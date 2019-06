Sonnabendvormittag verkehren keine Schiffe zwischen Vegesack und Lemwerder. (Sebi Berens)

Die Fähren Bremen-Stedingen stellen am Sonnabend, 29. Juni, vormittags ihren Verkehr zwischen den Anlegestellen in Vegesack und Lemwerder ein. Grund sei eine nicht aufschiebbare Dalbenreparatur an der Fährstelle in Lemwerder, teilt das Unternehmen in einer Presseerklärung mit. Letztmalig legt das Fährschiff am Morgen um 7.30 Uhr in Vegesack sowie um 7.40 Uhr in Lemwerder ab. Um 11.50 Uhr soll es seinen Dienst in Vegesack wieder aufnehmen. An den Fährstellen Blumenthal-Motzen und Farge-Berne wird der Fährverkehr gemäß regulärem Fahrplan weitergeführt.

Auf Vegesacker Weserseite muss sich der motorisierte Verkehr bereits seit Freitag 12 Uhr auf eine weitere Behinderung einstellen. Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten wird die Straße Zur Vegesacker Fähre zwischen dem Aumunder Heerweg/Uhthoffstraße und der Sagerstraße bis Sonntagabend gegen 22 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird über die Friedrich-Klippert-Straße und die Hermann-Fortmann-Straße umgeleitet.