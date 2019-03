Im Dezember 2018 verließt das schwer beschädigte Schwimmdock Bremen-Vegesack in Richtung Hamburg. (Archivfoto) (Christian Kosak)

Am Mittwoch wird das bei einem Feuer schwer beschädigte Schwimmdock der Bremer Lürssen-Werft in Vegesack gegen 20.30 Uhr zurückerwartet. Das berichten gewöhnlich gut informierte Kreise. Mitte September hatte ein Großbrand ein Schwimmdock samt Luxusjacht zerstört. Das Dock und die etwa 147 Meter lange Jacht wurden in Hamburg bei Blohm+Voss, seit 2016 einem Tochterunternehmen der Lürssen-Gruppe, instand gesetzt. (mmi)

+++Mehr Informationen dazu in Kürze+++