Johann Patjens wurde zuletzt am Dienstag, 5. Februar, gegen 16.30 Uhr in dem Seniorenheim an der Dillener Straße gesehen. (Polizei Bremen)

Die Polizei Bremen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem Vermissten. Es handelt sich dabei um einen 65-Jährigen aus einem Seniorenheim in Bremen-Nord.

Johann Patjens wurde zuletzt am Dienstag, 5. Februar, gegen 16.30 Uhr in dem Seniorenheim an der Dillener Straße im Blumenthaler Ortsteil Rönnebeck gesehen, teilt die Polizei mit. Der 65-Jährige ist etwa 1,90 Meter groß, hat eine kräftige Statur, trägt mittellanges, weißes Haar und einen längeren weißen Bart. Bekleidet ist er mit einer dreiviertellangen Hose, einem blauen T-Shirt und Filzhausschuhen. Zudem ist Herr Patjens dement. Die bisherigen Suchmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Polizei hat ein Foto des Vermissten veröffentlicht mit dem Hinweis: "Herr Patjens macht einen ungepflegteren Eindruck als auf dem Bild."

Wer Johann Patjens gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 / 362-3888 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden. (rab)