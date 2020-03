Leitet seit drei Jahren die Kita der Evangelischen St. Martini Gemeinde in Lesum: Daniel Hampel. (Christian Kosak)

Lesum. Daniel Hampel ist einer von wenigen Männern, der sich für eine Karriere im Kindergarten entschieden hat. Angefangen als Zivildienstleistender vor mehr als 20 Jahren leitet er heute die Kita der Evangelischen St. Martini Gemeinde in Lesum. Geplant war dieser Lebensweg allerdings nicht.

„Ich habe zunächst die zweijährige Höhere Handelsschule an der Bördestraße besucht und im Anschluss eine zweijährige Berufsausbildung zum Wirtschaftsassistenten im Fachbereich Datenverarbeitung absolviert“, erzählt der Nordbremer. Danach hat er noch sein Fachabitur im Bereich Wirtschaft gemacht, ebenfalls am Schulzentrum Bördestraße. Von seinen ökonomischen Fachkenntnissen profitiert der 43-Jährige auch heute noch in seiner täglichen Arbeit im Kindergarten. „Als Leiter der Einrichtung kümmere ich mich auch um die Verwaltung und bin etwa mit dem Jahreshaushalt befasst und kümmere mich um die Buchführung der Kita. Da ist mein erster Ausbildungsweg schon von Vorteil“, sagt Hampel.

Dass er im Kindergarten gelandet ist, hat Daniel Hampel seinem Zivildienst zu verdanken. „Ich habe damals ein Inserat in der Zeitung aufgegeben, um so eine Zivildienststelle zu finden“, erzählt er. Auf seine Anzeige meldete sich damals die Kita Neuenkirchener Weg und dort hat er 1998 dann seinen Zivildienst begonnen. „Ich habe recht schnell gemerkt, dass mir die Arbeit an den Kindern und mit den Kindern viel Spaß macht“, sagt Hampel. Deshalb ist er auch über seinen Zivildienst hinaus dort geblieben, gleich zwei weitere Jahre. In dieser Zeit hat er Kinder mit einem besonderen Förderbedarf als persönlicher Assistent betreut.

Zur Kindertagesstätte der Evangelischen St. Martini Gemeinde kam er durch seine anschließende Ausbildung als Erzieher, die er im Alter von 27 Jahren begonnen hat. „Zur Ausbildung gehört auch ein achtwöchiges Praktikum. Das habe ich damals hier in der Kita Heisterbusch absolviert. So kam es dann auch, dass ich in der Einrichtung mein Anerkennungsjahr machen konnte“, erinnert er sich.

50 Bewerber auf eine Stelle

Einen Job als Erzieher zu bekommen, war in den 2000er-Jahren, als er mit seiner Ausbildung fertig war, mehr als schwierig. „Auf eine freie Stelle gab es 50 Bewerbungen. Ich hatte damals das Glück, dass eine Kollegin in der Einrichtung in den Mutterschutz gegangen ist und ich so direkt nach meinem Anerkennungsjahr eine Stelle hatte“, erzählt er.

Damit konnte er gleich den nächsten Schritt auf der Karriereleiter nehmen, denn bei der Stelle handelte es sich um einen Gruppenleiterposten. „Ich habe mir aber auch Gedanken gemacht, welche Möglichkeiten ich als Mann habe, aufzusteigen. Überspitzt gesagt: Mit 60 Jahren möchte ich nicht mehr auf dem Boden krabbeln“, sagt er.

Mögliche Szenarien für seine berufliche Zukunft hatte er viele. Die Leitung einer Kita zu übernehmen, war auch dabei. „Meine Erfahrung, die ich habe, ist wie eine Schatzkiste“, sagt Hampel. Zusätzlich hat er eine berufsbegleitende Fortbildung als Fachwirt für Kindertagesstätten an der Volkshochschule besucht und den Kursus mit Abschlussarbeit und Kolloquium abgeschlossen.

Vor fünf Jahren bekam er einen ersten Einblick in die Praxis der Kitaleitung. Damals übernahm er den Posten der Abwesenheitsvertretung und wurde immer dann aktiv, wenn die Leiterin für längere Zeit ausfiel. „Schön war für mich vor allem, weil ich diese Stelle in meiner Einrichtung bekommen habe“, sagt Hampel. Ein Jahr später wurde er stellvertretender Leiter der Kita und war damit nicht mehr nur Erzieher, sondern dauerhaft auch mit organisatorischen Aufgaben betraut. Wiederum ein Jahr später übernahm er die Leitung der Einrichtung, nachdem seine Vorgängerin in die Altersteilzeit gegangen war. „Das ist so ein bisschen das Prinzip vom Tellerwäscher zum Millionär. Ich habe ganz klein angefangen und mich dann hochgearbeitet“, erzählt Hampel. Millionär wird er im Kindergarten mit Sicherheit nicht. Aber das Geld steht für ihn auch nicht im Vordergrund. „Viele Sagen: Mit dem Job kann man keine Familie ernähren. Aber darum geht es für mich nicht. Ich mache den Job nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Arbeit“, betont er.

Mit der Übernahme der Einrichtungsleitung musste er allerdings die Leitung seiner Gruppe abgeben, nach zehn Jahren. „Das war schon komisch. Meine Verabschiedung fand am Tag der Kita-Übernachtung statt. Normalerweise ist man natürlich den ganzen Abend, die Nacht und den nächsten Morgen zusammen. Für mich war da aber um 20 Uhr Schluss. Das war schon merkwürdig“, sagt Hampel.

Auf die Arbeit mit den Kindern muss Daniel Hampel aber trotz seiner Leitungsposition nicht verzichten. „Ich unterstütze die Kollegen zum Beispiel im Früh- und im Spätdienst. Generell helfe ich sehr gerne in den Gruppen aus“, sagt er. „So muss ich den Umgang mit den Kindern auch nicht vermissen. Außerdem ist der Kinderdienst jedes Mal eine schöne Abwechslung vom Alltag. Scherzhaft sage ich immer: Kurz vor Feierabend brauche ich nochmal Halli Galli.“ Und so empfindet er die Arbeit mit den Kindern heute als Entspannung im Beruf.

Dass er als Mann im Kindergarten zu einer Minderheit gehört, ist für ihn heute kein Thema mehr. „Während der Ausbildung waren in meiner Klasse 28 Mädchen und mit mir zwei Jungs. An diese Situation musste ich mich erst einmal gewöhnen. Mittlerweile ist das für mich aber zum Normalzustand geworden. Gleiches gilt für die Sitzungen, an denen die Leiter der evangelischen Kindergärten teilnehmen. Auch dort sind meistens nur zwei bis drei Männer. Aber auch daran gewöhnt man sich“, sagt Hampel.

Guter Draht zu allen

Eine wichtige Rolle spielen für ihn seine Kollegen. „Das Team ist sehr wichtig. Das ist wie in einem Puzzle, jeder hat seinen Platz und damit auch seine Aufgabe“, sagt er. „Mittlerweile kennen wir uns alle schon so lange, dass wir eine Familie geworden sind.“ Einen guten Draht pflegt er nicht nur zu den Kindern und den Kollegen, sondern auch zu den Eltern. „Unsere Tür steht immer offen, damit die Eltern jederzeit mit meiner Kollegin und mit mir sprechen können, wenn es etwas zu klären gibt“, erzählt er. Besonders freut Daniel Hampel sich, wenn Eltern auch mal zu ihm kommen, wenn es keine Probleme gibt. „Manchmal machen wir auch Small-Talk und unterhalten uns zum Beispiel über Werder Bremen“, erzählt er.

Seine Zukunft sieht Daniel Hampel auch in den nächsten Jahren in der Lesumer Kita. „Mit meiner jetzigen Tätigkeit vollkommen zufrieden“, sagt er. „Ich habe erreicht, was ich erreichen wollte.“