinandersetzung um die alte Post. „Du wolltest ein neues Rathaus bauen, wir haben uns gegen den Abriss der alten Post gewehrt. Am Ende ist die alte Post stehen geblieben und das alte Rathaus wird weiterhin von der Verwaltung genutzt.“

Stehnkens Verhältnis zu den kleineren Fraktionen im Rat habe sich im Laufe der Zeit verbessert, stellt Prinz fest. „Du hast später auch mit diesen Fraktionen gut zusammengearbeitet. Und privat konnte man mit dir immer gute Gespräche führen.“

An lebhafte politische Debatten mit dem Bürgermeister erinnert sich Dörte Gedat. „Unser Verhältnis war nicht immer harmonisch“, meint die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. „Das kann man wohl sagen“, murmelt Stehnken hinter seiner Maske. In guter Erinnerung seien ihr aber die Strategietage der Fraktionen mit dem Bürgermeister, sagt Gedat. „Dort haben wir gemeinsam Ideen entwickelt, die wir dann alle miteinander im Rat getragen haben.“ Arnold Neugebohrn von der Linken hebt Stehnkens Aufgeschlossenheit auch für andere politische Meinungen hervor. In vorletzten Kommunalwahlkampf, so erinnert er sich, habe der Bürgermeister auf dem Marktplatz mal den Info-Stand der Linken besucht. „Ich fand das damals super sympathisch, dass du zum Klönschnack an unseren Stand gekommen bist.“

An diesem Abend wird viel in Erinnerung geschwelgt. Unvergessen sind den Ratsmitgliedern die gemeinsamen Reisen mit dem Bürgermeister zur Grünen Woche. Für den neuen Lebensabschnitt, der ab dem 1. Januar für Stehnken beginnt, begleiten ihn gute Wünsche. Zum Abschied gibt es für Harald Stehnken und seine Ehefrau Karin auch Geschenke: Wein, Bücher, einen Gutschein für das Lieblingsrestaurant, ein Buch mit Fotos und eine Sammlung mit 500 Zeitungsartikeln aus der Amtszeit des Bürgermeisters.

Am Freitag hat sich Harald Stehnken von den Mitarbeitern des Rathauses verabschiedet. Es war sein letzter Arbeitstag. Offiziell endet seine Amtszeit am 31. Dezember 2020. Bis dahin wird sein Stellvertreter Jens Bunk kommissarisch die Amtsgeschäfte führen. Wer ab 1. Januar Nachfolger von Harald Stehnken wird, entscheidet sich am kommenden Sonntag. Am 13. Dezember treten Christina Jantz-Herrmann (SPD) und Dieter von Bistram (parteilos) in einer Stichwahl für das Bürgermeisteramt an.