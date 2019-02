Die Fahndung der Polizei nach einem 65-jährigen Vermissten war erfolgreich. (Friso Gentsch/dpa)

Der 65-Jährige, der seit Dienstag in einem Seniorenheim in Bremen-Nord vermisst wurde, ist wieder da. Das berichtet die Polizei Bremen am Donnerstag.

Die Beamten hatten die Bevölkerung zu Mithilfe aufgerufen, nachdem Johann Patjens am 5. Februar nicht ins Seniorenheim an der Dillener Straße im Blumenthaler Ortsteil Rönnebeck zurückgekommen war. Nach einem Hinweis konnte der Senior schließlich in der Samlandstraße angetroffen werden. (var)

++ Diese Meldung wurde am 7.2.19 um 9.30 Uhr aktualisiert. ++