Auch Fahrzeuge der Kreisfeuerwehr rücken zum Schwelbrand auf der Fassmer-Werft an. (Barbara Wenke)

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften ist die Berner Feuerwehr am Dienstagvormittag zur Fassmer Werft in Motzen ausgerückt. Zwischen 8.30 und 9.10 Uhr hallte das Martinshorn annähernd ununterbrochen durch die kleine Ortschaft. Auf einem Forschungsschiff, das auf dem Hebewerk vor der großen Schiffbauhalle liegt, sei es bei Schweißarbeiten an einem Kunststoffrohr zu einer Verrauchung gekommen, teilt eine Sprecherin der Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg-Land / Wesermarsch mit. 45 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren sowie ein Rettungswagen sind im Einsatz. Die Löscharbeiten dauern derzeit noch an. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Polizei und das zuständigen Gewerbeaufsichtsamt werden Ermittlungen aufnehmen.