2021 soll unter anderem das Mobilitätstraining für die Nutzung des ÖPNV neu aufgelegt werden. Das Foto ist 2019 entstanden. Damals testete Dieter Preuß vom Seniorenbeirat das Ein- und Aussteigen mit Rollator in einen Bus. (Fotos: Christian Kosak)

Lemwerder. Lange Zeit war der Seniorenstützpunkt mit seinen regelmäßigen Sprechstunden im alten Arbeitsamt zu Gast. Vor einiger Zeit erfolgte die Verlegung in das evangelische Gemeindehaus an der Schulstraße. Die damit verbundene Hoffnung auf mehr Zuspruch seitens der Seniorinnen und Senioren hat sich nicht erfüllt. Das Interesse an dem Beratungsangebot ist in Lemwerder so gering wie eh und je. Inzwischen stellt sich die Frage, wie lange die Sprechstunde noch aufrechterhalten bleibt.

„Wir lassen Sie nicht allein!“ So lautet das Motto, dass sich der Seniorenstützpunkt zu eigen gemacht hat. Angeboten wird eine Unterstützung bei allen Fragen zur Lebens- und Alltagsbewältigung im Alter. Bei Bedarf werden Haushaltshilfen und Ehrenamtliche vermittelt, die ältere Einwohnerinnen und Einwohner unterstützen und auf diese Weise in manchen Fällen auch zur Entlastung der Angehörigen beitragen.

Eine weitere Aufgabe des Seniorenstützpunktes ist die Motivation von Menschen, sich ehrenamtlich für die Stärkung des Miteinanders der Generationen zu engagieren, berichtet Susanne Meyer-Klein. Außerdem versteht sich der Seniorenstützpunkt als Informationsstelle für Angebote zur Alltags- und Freizeitgestaltung in den Gemeinden. So wird beispielsweise auch eine Übersicht seniorengerechter und alternativer Wohnformen vorgehalten und es gibt Antworten auf Fragen zum Bundesfreiwilligendienst für Seniorinnen und Senioren.

Doch so vielfältig das Angebot auch ist, die Nachfrage insbesondere im weitläufigen Butjadingen sowie in Lemwerder ist gering. „Die Sprechstunde im alten Arbeitsamt wurde nicht angenommen“, berichtet Susanne Meyer-Klein. Mit einem Vortrag zum Thema Demenz 2019 ist es ihr dann gelungen, einige pflegende Angehörige von demenzerkrankten Menschen für die Selbsthilfegruppe „Hilde – Hilfe bei Demenz“ zu gewinnen. „Das war ein langer Weg.“

Bei den monatlichen Treffen der vier bis fünf Angehörigen im Gemeindehaus zeigte sich rasch, wie viel Kraft die Pflege eines demenzkranken Menschen kostet und dass ein großer Gesprächsbedarf bestand. „Das war ein guter Austausch“, sagt Susanne Meyer-Klein. Doch nachdem die Treffen wegen der ersten Corona-Welle im März und April hatten ausgesetzt werden müssen, schrumpfte die Zahl der Teilnehmerinnen auf nur noch drei.

Zuvor hatte Susanne Meyer-Klein ihre Sprechstunde in das Gemeindehaus verlegt. Die damit verbundene Hoffnung, das Informations- und Beratungsangebot könnte an dem neuen Ort und direkt im Anschluss an die Hilde-Treffen besser angenommen werden, erfüllte sich nicht. Dabei berät sie bei Bedarf auch zu Fragen der Pflege. Das ist eigentlich die Aufgabe ihrer Kolleginnen vom Braker Pflegestützpunkt, die keine Sprechstunde in Lemwerder anbieten.

Wer Fragen zum Thema Pflege, Pflegestufen und Ähnliches hat, soll deshalb in ihrer Sprechstunde Antworten und bei Bedarf Unterstützung bei der Antragstellung bekommen. „Damit sich die Leute trauen, den Antrag zu stellen“, so Susanne Meyer-Klein. Tauchen Fragen auf, die sie selbst nicht beantworten kann, fragt sie bei den Kolleginnen vom Pflegestützpunkt. So oder so ist die Beratung kostenlos und erfolgt unabhängig von Pflege-Anbietern.

Doch wie lange kann die Sprechstunde in Lemwerder aufrechterhalten bleiben, wenn sie so wenig nachgefragt wird? Die Sprechstunde in Nordenham wurde immerhin auch schon aus dem gleichen Grund eingestellt. „Ich kann es Ihnen nicht sagen“, antwortet Susanne Meyer-Klein und räumt ein, dass es möglicherweise einfach keinen Bedarf gibt.

Klar ist, dass beim Thema Pflege die Pflegedienste in den meisten Fällen die ersten Ansprechpartner sind. Aus ihrer Zusammenarbeit mit der Lemwerderaner Arbeitsgruppe Agil, die sich ebenfalls mit Fragen des Älterwerdens beschäftigt, sich für generationenübergreifende Aktivitäten, soziale Integration und generationenübergreifendes Wohnen einsetzt, weiß Susanne Meyer-Klein außerdem, dass auch diese Arbeitsgruppe Mühe hat, Interesse für ihre Angebote zu wecken. So habe es für ein Mobilitätstraining, bei dem Senioren mit Rollator das Ein- und Aussteigen in einen Linienbus üben konnten, ebenso wie in Butjadingen auch in Lemwerder so gut wie kein Interesse gegeben. „Es gibt viele Angebote in Lemwerder, aber sie werden schlecht angenommen.“ Eine Ausnahme bilden laut Susanne Meyer-Klein die Tanztees für Jung und Alt im Saal der Begegnungsstätte.

Dennoch: Susanne Meyer-Klein macht weiter. Denn es ärgert sie, dass es Kuren für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen gibt, aber kaum jemand davon weiß. Und es ärgert sie, dass jeder weiß, was ein Rollator ist, sich aber niemand damit auseinandersetzt, bevor er selbst betroffen ist. Über diese und andere Fragen will sie daher weiterhin informieren. 2021 sollen außerdem das Mobilitätstraining für die Nutzung des ÖPNV neu aufgelegt und ein Erste-Hilfe-Kursus angeboten werden, in dem sich alles um in Notsituationen geratene Senioren dreht. Auch eine sogenannte Duo-Ausbildung zum Seniorenbegleiter steht 2021 wieder in Lemwerder auf dem Programm.

Denn die bisherigen Seniorenbegleiterinnen und Seniorenbegleiter haben kaum noch Kapazitäten. Nur in Brake und Nordenham können noch in Einzelfällen Seniorenbegleiter vermittelt werden. Dabei ist der Kontakt zu anderen Menschen gerade in der dunklen Jahreszeit nach den Erfahrungen von Susanne Meyer-Klein besonders wichtig. Erst jüngst wurde sie daran erinnert, als sich eine 90-Jährige aus Brake an sie wandte, die wegen der Corona-Pandemie am liebsten zu Hause bleibt. Einen Pflegedienst benötigt die rüstige Rentnerin nicht, eine gleichaltrige Freundin war zu den Kindern nach Hannover gezogen. Der Gesprächsbedarf der 90-Jährigen war riesengroß, erfuhr Susanne Meyer-Klein, und sie war froh, ihr eine Seniorenbegleiterin vermitteln zu können.

Für solche Erfolge liebt sie ihren Job. Und weil sie nach 30 Jahren als Arzthelferin das Gefühl hatte, dass Patientenakten, Dokumentationspflichten und Ähnliches ihr kaum noch Zeit für den persönlichen Umgang mit den Patienten lassen. Die Chance auf den Wechsel zum Seniorenstützpunkt 2019 kam ihr daher gerade recht. „Mir hätte nichts Besseres passieren können.“

Vorerst wird sie die Sprechstunde des Seniorenstützpunktes in Lemwerder deshalb weiter anbieten. Das nächste Mal an diesem Mittwoch, 25. November, in der Zeit von 10.30 bis 12 Uhr. Telefonisch ist sie dank Rufweiterleitung in, aber auch außerhalb dieser Zeit unter der Nummer 0 44 01 / 92 76 23 zu erreichen.