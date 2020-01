Der Senat möchte über neue Pläne mehr Wohnraum im Ortskern schaffen. (Christian Kosak)

Der Senat wird Blumenthal nicht zum Sanierungsgebiet erklären. Das geht aus einem Papier hervor, das den Senatoren an diesem Dienstag zur Entscheidung vorgelegt wird. Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) aus Vegesack weist darin die jahrelang formulierten Wünsche aus Blumenthal nach einem Sanierungsgebiet zurück. Das Ressort ist der Überzeugung, dass die angeschobenen Projekte weitgehend ausreichen, um eine Belebung anzuschieben.

Die SPD-Fraktion in der Bremischen Bürgerschaft hat eine Anfrage formuliert und will darin vom Senat wissen, wie neues Leben im Blumenthaler Zentrum entstehen kann. „Bremens nördlichster Stadtteil hat schon bessere Zeiten gesehen“, heißt es darin. Und weiter im Klartext: „Auffällig ist auch der Niedergang der Bauten und – damit einhergehend – der Verlust an Lebensqualität. Besonders der Ortskern verwahrlost ... zusehends. Leerstehende Geschäfte und triste, dem Verfall anheimgegebene Gebäude, verlassene Immobilien und verlotterte Straßenzüge zeugen vom Niedergang.“

Die SPD sieht das Potenzial des Stadtteils an der Weser. „Es sind aber umfangreiche Maßnahmen zur Sanierung notwendig. Denkbar wäre zum Beispiel die Erklärung des Ortskerns zum städtebaulichen Entwicklungsgebiet, um so den Stadtteil erneut zum Leben zu erwecken, die Lebensqualität zu erhöhen und der zunehmenden sozialen Spaltung entgegenzuwirken.“

Doch die Schaefer-Behörde sagt Nein. Der Attraktivitäts- und Funktionsverlust rechtfertigen aus ihrer Sicht keine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme, die starke Eingriffe in die Rechte der Immobilieneigentümer mit sich bringen würde. Das Ressort listet aber auf, was stattdessen geplant ist: An erster Stelle sollen eine städtebauliche Analyse erarbeitet und ein neuer Bebauungsplan für das Zentrum aufgestellt werden. Der Planaufstellungsbeschluss ist für April vorgesehen. Ziel des Planes soll es sein, Wohnbebauung im Ortskern zu stärken. Nach Informationen der NORDDEUTSCHEN spielt dabei auch die Option eine Rolle, eine Wohnungsbaugesellschaft mit ins Boot zu holen.

Außerdem setzt der Senat auf den Berufsschul-Campus, der auf dem BWK-Gelände entstehen soll. Dadurch „sollen Impulse für das Zentrum Blumenthals ausgelöst werden“, heißt es in dem Entwurf. Die Behörde will prüfen, ob neue Städtebauförderungsprogramme, die der Bund noch nicht beschlossen hat, angezapft werden können. Dadurch könnten die Beseitigung städtebaulicher Mängel, die Aufwertung des öffentlichen Raums und die Anbindung des BWK-Geländes an das Blumenthaler Zentrum angegangen werden.

Einer der wenigen Punkte, die in dem Papier konkret genannt werden, ist der Bahnhof Blumenthal. Die Planungen zur Belebung des Areals sind im Jahr 2015 gestoppt worden und sollen jetzt wieder aufgenommen werden. Bekanntlich wollte der Nordbremer Bauunternehmer Jan-Gerd Kröger das Gebäude herrichten, einen Anbau schaffen und das Objekt der Lebenshilfe zur Verfügung stellen. Jetzt heißt es im Entwurf für den Senat: „Hierfür liegen aktualisierte Entwürfe vor. Die Wiederaufnahme des Bebauungsplanverfahrens wird aktuell vorbereitet.“ Außerdem ist an dieser Stelle von weiteren Gesprächen des Bauamtes mit Eigentümern in Blumenthal die Rede.

Ortsamtsleiter Peter Nowack ist von den Ausführungen des Senats zumindest nicht völlig enttäuscht. „Wenn ich sagen würde, es stellt mich zufrieden, wäre das übertrieben.“ Er hofft darauf, dass aus dem Senatspapier etwas Positives erwachsen kann. Dazu aber müsse zum einen der oben genannte Planaufstellungsbeschluss im Beirat diskutiert werden und es müsse klar sein, welche Projekte im Doppelhaushalt 20/21 in Blumenthal finanziert werden. Nowack: „Es ist nicht der große Wurf, es ist aber auch nicht so, dass es überhaupt keine Perspektive bietet.“

Nowack erinnert daran, dass in Blumenthal bereits vor zehn Jahren die Idee entwickelt worden ist, den Kern zum Sanierungsgebiet zu machen. Im Oktober 2010 hatte es eine erste Arbeitsgruppe gegeben, mit Beteiligung verschiedener Behörden. Ergebnis war danach das sogenannte Kümmerer-Projekt: Zwei Mitarbeiter sollten Hauseigentümer ansprechen und zu Investitionen bewegen. Laut Nowack gelang das allenfalls in zwei Fällen. „Das hat uns nicht weitergebracht.“

Auch das erhoffte Verkehrskonzept wurde nicht umgesetzt. Nach Aussage des Ortsamtsleiters standen ab 2016 für mehrere Jahre sogar Haushaltsmittel zur Verfügung, um eine Reihe von Verkehrsmaßnahmen umzusetzen. Doch auch das sei im Sande verlaufen, bis der Beirat schließlich seine Beschlüsse revidiert habe. Deshalb ist Nowack vorsichtig geworden: „Sobald wir einen Haushalt haben, können wir bewerten, ob dieses Papier gut ist – oder nicht gut ist.“