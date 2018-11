In Berne kam es auf der Werft zu einem schweren Unfall. (dpa)

Bei Arbeiten auf der Lürssen-Werft kam es am Montag zu einer Verpuffung und einer Stichflamme. Wie die Polizei mitteilte, erlitt ein 53-jähriger Mann aus Bremerhaven dabei Verbrennungen an der Hand und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Sein Kollege, ein 27-jähriger Mann ebenfalls aus Bremerhaven, erlitt schwere Verletzungen im Gesicht und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Unfallursache wird ermittelt. (shm)