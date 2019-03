Das Lürssen-Schwimmdock ist am Mittwoch wieder nach Vegesack zurückgekehrt. (Christian Kosak)

Das Schwimmdock von Lürssen, das im September samt Luxusjacht zum Großteil von einem Feuer zerstört wurde, ist wieder nach Bremen-Nord zurückgekehrt: Per Schlepper wurde es die Weser hinaufgeschleppt. Seit Anfang Dezember lag das Dock samt Jacht in Hamburg im Werfthafen von Blohm+Voss, das Unternehmen gehört seit 2016 zur Lürssen-Gruppe. In den vergangenen Wochen wurde das Schwimmdock offensichtlich wieder ertüchtigt. Die Lürssen-Gruppe hatte sich dazu in der Vergangenheit nicht geäußert. Ebenso wenig gab sie darüber Auskunft, ob sich die zerstörte 147 Meter lange Luxusjacht noch auf dem Schwimmdock befindet.

Die Ursache des Groß­brandes bei Lürssen ist nach wie vor ungeklärt. Die Schadenssumme soll sich auf mehr als 600 Millionen Euro belaufen. Bei dem Feuer im September waren etwa 900 Brandbekämpfer mehrere Tage im Einsatz.

Gezogen wird das Dock von Bugsier 2 und 5, gesteuert vom Bugsier 9. Auf dieser Internetseite können Interessierte sehen, wo sich das Bugsier 9 derzeit befindet.

+++Dieser Text wurde um 17.51 Uhr aktualisiert+++